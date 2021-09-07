Elektrikli otolar başrolü kaptı

İki yıl aradan sonra Münih’te düzenlenen IAA Uluslararası Otomobil Fuarı’nda başrolü elektrikli otomobiller aldı. Çok az sayıda dizel ve benzinli model sergilendi. Fuarda otomobillerin dışında elektrikli bisiklet, motosiklet, scooter, şarj istasyonları da tanıtıldı

Pandemi sonrasında Avrupa'da düzenlenen ilk otomobil fuarı, IAA Uluslarası Otomobil Fuarı IAA Mobility 2021 otomotiv dünyasındaki değişimi gözler önüne serdi. Münih'te gerçekleşen fuarda, sergilenen otomobillerin tamamına yakını elektrikli oldu. Sadece birkaç marka elektrikli modellerinin yanı sıra dizel ve benzinli motorlu modellerini de sergiledi. Daha önceki fuarlarda elektrikli otomobiller, benzinli ve dizel modellerin arasında figüran olarak yer alırken, şimdi başrolü oynuyor.



ÇİNLİ MARKALAR KATILDI

Uluslararası Otomobil Fuarı IAA Mobility 2021, 7-12 Eylül tarihleri arasında Almanya Münih'te gerçekleşiyor. Otomobil severler beş gün boyunca otomotivin geleceğine şahit olacaklar.

Fuara Audi, BMW, Cupra, Dacia, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, MINI, Polestar, Porsche, Renault, Volkswagen markaları katılıyor. Ayrıca Çinli markalar Oracat, Leapmotor, WEY ve Xpeng modellerini sergiliyor. Çinli markalar Avrupa'ya Almanya'dan giriş yapmayı planlıyorlar. Otomobil dışında, elektrikli minibüs, elektrikli otobüs markaları da yer alıyor.



4.500 POLİS GÖREV YAPTI

Münih'te düzenlenen otomobil fuarında rekor sayıda yaklaşık 4 bin 500 polis görev yapıyor. 2019'da Frankfurt'taki fuarda çevreciler otomotiv sektörünü protesto ederek bir bayide 40 lüks aracı parçalamıştı. Benzer bir olay tekrarlanmaması için önlemler artırıldı.



2025'DE PAZARA ÇIKACAK

Fuarda dikkat çeken başka bir model de Volkswagen'in yeni konsept otomobili ID.Life oldu. Tamamen elektrikli kompakt crossover, T-ROC modelinin elektriklisi olarak görülüyor. Volkswagen, ID. ailesinin giriş segmentindeki üyesini 2025'de pazara sunmaya hazırlanıyor.



G-SERİSİ ELEKTRİKLİ OLUYOR

Mercedes, fuarda elektrikli otomobil modellerini sergiledi. EQE ve EQG en çok dikkat çeken modeller oldu. Marka grup bünyesinde yer alan yeni Smart SUV modelini de tanıttı



MİTSUBİSHİ VE NİSSAN BURSA'DA MI ÜRETİLECEK?

Oyak Renault tarafından Bursa'da gerçekleşen Megane sedan üretimi 2022'den itibaren duracak. Yapılan anlaşma kapsamında üretim Karsan tarafından gerçekleşecek. Megane Sedan'dan boşalan kapasitenin kullanımı için farklı senaryolar konuşuluyor. Buna göre, Renault Grubu bünyesindeki Nissan ve Mitsubishi Bursa'da üretilecek.



ELEKTRİKLİ MEGANE E-TECH 2022'DE YOLDA

Renault, Münih'te elektrikli Megane E-Tech modelini tanıttı. Elektrikli Megane'da 96 kW (130 bg) güç ve 250 Nm tork ile 160 kW (218 bg) güç ve 300 Nm tork olmak üzere iki farklı güç seviyesi bulunuyor. Megane E-Tech, 0'dan 100 km/s'ye sadece 7.4 saniyede ulaşıyor. Elektrikli Megane, 60 KWh bataryası ise 470 km menzile sahip. Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Henüz yolun başında olsak da, Avrupa'ya paralel olarak ülkemizde de elektrikli araçlara ilgi her geçen gün artıyor. Elektrikli araçlar, donanım ve teknoloji açısından tüketicilerin tüm beklentilerini karşılayacak noktaya geldi. Bu anlamda Yeni Megane E-Tech modelini de Türk tüketicisiyle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. 2022'nin ilk yarısında yeni modeli satışa sunmak için planlamalarımıza başladık" dedi.



AŞI PASAPORTU ŞART

Fiziki olarak kapılarını açan ilk fuar olan IAA Münih'te fuar alanına girişte ziyaretçilerin aşı kartlarını göstermesi zorunlu. Aşı pasaportunu kanıtlamayanlar fuarı alınmazken, fuar genelinde maske takılması da zorunlu. Maskesini çıkartan veya doğru takmayan ziyaretçiler anında uyarılıp, takılması sağlanıyor.



BMW'DEN 'VEGAN' OTOMOBİL

Önümüzdeki 10 yılda 10 milyon elektrikli otomobilinin yollarda olmasını hedefleyen BMW Grup, fuarda BMW iX ve BMW i4'ün yanı sıra MINI Electric Pacesetter ve BMW Motorrad CE 04 modellerini sergiliyor. Marka, sadece dönüştürülmüş malzemelerden üretilen iVision Circular konsepti vegan bir araç olarak dikkat çekiyor.



66 ÜLKENİN YOLLARINDA 15 BİN OTOBÜS

66 ülkeye 15 bin adeti aşkın otobüs ihraç eden Temsa, fuarda batarya paketlerini sergiledi. Ayrıca elektrikli otobüsleri Avenue Electron ve MD9 electriCİTY ile fuar alanına ulaşım hizmeti verdi. Temsa CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu, "Uzun süredir elektrikli araçlar, akıllı araçlar ve otonom araçlar üzerine ciddi yatırımlar yapan bir şirket olarak, bu değişim sürecinin bir parçası olmak ve gelecekte ihtiyaçlara en uygun, en modern taşıtları üretmek üzere tasarımlar yapıyoruz. Bu fuarın gelişimimize önemli bir katkı sağlamasının yanı sıra 2025'de ürettiğimiz her iki otobüsten birinin elektrikli olması hedefimize bizi daha da yaklaştıracağına inanıyorum" dedi.