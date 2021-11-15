Elektrikli otoya lüks doping

Elektrikli otomobillerin satışları ve pazar payı lüks markalarla büyüyor. İlk 10 ayda satılan bin 987 adet elektrikli otodan bin 114 adeti 121 kW’ın üzerindeki lüks modeller oldu

Elektrikli otomobil satışları yılın ilk 10 ayında yüzde 532.8 arttı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Ocak-ekim aylarında bin 987 adet elektrikli otomobil satıldı. 2020'de bu sayı sadece 314 adetti. Elektrikli otomobillerin pazar payı da 2020'nin aynı dönemine göre artarak yüzde 0.1'den yüzde 0.4'e yükseldi. Satış rakamlarında, dünya ortalamalarına kıyasla az olsa da, son bir yıldır istikrarlı yükseliş dikkat çekiyor.



TALEP ARTIYOR

ODD verileri satılan elektrikli otoların bin 114'ünün 121 kW motora sahip lüks modeller olduğunu gösteriyor. 86 kW-120 kW arası elektrikli oto satışı 361 adet, 85 kW ve altı elektrikli oto satışı ise 512 adet gerçekleşti. İlk 10 ayda en çok satan elektrikli model ise 513 adetle Renault Zoe oldu. Bu dönemde BMW iX3 442, Porsche Taycan 332 adet, Mercedes Benz EQC 291, MG ZS EV 271, Jaguar I-Pace 24 satıldı. ODD rakamlarına göre 2012'den bu yana toplam bin 753 adet elektrikli otomobil satıldı. Ancak distribütör olmayan galeriler tarafından ithal edilip satılan elektrikli otomobillerin sayısının resmi rakamların 2-3 katı olduğu düşünülüyor. Tahminlere göre bugün itibarıyla Türkiye'de yollardaki elektrikli otomobil sayısı 6-7 bin adet. Elektrikli araçlara en fazla talep ise İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep ve Antalya'da yoğunlaşıyor.



HİBRİTİN PAYI YÜZDE 8.6'YA ÇIKTI

Ocak-ekim aylarında hibrit otomobil satışları yüzde 148.5 artışla 40 bin 820 adete çıktı. 2020'nin aynı döneminde sadece 16 bin 425 adet hibrit satışı gerçekleşmişti. Hibrit otomobile olan ilgi her geçen yıl artarken pazar payı da ciddi şekilde büyüyor. 2021 Ocak-Ekim döneminde hibritlerin pazar payı geçen yıla göre 5.1 puan artarak yüzde 8.6'ya yükseldi.



2021 SATIŞ TAHMİNİ 6 MİLYON

EYLÜLDE global elektrikli otomobil satışı 512 bin adete çıktı. Elektrikli otoların pazar payı yüzde 7.6 oldu. INSIDEEVs verilerine göre Ocak-eylül aylarında toplam satışlar 4.2 milyon adete yükseldi. Şarj edilebilir hibrit araçların satışları 174 bin adet oldu. Pazar payı yüzde 2.6'ya çıktı. Yıl sonunda toplam satışların 6 milyonun üzerine çıkması hedefleniyor.

