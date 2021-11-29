Yabancı turist direksiyonda

Oto kiralama sektörü yabancı turistlerle ayakta kaldı. Seyahat engellerinin kalkmasıyla birlikte kiralık otoya talep arttı. Günlük kiralama sektörü yabancı turistlerle yüzde 40 büyüdü

Pandemi sebebiyle ciddi darbe alan oto kiralama sektörünün imdadına turistler yetişti. Haziran ve sonrasında seyahat engellerinin kalkmasıyla birlikte yerli ve yabancı turist sayısında artış oldu. Yurtiçi yolcu sayısı yüzde 35, yurt dışı yolcu sayısı ise yaklaşık yüzde 75 arttı. Bu durum günlük otomobil kiralama sektörüne olumlu yansıdı. Günlük kiralamada yerli turist yüzde 20-25, yabancı turist ise yüzde 40 büyüdü.



2022'DE DEVAM EDECEK

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, "Hâlâ geçmiş seviyelerinde değil ancak bir önceki seneye göre ciddi bir artış oldu. Bu durum günlük kiralama sektörüne her ne kadar 2019'un halen altında olsa da olumlu yansıdı" dedi. Ekici, 2022'de yabancı turist kaynaklı bu yıl yakalanan iyileşmenin trend olarak devam edeceğini kaydetti. Yılın ilk dokuz ayında sektörün araç parkının yüzde 50.7'si kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 26.5 ve üst-orta sınıf araçlar yüzde 18 pay aldı. 2018 sonunda operasyonel araç kiralama sektörünün filosunda yüzde 2.0 olan hafif ticari araçların payı 2021 üçüncü çeyreğin sonunda yüzde 4.8'e yükseldi. Diğer yandan, sektörün araç parkında yer alan hibrit ve elektrikli araçların payının hızla artmaya devam etmesi de dikkatleri çekti. Hibrit ve elektrikli araçların payı ise yüzde 5.9'a ulaştı.







KONTRAT SÜRESİ UZADI

Sektördeki kiralama sürelerine bakıldığında ise Türkiye'deki operasyonel kiralamaların yüzde 4.5'ini 30-42 ay süreli sözleşmelerin oluşturduğu görüldü. Bu sözleşmelerden sonra en çok tercih edilen kiralama süresi yüzde 20 ile 43 ay ve üzeri sözleşmeler olurken, 18-30 aylık sözleşmeler yüzde 18.4 oranında tercih edildi. Kontrat sürelerini de yorumlayan Ekici, "Araç bulunurluğunda yaşanan sıkıntılar kontrat sürelerini de etkiledi, şirketler ellerindeki araçları bırakmak istemiyorlar. Kontratlarını uzatmayı tercih ediyorlar" dedi.



FİLOYA 47 BİN ARAÇ KATILDI

"TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu"nu açıkladı. Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü yılın dokuz ayında 12.6 milyar TL'lik yeni araç yatırımı yaparak 47 bin 700 adet aracı filosuna kattı. Sektörün aktif büyüklüğü ise 47.7 milyar TL olarak gerçekleşti.