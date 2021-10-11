Otoda üretime uçak formülü

Türkiye otomotiv sanayisi, Çin’den deniz yoluyla gelen parçalar pandemi engeline takılınca çözümü havada buldu. Üretimin aksamaması için parçaları daha pahalı olmasına rağmen uçakla getirmeye başladı

Dünyayı etkisi altına alan çip krizi otomotiv sektörünü derinden etkilemeye devam ediyor. Yapılan son tahminlere göre çip krizinin yol açtığı üretim kaybı 10.3 milyon adeti bulacak. Daha önceki tahminler 4.5-5 milyon adet civarındaydı. Çip krizinin 2022'de de süreceği hatta 2023'e sıçrayabileceği düşünülüyor. Ancak, otomotiv üretimini sadece çip krizi değil, pandemi ile ortaya çıkan lojistik sorunu ve hammadde fiyatlarındaki yüksek artışlar da olumsuz etkiliyor. Pandemiyle birlikte işlerin yavaşlaması otomotivde tedarik sorununun büyümesine ve üretimin aksamına neden oluyor. Türkiye otomotiv sanayisi de pandemi ile ortaya çıkan parça tedariği sorununu aşmak için farklı formüller geliştiriyor. Şirketler, Çin'den deniz yoluyla gelen parçalar, pandemi engeline takılınca çözümü havayolunda buldu. Fabrikalarda üretimin aksamaması için parçaları daha pahalı olmasına rağmen havayoluyla getirmeye başladı.



ÇİP KRİZİ SÜRÜYOR

Otomotiv Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, otomotiv sektörünün pandemi ile birlikte yaşadığı sorunlara yenilerinin de eklendiğini söyledi. Yenigün, şunları anlattı: "Mikroçip darboğazı, pandeminin sonuçları olarak önümüze düştü. Tam olarak kimsenin ne olduğunu anlayamadığı bir süreçti bu. Hammadde fiyatlarındaki artışlar da çok ciddi bir şekilde elimizi, kolumuzu bağlayan bir durum. Ama bunların üzerine yenileri de eklendi. Öncelikle limanlarda yaşanan aksaklık. Örneğin kovid, Şangay Limanı'nda iki veya üç hafta önce bütün işlemleri yavaşlattı. Malesef tedarik sanaysiinde artık klasik yöntemleri kullanamıyoruz. Normal gemiyle kamyonla gelen malzemeleri, birçok nedenden dolayı uçurmaya başladık. Çok pahalı olmasına rağmen hava ulaşımına yöneldik."



OSD BAŞKANI'NDAN SATIR BAŞLARI

Pandemi ile birlikte hammadde fiyatları artıyor. Ana metallerde yüzde 140'ın üzerinde fiyat artışı var.

Konteyner fiyatları 2 bin dolardan 10 bin dolara yükseldi.

Hammadde tedarikinde sıkıntılar var. Şimdi buna alüminyum ve çeliğin içinde kullanılan magnezyum da eklendi.

Limanlarda Kovid nedeniyle işler yavaşladı. Çin'den parçaları denizyolu yerine havayoluyla getiriyoruz.

Yurtdışında kamyon sürücüleriyle ilgili sorun var. Parça tedarikini olumsuz etkiliyor.