Otoda fiyat % 6-11 indi

Otomobil ÖTV’sine yeni matrah dilimleri eklendi, ayrıca güncelleme yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte otomobil fiyatları, bazı segmentlerde yüzde 6-11 seviyesinde geriledi. 48 bin TL’ye varan indirimler gerçekleşti

Otomobilde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrah dilimleri değişti. Yeni kararla, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen otomobiller için yüzde 45-50-80 olarak uygulanan ÖTV oranlarına 60 ve 70 olmak üzere iki dilim daha eklendi. Ayrıca matrah güncellemesi yapıldı. Dün uygulamaya giren ÖTV matrah değişikliğiyle otomobil fiyatlarının yüzde 6 ile 11 arasında düşmesi bekleniyor. Yeni dilimlerle birlikte bazı segmentlerde fiyatlar 48 bin TL'ye varan seviyede ucuzlayacak. Matrah güncellemesi ve ilave dilimlerin açılması ile birlikte talebin yerli otomobillere kayması ve cari açığın azalması hedefleniyor. Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen otomobiller için; ÖTV matrahı 120 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45, ÖTV matrahı 120 bin ile 150 bin TL arasında olanlar yüzde 50, ÖTV matrahı 150 bin ile 175 bin TL arasında olanlar yüzde 60, ÖTV matrahı 175 bin ile 200 bin TL arasında olanlar yüzde 70 ve ÖTV matrahı 200 bin TL'nin üzerinde olanlar ise yüzde 80 vergi diliminde değerlendirilecek. Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçen, 2000 cc'yi geçmeyen otomobillerde ise şöyle;  ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45'lik vergi diliminde olacak.  ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşıp, 210 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 50'lik vergi diliminde yer alacak.  ÖTV matrahı 210 bini aşan araçlarda ise vergi oranı yüzde 80 olarak uygulanacak. Motor hacmi 1800 cc'yi geçmeyen hibrit araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için ÖTV matrahı 114 bin liradan 130 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için ise 210 bine yükseldi.







48 BİN TL'YE VARAN İNDİRİM

Yeni düzenleme sonrasında Toyota Corolla 1.5 Vision modelinin fiyatı yüzde 5.5 düşüşle 404 bin 250 TL'den 381 bin 900 TL'ye inecek. Corolla'daki indirim 23 bin 350 TL seviyesinde gerçekleşecek. Toyota Yaris 1.0 Vision versiyonundaki indirim 41 bin 100 TL oldu. Fiat Egea'nın fiyatlarında yüzde 5.5 ila 10.3 arasında indirim oldu. Renault Clio Touch 1.0 modelinin fiyatı 39 bin 900 TL düşüşle 320 bin 300 TL'ye, Megane Sedan 1.3 Joy modelinin fiyatı ise 24 bin 200 TL düşüşle 362 bin 100 TL'ye indi. Hyundai i20 1.4 Style modelinin satış fiyatı düzenleme sonrasında 36 bin 728 TL düştü.



ÖTV MATRAHI DÜZENLEMESİ OLUMLU

TOYOTA Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, yeni düzenlemenin olumlu olduğunu belirterek, "Ancak, bunu 'matrah güncellemesi' olarak yerine 'matrah dilimlerinin değiştirilmesi' olarak ifade etmeyi daha doğru buluyorum. Çünkü genel anlamıyla bir matrah güncellenmesi beklentisi vardı. Özellikle kurlar sebebiyle fiyatların gelmiş olduğu noktada, neredeyse tüm modellerin yüzde 80'lik dilime girmesi her bir dilime denk gelen matrah tutarlarının da güncellenip artırılmasıyla, özellikle yerli üretim modellerin yüzde 50 dilimine girmesi beklentisi vardı. Uygulamada bu durum söz konusu olmadı. Matrah tutarlarının güncellenmesi beklentimiz devam ediyor."







SERT FİYAT GEÇİŞLERİNE FREN OLUR

HYUNDAI Assan Genel Müdürü Murat Berkel, yeni uygulamayla ÖTV matrahında ara baremlerin konulmuş olmasının, sert fiyat geçişlerinin bir nebze de olsa önüne geçtiğini söyledi. Berkel, "Özellikle yerli ürettiğimiz i20 ve Bayon gibi modellerimizde yüzde 80'lik vergi dilimine giren bazı donanımlar şu an yüzde 60 ve 70'lik dilimde. Bu değişiklik sonrası bu modellerimizin fiyatlarında yüzde 6 ila 11 arasında düşüş oldu. Ancak yeni uygulamayla birlikte fiyat aralıklarında da bir düzenleme yapılmış olsa iyi olurdu" dedi.



YERLİ OTOYU OLUMLU ETKİLEDİ

OYDER Başkanı Turgay Mersin, ÖTV matrah düzenlemesini olumlu karşıladıklarını belirterek, "B ve kısmen C segmentinde, yüzde 3 ila 11 arasında bir fiyat indirimi yansıyor. Yerli üretim olan otomobilleri daha çok etkiliyor. Ama şunu da söylemek lazım, beklentimizin kısmen altında oldu ÖTV matrah düzenlemesi. Her şeye rağmen teşekkür ediyoruz. Düzenleme tam zamanında yapıldı. Çünkü insanları beklenti içine sokmuştu ÖTV matrahı güncellemesi. Bence çok doğru zamanda yaptılar. Beklentileri ortadan kaldırdı" dedi.



MATRAH SINIRLI ETKİ YAPAR

ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, matrah düzenlemesi ile ilgili şunları söyledi:"Matrahların yeniden düzenlenmesi ve güncellenmesinin ocak ayında yapılmış olması sektörel öngörülebilirliğe katkıda bulunacaktır. En son matrah güncellemesi yapılan 13 Ağustos'tan bugüne kadar kurlarda yüzde 50 civarında artış var. Bunun dışında dünyada enflasyon ve maliyetlerdeki önemli artışlara bağlı üretici zamları da söz konusu. Dolayısıyla sektörel beklentimiz matrahların en az yüzde 60 artış ile güncellenmesiydi. Bu anlamda güncellenmenin sınırlı etkisi olacaktır