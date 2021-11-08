Sedan oto son virajda

Düne kadar yüzde 50’nin üzerinde pazar payına sahip olan sedan araçlar, son birkaç yıldır kan kaybediyor. Ekimde sedanların pazar payı 9.2 puanlık düşüşle yüzde 34.2’ye geriledi

Dünyada otomobil tercihi hızla değişiyor. SUV araçlar tüm dünyada satış rekorları kırıyor, pazar payları hızla yükseliyor. Dünyanın en çok SUV satılan ülkesi Çin'de SUV araçların pazar payı yüzde 47'ye çıktı. Avrupa'da bu oran 2021'de yüzde 44'e yükselerek rekor kırdı.

Sedan ülkesi olarak bilinen Türkiye'de de benzer bir durum yaşanıyor. Uzun yıllar yüzde 50'nin üzerinde pazar payına sahip olan sedan araçlar son birkaç yıldır kan kaybediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre ekimde sedanların pazar payı 9.2 puanlık düşüşle yüzde 34.2'ye geriledi. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 43 seviyesindeydi. SUV'ların pazar payı ise 5.5 puanlık artışla yüzde 33'ten yüzde 38.5'e çıktı. Hatchback'lerin payı da yüzde 20.7'den yüzde 25.6'ya yükseldi. Ocak-ekim döneminde ise sedanların payı yüzde 43.7'den yüzde 39.6'ya geriledi. SUV'ların payı 29.6'dan yüzde 35.2'ye çıkarken, hatchback araçların payı yüzde 23.2 seviyesinde kaldı.

Bir iki yıl içinde SUV'ların Sedan araçları yakalamasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu gerçekleştiği taktirde Avrupa'da olduğu gibi en çok tercih edilen kasa tipi SUV olacak.



TALEP ARTIYOR

Yılın ilk 10 ayındaki rakamlar da sedan satışlarının gerilediğini, SUV ve hatchback satışlarının ise arttığını gösteriyor. ODD verilerine göre 2021 Ocak-Ekim aylarında toplam 188 bin 253 adet sedan satıldı. SUV satışları 167 bin 397 adet oldu. Hatchback satışları ise 110 bin 138 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 Ocak-ekim aylarında 203 bin 316 sedan, 137 bin 545 adet SUV, 109 bin 639 adet hatchback satılmıştı.



YERLİ ÜRETİMDE SUV DÖNEMİ

* Düne kadar Türkiye'deki otomotiv fabrikalarında da ağırlıklı olarak sedan modeller üretiliyordu. Ancak bu durum değişmek üzere.

* Toyota Adapazarı'ndaki fabrikasında 2016'dan beri Corolla Sedan'ın yanı sıra SUV CH-R modelini üretiyor.

* Oyak Renault Bursa tesislerinde Megane Sedan ve Clio modellerini üretiyor. Şirket aldığı kararla Megane Sedan üretimine son verecek. Yapılan anlaşma ile Megane Sedan üretimini Karsan devralacak. Oyak Renault tesislerinde Megane Sedan'ın yerine gelecek modelin büyük ihtimalle bir SUV olması bekleniyor.

* Hyundai İzmit'te i10 ve i20 hatchback modellerinden sonra SUV Bayon'u üretmeye başladı.

* Tofaş, Bursa'daki fabrikasında ürettiği Egea model ailesine SUV'u da ekledi.

* Avrupa'da üretimden çekilme kararı alan Japon Honda, Türkiye'deki fabrikasını kapattı. Honda Gebze-Şekerpınar'da Civic Sedan üretimi gerçekleştiriyordu.