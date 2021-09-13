Bursa’ya yeni görev

Oyak Renault’da 2022 sonu itibarıyla Megane Sedan üretimi duracak. Bursa’da Renault Grubu bünyesindeki Nissan ve Mitsubishi’nin bile üretilebileceği konuşuluyor

Renault Grubu'nun en yüksek üretim kapasitesine sahip tesislerinden biri olan Bursa'da yeni bir dönem başlıyor. Oyak Renault Bursa tesislerinde Megane Sedan üretimi 2022'nin sonunda duracak. Megane Sedan üretiminin Karsan'a devredilmesiyle Bursa'da yeni nesil araçlara yer açılacak. Grubun hibrit üretim üssü haline gelen Bursa'da Megane Sedan'dan boşalan kapasitesinin hangi modellerle doldurulacağı merak konusu. Fabrikada Renault Grubu bünyesindeki Nissan ve Mitsubishi'nin bile üretilebileceği konuşuluyor. Merak edilen bu soruları Renault'nun tepesindeki isme Luca de Meo'ya sorduk. Münih'teki IAA Mobility Fuarı'nda konuştuğumuz Luca de Meo, Türkiye planları ile ilgili ipuçları verdi. Türkiye'nin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Luca de Meo, şunları söyledi: "OYAK ile bu konuda nasıl bir yol alacağımıza karar vermek adına geniş çaplı bir görüşme yürütüyoruz. Şu anda bu konuda konuşmak benim için çok zor. Ancak şunu söyleyebilirim ki Türkiye bizim endüstriyel sistemimizi doldurması açısından oldukça önemli bir pazar. Bursa'da ortaya çıkan işten oldukça memnunuz."



TÜRKİYE'NİN ROLÜ ÖNEMLİ

Türkiyenin gelecekte Renault Grubu için oldukça önemli bir rol üstlenmeye devam edecekğine dikkat çeken Luca de Meo, "Stratejik son kararımızla ilgili olarak son 12 aydır görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bazı endüstriyel operasyonların geleceği hakkında konuşmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak için de bu süre zarfında pek çok görüşme yürüttük. Rusya, Romanya, İspanya ve Fas'ta ortaklarımız ile nasıl görüşmeler gerçekleştirdiysek aynı durum Türkiye için de geçerli" dedi.



TÜRKİYE'Yİ AYRI SEVİYOR

Clio benzeri B segmentinde yer alan araçların burada üretilmesinin değerdlendirilen bir senaryo olduğunu ifade eden Meo, "Ancak bu geniş çaplı yürüttüğümüz görüşmeler içerisindeki ihtimallerden sadece biri. Burada bir riziko oyununun parçaları gibi düşünmemiz gerekiyor. Bu planlara başka ülkeleri de dahil edebiliriz. Ancak biliyorsunuz Türkiye'yi ayrı seviyorum. Burada pek çok önemli projemiz bulunuyor. Ummaktan daha fazlasını yapmak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Oyak Renault'u sistemde tutmak ve gelecek tutkusunun önemli bir parçası olmasını sağlamak için" dedi.



ORTAK KARAR

Meo, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bildiğiniz üzere Bursa'da bir ortaklığımız var. Buna tek karar verecek olan kişi ben değilim. Evet fabrikada bir kapasite boşluğu olacak. Türkiye'de SUV üretilmesi de tabi ki seçenekler arasında. Ancak bu senaryonun bir parçası değil. Masada pek çok olasılık var."



ELEKTRİKLİ OTO DALGASI 2024'TE

TÜRKİYE'DEN elektrikli otomobil ihracatının da gelecekte mümkün olabileceğini ifade eden Meo, "2024-2025 yıllarında büyük bir elektrikli otomobil dalgası gelecek. Öncelikle Fransa'da başladığım elektrikli otomobil imalatında tedarikçilerimden her şeyi düzenli olarak alıp üretimin aksamadan yürüdüğünden emin olmam gerekiyor. Yalnızca bundan sonra kendime soracağım soru 'sıradaki adımım ne olacak' olabilir. Karar vermem için 2025'i bekleyeceğim anlamına gelmez" dedi.



7 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

YILLIK 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim kapasitesine sahip Oyak Renault, şu anda Clio, Clio Hibrit ve Megane Sedan modellerini, ayrıca bu modellerde kullanılan motor ve mekanik aksamı üretip ihraç ediyor. 1969'da Bursa'da kurulan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, 2020 sonu itibarıyla 7 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyor.