Sedan oto tahtını kaybetti

Türkiye’de sedan otolar liderliği kaybetti. Ocak 2022’de SUV araçlar, sedanlardan daha fazla sattı. SUV’ların pazar payı yüzde 42.3’e çıkarak sedanları solladı. Sedan otoların payı ise 37.8’e geriledi

Dünyada otomobil tercihi hızla değişiyor. SUV araçlar tüm dünyada satış rekorları kırıyor. 2021'de dünyada SUV satışları yüzde 10 artarak 35 milyon adetin üzerine çıktı. Pazar payı ise yüzde 45 seviyesinde gerçekleşti. Sedan ülkesi olarak bilinen Türkiye'de de benzer bir durum yaşanıyor. Uzun yıllar yüzde 50'nin üzerinde pazar payına sahip olan sedan araçlar son dönemde hızla kan kaybediyor.







Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Ocak 2022'de bir ilk gerçekleşti. SUV araçların satışları sedan otoları solladı. Ocakta 10 bin 965 adet sedan otomobil satıldı. Sedanların pazar payı 37.8'e geriledi. SUV araçların satışları ise 12 bin 262 adete yükseldi. Pazar payı ise yüzde 42.3'e çıktı. Hatchback'lerin satışları 5 bin 440 adete, pazar payları da yüzde 18.7'e düştü.







Otomotiv pazarının son beş yılına SUV modeller damga vurdu. 2016'da yüzde 16.1 olan SUV araçların pazar payı beş yılda 26.2 puan artışla yüzde 42.3'e yükseldi. Bu dönemde sedan otomobillerin pazar payı ise yüzde 47.8'den yüzde 37.8'e indi. Sedanların kaybı 10 puan oldu.







MODEL SAYISI ARTTI

Tüm dünyada artan SUV talebi, markaların SUV iştahını da artırdı. Son yıllarda her marka SUV üretip satmaya başladı. Neredeyse SUV modeli olmayan marka kalmadı. 2010'da 31 markanın 73 adet SUV modeli satılırken, bugün model sayısı yaklaşık 130'un üstüne çıktı.







GLOBAL SATIŞLAR 7 YILDA YÜZDE 110 ARTTI

Global SUV araç pazarı son yedi yılda yüzde 110.8 büyüdü. 2014'de 16.6 milyon adet olan satışlar, 2016'da 27 milyon, 2017'de 30.3 milyon, 2018'de 32.1 milyon adete çıktı. 2021'de ise 35 milyon adete yükseldi.







2022'YE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 Ocak ayında yüzde 12.8 azalarak 38 bin 131 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları yüzde 17.9 azalarak 29 bin adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 8.9 artarak 9 bin 111 adede ulaştı.