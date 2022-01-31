Elektrikli otoda rekabet artıyor

Türkiye’de elektrikli otomobile olan talep markaları harekete geçirdi. Şu anda Türkiye’de yedi markanın elektrikli modelleri satılıyor. Aralarında Tesla’nın da olduğu yeni modellerle birlikte sayı 20’ye çıkacak

Global otomobil satışları 2021'de yüzde 3.4 artışla 66 milyon adete çıktı. Ticari araçlarla birlikte bu sayı 80 milyon adeti buldu. Pandeminin ikinci yılında otomotiv sektöründeki elektrikli dönüşümün hızlandığı görüldü. Global elektrikli otomobil satışları yüzde 26 artışla 6.4 milyon adete yükseldi. 2021'de satılan otomobillerin yüzde 9.7'si elektrikli oldu.



LÜKS MARKALAR SATIYOR

Türkiye'de de benzinli ve dizel motorlu araçların yerini çevreci hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobiller alıyor. Satış rakamları dünya ortalamalarına kıyasla düşük olsa da Türkiye'de son iki yıldır elektrikli otomobil talebi artıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre elektrikli otomobil satışları 2021'de yüzde 237 artarak 2 bin 846 adet oldu. Elektriklilerin payı yüzde 0.1'den yüzde 0.5'e çıktı. 2022'de satışların 5 bin adeti geçmesi, pazar payının ise ikiye katlanması bekleniyor. ODD verileri, 2021'de satılan elektrikli otoların bin 629'unun 121 kW motora sahip lüks modeller olduğunu gösterdi. 86 kW-120 kW arası elektrikli otoların satışı 450 adet, 85 kW ve altı elektrikli oto satışı ise 767 adet gerçekleşti. Bu sonuçlara göre Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı lüks markalarla büyüdü.

2021'de Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobil modeli 772 adetle Renault Zoe oldu. BMW iX3 663 adetle ikinci, Porsche Taycan 353 adetle üçüncü, Mercedes-benz EQC 331 adetle dördüncü, MG ZS ise 318 adetle beşinci sırada yer aldı.







MARKA SAYISI 20'YE ÇIKACAK

Şu anda Türkiye'de BMW, Mercedes-Benz, MINI, DFSK, Porsche, Hyundai, Volvo olmak üzere yedi markanın elektrikli modelleri satılıyor. Audi, Citroen, Cupra, DS, Kia, Nissan, Opel, Peugeot, Skoda, Skywell ve Volkswagen gibi markalarda elektrikli modellerini satışa sunmak için gün sayıyor. Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk elektrikli SUV modeli de 2023'ün ilk yarısında yollara çıkacak. Ayrıca Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla da elektrikli modellerini Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Böylece Türkiye'deki elektrikli otomobil satışı yapan marka sayısı 20'ye çıkacak.







TESLA TÜRKİYE'DE ŞİRKET KURDU

Türkiye'de pazarın yüzde 237 büyümesi, Tesla'nın Türkiye'de şirket kurmasına neden oldu. Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla, 2021'de dünyanın en çok satan elektrikli otomobili oldu. Tesla'nın global satışları 936 bin adete çıktı.



DİZELDE TARİHİ DÜŞÜŞ

Dizel otomobillerin pazar payı yüzde 19.7 gibi düşük seviyeye geriledi. 2020'de dizelin payı yüzde 39.5 seviyesindeydi. Dizelin yerini benzinli otomobiller aldı. 2020'de yüzde 52.1 olan benzinli otomobillerin payı 2021'de yüzde 66.5'e çıktı. Hibrit otomobil satışları yüzde 105 artışla 49 bin 493 adet oldu. Hibritlerin payı yüzde 8.8'e ulaştı.



5 YIL İÇİNDE İLK TERCİH OLACAK

Ipsos tarafından gerçekleştirilen "Ya sonra" raporuna göre gelecekte elektrikli araçların kullanımı yaygınlaşacak. Klasik dizel ve benzin motorlar beş yıl sonra otomobil kullanıcılarının ilk tercihleri olmayacak. Elektrikli motor, en çok tercih edilecek motor tipi. Hibrit motor ise elektrikli motorun ardından ikinci sırada geliyor.