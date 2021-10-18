Talep çok otomobil yok

Yurtdışındaki fabrikalar Türkiye’ye ayırdıkları kontenjanları son anda iptal etti. Zaten düşük sayıda üretilen otomobilleri Türkiye yerine daha kârlı gördükleri Avrupa pazarlarına gönderdiler

Türkiye otomobil pazarında daha önce görülmeyen ilginç bir dönem yaşanıyor. Talep var ama piyasada otomobil bulunmuyor. Bunun en büyük nedeni çip krizi ve parça tedariği nedeniyle fabrikalarda üretimin azalması. Ancak bir neden daha var. Yurtdışındaki fabrikaların Türkiye'ye ayırdıkları kontenjanları iptal etmeleri. Zaten düşük sayıda ürettikleri otomobilleri Türkiye yerine daha kârlı olan Avrupa pazarlarına göndermeleri.

Bu yüzden birçok ithal markanın kasımda Türkiye'de satışa sunmayı planladığı otomobillerin gelişi iki-üç ay ötelendi. Aylar öncesinden sipariş veren adını listeye yazdıran tüketiciler aranıp, otomobillerin gelişinde gecikme olduğu açıklanıyor. En az 2020 Ocak ayına kadar beklemeleri gerektiği söyleniyor.



TÜKETİCİ OTO AVINA ÇIKTI

Hayal kırıklığı yaşayan tüketiciler, sipariş verdikleri ve aylarca bekledikleri otomobilin ÖTV matrahının yükselip satış fiyatının artacağından endişe ediyor. İki-üç daha beklemeyi göze alamayanlar piyasada hangi otomobil varsa onun peşine düşüyor. Eşi dostu arayıp otomobil sektöründe tanıdık bulmaya çalışıyor. Torpil bulup adını bekleme listesinde ön sıralara yazdırmaya çabalıyor. Bu durum hem satıcı hem alıcı için bir kaos ortamına neden oluyor.

Araç tedariği konusunda yaşanan sorun sadece ithal markalarla sınırlı değil. Türkiye'de üretilen otomobillerde de benzer bir durum var. Türkiye'deki fabrikalar da önceliği Avrupa'ya veriyorlar. Yurtdışı siparişlerini karşılamak için üretim yapıyorlar. İç pazar için daha az araç üretiyorlar.



GÜNDEMDE NE VAR?

- Aylar önce konuşulan otomobil ÖTV'sinde ara matrah düzenlemesi yeniden gündeme geldi. Söylenenlere göre yüzde 45, 50 ve 80 olarak uygulanan matrah dilimlerinin dışında bir ara matrah daha eklenecek. Yeni matrah dilimleri 65 ve 70 olacak.

- Maliye, otomotiv sektörünü radarına aldı. Fiyat artışlarını inceliyor.

- Ana firmalar dışında bayilerde de denetim yapılacak. Büyük cezaların kapıda olduğu konuşuluyor.

- Otomotiv sektörü son bir iki haftadır gelebilecek cezaları konuşuyor. Sektör temsilcileri Ankara'nın yollarını aşındırıyor.