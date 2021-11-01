Ar-Ge’de vites büyüdü

Otomotivde 179’u yan sanayi, 30’u ana sanayi, olmak üzere toplam 209 adet Ar-Ge merkezi faaliyet gösteriyor. Ar-Ge çalışmaları Türk otomotiv sanayisinin küresel anlamda rekabet gücünü artırıyor

Otomotiv sanayisi, Türkiye'de en çok Ar-Ge merkezi bulunan sektörler arasında yer alıyor. Bugün itibarıyla otomotivde 179'u yan sanayi, 30'u ana sanayi, olmak üzere toplam 209 adet Ar-Ge merkezi faaliyet gösteriyor. Ar-Ge çalışmaları Türk otomotiv sanayisinin küresel anlamda rekabet gücünü artırıyor. Son yıllarda hızlanan Ar-Ge çalışmaları meyvesini veriyor. Son olarak Ford Otosan, Ecotorq motor ve arka aksın ardından, 58 milyon euro yatırım ve 230 mühendisin emekleri ile geliştirilen "Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanını" tanıttı.



YERLİLİK ORANI %90 OLDU

Tasarımından test süreçlerine kadar tamamen Türk mühendislerinin geliştirdiği ilk ve tek yerli Ecotorq şanzıman ile Ford Otosan motor, aks ve şanzıman olarak üç aktarma organını da geliştiren ve üreten dünyanın sayılı otomotiv markaları arasına girdi.

Yerli şanzıman ile kamyonlardaki yüzde 74 olan yerlilik oranı yüzde 90'lara çıkacak. Küresel arenada Türkiye'nin ağır ticari araç üretimindeki rekabet gücü artarken, Türkiye'de ise yan sanayi ve tedarik ekosisteminin gelişmesine katkı sunacak.

Beş yılda tasarım, test ve geliştirme aşamalarını tamamladığı Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanı, bir milyon kilometreyi aşkın yolda, farklı ve zor koşullarda test edildi.



ÇALIŞAN SAYISI ARTIYOR

Ar-Ge merkezlerinde çalışanların sayısı da hızla artıyor. 2020 itibarıyla sadece OSD üyelerinin Ar-Ge merkezlerinde çalışan sayısı 4 bin 8 kişiyi buldu. Çalışanların 661'i işçi, 595'i yönetici, 2 bin 752'si ise uzman-mühendis olarak görev yapıyor.

En çok Ar-Ge çalışanı bulunan şirket ise bin 352 kişi ile Ford Otosan. Aynı zamanda Ford Otosan 961 kişiyle en fazla Ar-Ge mühendisi istihdam eden otomotiv şirketi konumunda bulunuyor. Diğer şirketlerdeki Ar-Ge çalışanlarının sayısı şöyle: "Otokar 518, Tofaş 517, Mercedes-Benz Türk 510, Man Türkiye 323, Oyak Renault 289, Türk Traktör 145, Anadolu Isuzu 125, Temsa 119, Karsan 58, Toyota 32, Hattat Traktör 20."



YERLİ OTODA AR-GE

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) da Ar-Ge merkezi bulunan otomotiv şirketleri arasında. Şu anda Gebze Bilişim Vadisi'nde yer alan Ar-Ge merkezi, fabrika devreye girdiğinde Gemlik'e taşınacak. Böylece Ar-Ge, Stil Tasarım Merkez, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi de fabrika ile aynı çatı altında olacak.



ELEKTRİKLİ MİNİBÜSÜN MENZİLİ 210 KM

Ar-Ge çalış maları yapan Karsan da, elektrikli araç üretip ihraç ediyor. Markanın elektrikli toplu taşıma çözümlerindeki yeni yolculuğu "Karsan Electric Evolution" kapsamında ismi değişen e-Jest, son olarak Hırvatistan'ın Split Belediyesi'nde hizmet vermeye başladı. e-Jest, 170 bg güç ve 290 Nm tork üreten BMW üretimi elektrikli motor ve yine BMW üretimi 44 ve 88 kWh bataryalarla tercih edilebiliyor. 210 km'ye kadar menzil sunuyor.