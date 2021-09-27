Otocuların telefon mesaisi

Çip krizi araç kıtlığına yol açtı. Piyasada otomobil bulunamıyor. Marka yöneticileri günlük işlerini bırakıp daha fazla araç bulmanın yollarını arıyor. Mesailerinin çoğunu telefonda geçiriyorlar

Pandemi sonrasında yaşanan çip krizi Türkiye'de etkilerini artırarak sürdürüyor. Otomotiv firmaları yetersiz arz sebebiyle talebi karşılayamıyor. Piyasada özellikle düşük ÖTV'li model bulunamıyor. Bayiler iki-üç ay sonrasına sıra yazıyor. Araç tedarik sorununu çözmeye çalışan marka yöneticileri, günlük işleri bırakıp tüm mesailerini daha fazla araç bulmak için harcıyor. Fabrikalardaki üretim planını anlık takip ediyor. Ana merkezlerden gelecek iyi haberleri bekliyor. Yöneticiler mesailerinin büyük bir kısmını on-line toplantılar ve telefonda geçiriyor. Nissan da çip krizi nedeniyle araç bulmakta zorlanan markalar arasında. Nissan bu yüzden yeni Qashqai modelini Türkiye'de lansman planını ertelemek zorunda kaldı. Kasımda yapılması planlanan satış, aralık ayına ertelendi. Ancak çip krizinin etkisini artırması Qashqai'nin Türkiye geliş tarihini etkileyebilir. Nissan Türkiye, Kuzey Afrika Genel Müdürü Emre Doğueri, Qashqai'nin gelişinin 2022 Ocak ayına bile sarkacağını belirtti. Doğueri, "Qashqai, markanın önemli bir modeli. Haziranda Avrupa'da satışa sunuldu. Qashqai aralıkta getirmek için mücadele veriyoruz. Sürekli kulağımız telefonda. İngiltere fabrikadan iyi haberler bekliyoruz. Ama durum her an değişiyor. Parça üreticileriyle ilgili haberler gelişmeler oluyor. Bir gün olumlu haber alırken, ertesi gün olumsuz haber geliyor" dedi.



PAZAR TAHMİNİ DÜŞTÜ

Tedarik sorunu nedeniyle ağustosta 58 bin olan pazarın, eylülde de düşüşünü devam ettirmesi ve 57 bin civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Çip krizi toplam pazar tahminlerinin de revize edilmesine neden oldu. Daha önce 825 bin adetler civarında olan tahmin, 750 bin adetlere çekildi. Nissan'da 2021 yılını 15 bin adette kapatmayı planlıyor. Doğueri, normal şartlarda 25 bin adet satış gerçekleştirebileceklerini belirterek, Yeni Qashqai ile ayda bin adetlik satış rahatlıkla yaparız. Ama bu şartlarda satış adetlerimizi çip krizi belirleyecek. Fabrikadan gelecek araç sayısına göre satış yapabileceğiz" şeklinde konuştu.



ELEKTRİKLİ LEAF YERİNE ARİYA

ELEKTRİKLİ otomobil pazarının en iddialı markalarından olan Nissan, elektrikli Leaf'i Türkiye'ye getirme planından vazgeçti. Daha önce Leaf'in gelişi birkaç kez ertelenmişti. Bu sefer hem Avrupa'da artan talep, hem de çip nedeniyle üretimlerin düşmesi planları bozdu. Ama marka elektrikli otomobil stratejisinden vazgeçmedi. Yeni nesil teknolojilere sahip elektrikli Ariya modelini Türkiye'ye 2023 sonunda gelmesi bekleniyor.



MOTOR JENERATÖR GİBİ

C-SUV segmentinin önemli oyuncularından Qashqai'de iki motor seçeneği bulunuyor. Bunlar arasında dizel yok. İlk seçenek 12V hafif hibrit desteğine sahip 1.33 litrelik benzinli motor. Yeni Qashqai'nin kaputu altındaki en büyük yenilik e-Power adı verilen hibrit sistem. Söz konusu sistemde 190 beygir güç ve 330 Nm tork üreten bir elektrik motoru tekerleklere güç veriyor. 1.5 litrelik benzinli motor ise bataryaların doldurulması için jeneratör görevi görüyor.



TİCARİDE DİZEL MOTORU BİTİRDİLER

NİSSAN Türkiye'de radikal bir kararla, otomobil dışında ticari araçta da dizeli bitirmeye planlıyor. 2022 ile birlikte pick-up pazarının rekabetçi modellerinden Navara'da dizel seçeneği bulunmayacak.