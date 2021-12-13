‘Al-sat’çı frene bastı

Fiyatlardaki yüksek artış sonrasında kâr marjları düşen ‘Al-Sat’çılar bayilerden ayağını çekti. Yeni otomobil satın almaktan vazgeçen ‘Al-Sat’çılar stoklarındaki otomobilleri elden çıkarmaya odaklandı

Otomobil fiyatları aralık başında yapılan zamlarla yüzde 12-30 arasında arttı. Fiyatlardaki yüksek artış sonrasında kâr marjları düşen 'Al-Sat'çılar bayilerden ayağını çekti. Yeni otomobil satın almaktan vazgeçen 'Al-Sat'çılar stoklarındaki otomobilleri elden çıkarmaya odaklandı. Bu nedenle showroom trafiği yüzde 50 azaldı. Showroom'ları ziyaret edenlerin ticaret için değil ihtiyacı için otomobil almak isteyenler olduğu dikkat çekti. 'Al-Sat'çılar bayiden liste fiyatıyla aldıkları otomobilleri ikinci elde 40-50 bin TL daha fazlasına satıyordu. Ekim ve kasımda yaşanan tedarik sorunu aralıkta da devam ediyor.







DOKTOR BİLE OTO SATIYOR

Piyasada otomobil bulunamıyor. Bu nedenle yılın en çok satışı yapılan aralıkta büyük hayal kırıklığı yaşanacağı tahmin ediliyor. Tahminlere göre aralıkta maksimum 60-65 bin adet satış gerçekleşecek. Oysa ki Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre 10 yıllık aralık satış ortalaması 93 bin adet. 2019 sonu itibarıyla yaşanan tedarik sorunu pandemi ve çip kriziyle birlikte büyüdü. Sıfır otomobil bulunamayınca ikinci elde fiyatlar yükseldi. Otomobil yatırımcı aracı oldu. Döviz, faiz ve altından fazla kazandırmaya başladı. Sadece galericiler değil otomobil ticaretini kârlı gören farklı meslek sahipleri de bu işe yöneldi. Piyasada 'Al-Sat'çılar türedi. Beyaz yakalı, doktor, polis, asker, kuyumcu, inşaatçı gibi her meslekten insan 'Al-Sat'çı oldu. Al-Sat'çılar lansman döneminde özel fiyatla bayiden aldıkları otomobilleri ikinci elde 40-50 bin TL fazlasına satmaya başladılar. Piyasanın dengesi bozuldu. Spekülatif fiyat artışları yaşandı.







MARKA BAĞIMLILIĞI KALMADI

PANDEMİ ve çip krizi nedeniyle otomobil tedariğinde yaşanan sorunlar, Türkiye'de marka bağımlılığını bitirdi. Otomobilini yenisiyle değiştirmek isteyen tüketici tedarik sorunu nedeniyle otomobil bulamayınca, piyasada ne varsa onu aldı. Otomotiv firmaları, dev bütçelerle sağlamaya çalıştığı marka bağımlılığını rafa kaldırdı.



2022'DE ÇİP SORUNU DEVAM EDECEK

PANDEMİ ve çip krizinin olumsuz etkilerinin 2022'de de devam edeceği öngörülüyor. Tahminlere göre yılın ikinci yarısından itibaren tedarik sorunu kısmen çözülecek.

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ENGELLİ ARAÇ LİMİTİ 450 BİN TL'YE ÇIKIYOR

ÖZEL Tüketim Muafiyetli otomobil satışları 2021'de yüzde 25 civarında gerçekleşti. Yani satılan her 100 otomobilden 25'ini engelli vatandaşlar satın aldı. Yıl içinde bu oran bazı markalarda yüzde 35'lere kadar yükseldi. Özel Tüketim Muafiyetli otomobil limiti 2022'de yüzde 36 artışla 450 bin TL'ye çıkıyor. 2021'de binek otomobil modelinin değeri, motor ve silindir hacminden bağımsız olarak ÖTV ve diğer tüm vergiler dahil 330 bin 800 TL seviyesindeydi. Engel oranı yüzde 90 ve üzeri olan bireyler ÖTV'den muaf olarak araç satın alabiliyorlar. ÖTV indirimden faydalanmak için ise engel oran en az yüzde 40 olmalı.



İSTİSMAR EDİLİYOR

Araç sahibinin aracı kullanmasının mümkün olmaması durumunda, üçüncü dereceye kadar yakınları bu araçları kullanabiliyorlar. Ancak, araçların çoğunlukla yakınları tarafından özel amaçla kullanıldıkları görülüyor. Akrabası olmadığı halde engelli bir kişinin ÖTV muafiyet hakkını para karşılığında kullananlar da bulunuyor. ÖTV muafiyetinin istismar edildiğini düşünen yetkililer, denetimleri artırmayı planlıyor.

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OTOMOBİL OSCAR'INDA VOLTAJ YÜKSELDİ

Otomotiv dünyasının en prestijli ödülü Avrupa'da yılın Otomobili (COTYCar of the year) için yarışacak 7 finalist belli oldu. 23 ülkeden otomotiv basınından oluşan 61 jüri üyesinin oylarıyla 39 aday arasından Cupra Born, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq5, Kia EV6, Peugeot 308, Renault Megane E-Tech, Skoda Enyaq finale kaldı. Avrupa'da Yılın Otomobili 2022 sahibi, jüri üyelerinin oylarıyla 28 Şubat 2022'de İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek ve dijital olarak yayınlanacak olan törenle açıklanacak.



6'SI ELEKTRİKLİ

1964'den bu yana düzenlenen COTY seçimlerinde bu yıl bir ilk gerçekleşti. Otomotiv dünyasındaki elektrikli dönüşüm COTY'de de kendini gösterdi. Yedi finalist otomobilden altısı elektrikli oldu. Ancak, elektrikli otomobiller COTY için yeni değil. Daha önce de elektrikli otomobiller Avrupa'da Yılın Otomobil'i yarışmasında finale kalmış hatta birinci seçilmişti. Elektrikli Nissan Leaf 2011, Jaguar I-Pace ise 2019'da 'Yılın Otomobili' oldu.