Bankaların hibrit sevdası

Hibrit otomobil satışları ilk sekiz ayda yüzde 218 artışla 32 bin 885 adete çıktı. Pazar payı ise yüzde 8.3’e ulaştı. Bireysel müşteriler dışında özellikle bankalar da hibrit tercih ediyor. Filolarını hibrit araçlarla yeniliyor

Küresel ısınma, çevre konusunda bilincin artması ve pandeminin etkisiyle doğa dostu araçlara olan talep artıyor. Ağustosta 3 bin 229 adet hibrit otomobil satıldı. Hibrit satışları bir önceki ağustosa göre yüzde 177.4 arttı. Yılın ilk sekiz ayında ise hibrit satışları yüzde 218 gibi yüksek seviyede artarak 32 bin 885 adet oldu. Hibritlerin pazar payı bu dönemde 5.1 puan artarak yüzde 3.2'den yüzde 8.3'e yükseldi. Böylece Türkiye'de otomobil satın alan her 100 kişiden 8'i hibriti seçti. Bireysel müşterilerin yanı sıra özel şirketler, kamu kurumları ve filolarda hibrit araç tercih ediyor. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, kurumsal satışlardaki hibrit artışına dikkat çekti. Firmaların karbon ayak izi hedeflerine paralel olarak filo araçlarını hibrit modellerle değiştirdiği bir döneme girildiğini söyleyen Bozkurt, "Sadece finans sektöründen bir örnek vermek gerekirse, Türkiye'de şu an itibariyle 15 banka araç filolarını hibrit modellerimizle yenilemek için bizimle anlaşma yaptı" dedi. Bozkurt, önümüzdeki yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hem kurumsal hem perakende de hibrit tercihinin artarak süreceğini kaydetti.



PAZARI DOMİNE EDİYOR

Toyota'nın toplam satışları içinde hibrit payının yüzde 30 olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Global olarak 18 milyondan daha fazla hibrit araç satışı gerçekleştirerek, 140 milyon ton civarında karbonsalımı dengeleyecek 11 milyar ağacın oksijen salımına denk gelen bir orana ulaştı" dedi. Elektrikli otomobillerle ilgili görüşlerini paylaşan Bozkurt, Türkiye'de tam elektrikli otomobillere geçiş sürecinde en rasyonel çözümün hibrit olduğunu söyledi. Hibrit araçların gelecek 15 yıl içinde pazarı domine etmeye devam edeceğini kaydetti. Elektrikli otomobillerin önündeki zorluklara değinen Bozkurt, şöyle konuştu: "Bugün; elektrikli otomobiller, insanların ikinci veya üçüncü otomobili. Tam elektriklilerin birinci araç olarak tereddütsüz bir şekilde kabul edilmesi; menzilin artmasına, aracın toplam maliyetinin satın alınacak seviyede olmasına bağlı. Ayrıca elektrikli araçlarla ilgili ikinci el pazarı da henüz oluşmuş değil, müşteri ikinci elde kolay ve değerinde satıp satamayacağını sorguluyor haklı olarak."



VOLTAJI YÜKSELTECEK

OTOMOBİL firmalarının çevre dostu araçlar ve karbon salımı ile ilgili çalışma yapmazken Toyota'nın 1970'li yıllarda çalışmalara başladığını hatırlatan Bozkurt, "50 yıldır elektrifikasyonun içinde olan Toyota, önce yarı elektrikli araçlar olan hibritleri üretti. Bugün tüm dünyada hibritin lideri ve öncüsüdür. Önümüzdeki dönemde de tam elektrikli modellerimiz ürün gamımızda yer alacaktır" dedi.



AVRUPA'DA 'YILIN OTOMOBİLİ' SEÇİMLERİNE ELEKTRİKLİ DAMGASI

OTOMOTİV dünyasının Oscar'ı olarak bilinen Car of the Year 2022 seçimlerinden (Avrupa'da Yılın Otomobili) önce düzenlenen test sürüşü Danimarka'da gerçekleşti. Pandemi nedeniyle 2020'de iptal edilen Tannistest'te bu yıl ise rekor seviyede katılım oldu. Bu yıl 43'üncüsü düzenlenen Tannistest'te 15 ülkeden 24 jüri üyesi ve 34 yardımcısının yanı sıra otomotiv sektöründen de 92 kişi 5 gün boyunca bir araya geldi. COTY jüri üyeleri 28 aday otomobili test ettiler. Otomobiller Danimarka'ya özel olarak Almanya, Çek Cumhuriyeti, Çin, Fransa, İngiltere, Türkiye, Amerika, Japonya ve Güney Kore'den getirildi. Tannistest, otomotivdeki değişimi de bir kez daha gösterdi. 2019'da gerçekleşen test sürüşüne beş elektrikli otomobil katılırken, 2021'de bu sayı 13 oldu. Hibrit, mild hibrit ve plug-in hibrit otomobillerin sayısında da ciddi bir artış yaşandı. Avrupa'da 'yılın otomobili' adayları 15 Kasım tarihinde açıklanacak. İlk seçim sonrasında finale kalan 7 otomobil 29 Aralık'ta belli olacak. 'Yılın Otomobili' ise 16 Şubat 2022'de Cenevre Otomobil Fuarı'nda açıklanacak.