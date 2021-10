Otonun kendisi de yok parçası da

Pandemi yedek parça tedarikini de olumsuz etkiliyor. Sadece otomobil değil, yedek parçası da bulunmuyor. Bu durum kazalı araçların tamirini engelliyor

Pandemi otomotiv sektörünü derinden etkilemeye devam ediyor. Kovid-19 vakaları otomotiv fabrikalarında işlerin yavaşlamasına ve üretilen araç sayısının azalmasına neden oluyor. Bu durum en çok Türkiye'yi etkiliyor. Piyasada otomobil bulunamıyor. Tüketiciler iki-üç ay sıra beklemek zorunda kalıyor. Bu soruna bir başka kalem daha eklendi. Pandemi yedek parça tedarikini de olumsuz etkilemeye başladı. Sadece otomobilin kendisi değil, artık yedek parçası da bulunamıyor. Özellikle Asya ülkelerinden gelen yedek parçalarda sıkıntı büyük. Motor dışında, tampon, far, ayna gibi basit parçaların tedarikinde bile sorun var. Bu yüzden servislerde parça bekleyen çok sayıda kazalı otomobil bulunuyor. Otomobil sahipleri uzun süren tamiratlar nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. Yedek parça krizinin önümüzdeki günlerde daha da büyüyeceği tahmin ediliyor. Çünkü kış aylarıyla birlikte trafik kazalarında artış yaşanması bekleniyor. Tedarik sorunu çözülmediği taktirde, yedek parça krizi uzun sürecek gibi görünüyor.



KAYIP 250 MİLYAR DOLAR

Bu arada dünyayı etkisi altına alan çip krizi otomotiv sektörünü derinden etkilemeye devam ediyor. Çip krizinin yol açtığı üretim kaybının yaklaşık 10.3 milyon adet olacağı tahmin ediliyor. Bunun otomotiv sektörüne faturası ise 250 milyar doları bulacak. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'ne (TAYSAD) göre Türkiye'nin dünya otomotiv ticaretindeki payı yüzde 1.5-1.7 civarında. Buna göre Türkiye otomotiv sanayisinin kaybı 3-4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşecek.



ÇİPE KURAKLIK ENGELİ

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, iklim değişikliğinin otomotiv sektörüne olan etkisine dikkat çekti. Çelik, "Uzmanlar, dünyanın en büyük çip üreticisi olan Tayvan merkezli firmanın üretiminin, ülkede yaşanan kuraklık nedeniyle sekteye uğrayacağını tahmin ediyorlar. Çünkü yalnızca bu firma çip üretimi için günde 156 bin ton su harcıyor" dedi.



İKİ-ÜÇ AYLIK SIRA VAR

OTOMOTİV Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, piyasada model bazında sıkıntı olduğunu ve vatandaşın her istediği modeli veya rengi bulamadığını belirterek, "Karşılanmayı bekleyen taleplerin süresi iki-üç ayı buluyor. Özellikle C segment araçlarda bulunurluk sıkıntısı daha fazla" dedi.