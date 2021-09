Yeni otolar çip krizine takılmadı

Otomotiv sektörünü vuran çip krizi, en çok Türkiye’yi etkiledi. Firmalar yetersiz arz nedeniyle talebi karşılayamazken, otomobilde bekleme süresi ise üç aya çıktı. Ancak, buna rağmen Türkiye otomotiv pazarında yeni model rüzgârı esmeye devam ediyor

Pandemiyle birlikte ortaya çıkan çip krizi otomotiv sektörünü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında fabrikalarda üretim duruyor. 2021'de üretim kaybının 7 milyon adet araç civarında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Türkiye, otomotiv sektöründe yaşanan üretim kaybından en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor.

Otomotiv firmaları yetersiz arz sebebiyle ÖTV matrahında yapılan düzenleme ile birlikte artan talebi karşılayamıyor. Piyasada özellikle düşük ÖTV'li model bulunamıyor.

Bayiler iki ay sonrasına sıra yazıyor.

Ancak buna rağmen Türkiye otomotiv pazarında yeni model rüzgârı esiyor. Eylülle birlikte, Hyundai, Jeep, Kia, MG, Porsche, Skoda yeni modellerini satışa sundu.

Yenilikler devam edecek. Renault eylül sonunda yenilenen hafif ticari modeli Express'i yollara çıkaracak.

Skoda, SUV atağını başlatan ilk model olan Kodiaq'ı yenilenen haliyle Türkiye'de satışa sundu. Dizel ve benzinli motor seçeneklerine sahip Kodiaq'ta güç aralığı 150 bg'den 245 bg'ye uzanıyor. Ülkemizde giriş seviyesi olarak sunulacak 1.5 TSI 150 bg motor, 7 ileri DSG şanzımanla kombine ediliyor.



ŞARJ ÜNİTESİ HEDİYE

Hyundai Assan, B-SUV sınıfındaki elektrikli SUV modeli Kona'yı satışa sundu. Dünyanın seri üretim tamamen elektrikli ilk B-SUV modeli olan Kona EV'in 305 ve 484 km menzil sunan iki versiyonu bulunuyor.

Hyundai Assan, Kona EV müşterilerine ilk 5 bakımı, Wallbox şarj ünitesi ve ayrıca 250 dk şarjı da hediye ediyor.

Porsche'nin kompakt SUV model ailesi Macan'ın, yenilenen versiyonları Türkiye'de satışa sunuldu.

Yeni Macan, Macan, Macan S ve Macan GTS olmak üzere üç farklı versiyon ile satışa sunuluyor.

Kia, C SUV sınıfında yer alan modeli Sportage'ın sınırlı sayıda üretilen "Black Edition" serisini eylül itibarıyla satışa sundu.

Jeep, Wrangler'ın 80'inci yıl özel versiyonunu Türkiye yollarıyla buluşturdu. Wrangler'ın özel versiyonu; ülkemizde 2.0 litrelik 272 bg'lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonu ile satışa sunuldu.

MG'nin (Morris Garages), ilk şarj edilebilir hibrit modeli yeni MG EHS PHEV Comfort ve Luxury olmak üzere iki donanım seviyesi ile ön satışa sunuldu.



ELEKTRİKLİ OTO ATAĞINA BAŞLADI

HYUNDAI Assan Genel Müdürü Murat Berkel, elektrikli ve hibrit araçlara olan talebin Türkiye'de her geçen gün arttığını söyledi. Önümüzdeki iki yıl içinde satışların ve şarj istasyonu altyapısının 4-5 kat artmasının beklendiğini ifade eden Berkel, "Hyundai olarak, gelecek yıllarda satışlarımızın büyük bir kısmını oluşturacak elektrikli otomobillerimizin ilkini satışa sunarak Türkiye'de yepyeni bir dönemin başlangıcına imza atıyoruz. Kona Elektrik, 484 km'lik menziliyle şu an pazarda satılmakta olan tüm elektrikli araçlar arasında ilk sıraya yerleşiyor. Şimdi Kona Elektrik ile elektrikli araç akımını başlatıyor ve önümüzdeki yıl yeni elektrikli otomobillerimizle de pazardaki gücümüzü artırmayı hedefliyoruz" dedi.



KRİZ 2023 YILINA DA SARKACAK

OTOMOTİV fabrikalarında üretimin durmasına sebep olan çip krizinin 2022'yi de olumsuz etkileyeceği belli olmuştu. Ancak yapılan tahminlere göre çip krizi 2022'de sona ermeyecek, 2023'de de sürecek.