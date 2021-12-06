Otoda yeminli imzalı satış dönemi

Firmalar müşterilerine otomobili hemen satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapmaya başladı. Bunun amacı satın aldığı sıfır kilometre otomobili, yüksek fiyatla elinden çıkaran ‘al-sat’çıları engellemek

Türkiye otomotiv piyasasında dengeleri bozan 'al-sat'çıları önlemek ve yüksek fiyat artışlarına engel olmak için yeni bir çözüm geliştirildi. Bazı otomotiv firmaları otomobil satın alan müşterilerle, otomobili hemen satmayacağına yönelik yeminli sözleşme yapmaya başladı. Bunun amacı satın aldığı sıfır kilometre otomobili, yüksek fiyatla elinden çıkaran 'al-sat'çılara engel olmak ve otomobil ticareti yapanların değil, bireysel müşterilerin otomobil almasını sağlamak. Böylece ikinci el otomobil piyasasındaki fiyatların yükselmesini durdurmak. 'Al-sat'çılar lansman döneminde özel fiyatla bayiden aldıkları otomobilleri ikinci elde daha yüksek satıyor. Bayilerdeki liste fiyatıyla galeri fiyatları arasında 30-50 bin TL'ye varan farklar var. Birkaç firmada başlayan imzalı satış işleminin, diğer firmalar arasında da yaygınlaşması bekleniyor.



KARA LİSTE UYGULAMASI VAR

Otomotiv sektörü 'al-sat' işine engel olmak için kara liste uygulamasına başlamıştı. SABAH Gazetesi'nde kısa bir süre önce yayımlanan habere göre kara liste, ihtiyacı için otomobil satın alan gerçek müşteriyle 'al-sat'çıları birbirinden ayırt edilebilmesi açısından kısmen de olsa etkili oldu.







AVRUPA'DA İKİNCİ EL FİYATLARI ARTTI

İkinci el otomobilde yaşanan fiyat artışı sadece Türkiye'ye özgü değil. Çip krizi nedeniyle sıfır otomobil bulunamadığı için Avrupa'da da ikinci el otomobil fiyatları artıyor. Avrupa'da fiyatlar yüzde 5 ila 10 arasında arttı. Ancak, Avrupa'da 'al-sat'çılar olmadığı için fiyatlar sadece arz-talep dengesiyle oluşuyor.

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HİBRİT KRALINDAN ELEKTRİKLİ ATAK

50 yıllık hibrit tecrübesine sahip Toyota, elektrikli atağına geçiyor. Hibrit, plug-in hibrit ve yakıt hücreli araçlar üreten marka, elektrikli modellerini de yola çıkarmaya hazırlanıyor

Otomotiv dünyasında elektrikli dönüşümü hızlandı. Elektrikli araçlar için milyar dolarlık dev yatırımlar yapan firmalar, birbiri ardına yeni elektrikli modellerini satışa sunuyor. Hibrit (hem benzinli hem elektrikli) otomobiller konusunda 50 yıllık tecrübeye sahip Japon Toyota da elektrikli atağına geçiyor. Bugüne kadar hibrit, plug-in hibrit ve yakıt hücreli araçlar üreten Toyota, yüzde 100 elektrikli modellerini de yola çıkarmaya hazırlanıyor. Toyota, Belçika'da düzenlenen Kenshiki Forum'da Avrupa'daki iş stratejisini, şirketin vizyonunu, yeni ürünlerini ve teknolojik gelişmelerini paylaştı. Elektrifikasyonu hızlandırarak karbon emisyonunu minimize etmeyi hedefleyen marka, 2030'a kadar sıfır emisyonlu araç satış oranını, Batı Avrupa'da minimum yüzde 50'ye çıkarmayı planlıyor. Toyota, toplantıda bataryalı elektrikli ilk aracı bZ4X'in Avrupa lansmanını gerçekleştirdi. bZ4X, 2022'de Avrupa'da satışa sunulacak ve aynı zamanda yeni bZ (beyond zero) sıfır emisyonlu ürün ailesinin ilk modeli olacak. bZ4X'in ürün gamında dört çeker sürüşe sahip 217.5 bg güç ve 336 Nm tork üreten bir versiyon yer alıyor. 450 km menzile sahip. Toyota, 10 yıl/1 milyon kilometre için batarya kapasitesinin yüzde 70'ini sunacağını garanti ediyor.







13.6 MİLYAR DOLAR YATIRIM

TOYOTA Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Toyota'nın 50 yıllık hibrit deneyimini tam elektrikli otomobillere taşıyacağını söyledi. 1997'de seri üretim ilk hibrit modelle başlayan elektrifikasyon yolculuğuna ciddi kaynak ayırdığını ifade eden Bozkurt, "Markamız, elektrikli araç bataryaları geliştirmek için 2030'a kadar yaklaşık 13.6 milyar dolar yatırım gerçekleştirecek. Toyota olarak elektrikli araçlara hazırız" dedi.

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GELECEĞİNİ TÜRK'E EMANET ETTİ

JAPON otomotiv devi Toyota Belçika'da bulunan Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Merkezi'ni Ahmet Karaman'a emanet etti. Yaklaşık 16 yıldır Toyota Avrupa'da çalışan Karaman, Ar-Ge Başkan Yardımcılığı'na atandı. Karaman, 1 Ocak 2022 itibarıyla yeni görevine başlayacak. Karaman daha önce Ar-Ge merkezinde Proje Direktörü olarak çalışıyordu. Toyota'nın birçok modelinin yenileme projelerini yürütüyordu. Belçika'da bulunan Ar-Ge Merkezi, Avrupa'nın ortasında bulunmasına rağmen 60 farklı ülkeden çalışanla uluslararası bir mozaiğe sahip. Ar-Ge merkezi Toyota'nın Küresel Vizyonu'na uygun olarak küçük ve kompakt modellerin geliştirilmesinden sorumlu. Ahmet Karaman'ın kardeşi Serkan Karaman da Toyota Avrupa Ar-Ge merkezinde çalışıyor. Serkan Karaman, Toyota'nın Yaris modelinin Kıdemli Proje Yöneticisi görevini yürütüyor.



ÇEKYA'DAKİ FABRİKADAN SAKARYA'YA GELDİ

TOYOTA'NIN Sakarya'da bulunan fabrikasının başına da bir Türk yönetici atandı. Erdoğan Şahin, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin yeni Genel Müdür ve CEO'su oldu. Son olarak Toyota Çekya Fabrikası'nda Proje Şef Liderliği görevini yürüten Şahin, 1 Ocak 2022 tarihinde yeni görevine başlayacak.