Otoda kadın imzası

Otomotiv sektöründe yöneticilikten üretim hattına kadar her alanda görev yapan kadınlar, erkek mühendislerin ağırlıklı olduğu yeni model geliştirmede de söz sahibi olmaya başladı

Erkek egemen otomotiv sektöründe kadın çalışanların sayısı artıyor. Satış, pazarlama, reklam, insan kaynakları ve iletişim gibi bölümlerde çalışan kadınlar üretim hatlarında da görev yapıyor. Şirketlerin zirvesine tırmanan kadın CEO'lar da var. Son yıllarda kadınların erkek mühendislerin ağırlıklı olduğu yeni model geliştirmede de söz sahibi olmaya başladığı görülüyor. Alman marka Opel'de olduğu gibi. Opel Astra'nın tamamen yeni altıncı nesli, 25 kişilik çekirdek bir ekip tarafından üç yılda geliştirildi. Ekip üyelerinin yaklaşık yarısının kadın olması dikkat çekici. Örneğin, Astra'nın stratejik tedarikçilerinin kalite kriterleri Zuzana Majorova tarafından yönetildi. Tamamen dijital kokpit ile Opel Pure Panel'in geliştirme sürecini Haiyan Yu yönetti. İç mekân renklerinin ve malzemelerinin tasarımı ise büyük ölçüde Ilka Höbermann ve ekibi tarafından belirlendi. Baş mühendis Mariella Vogler tarafından yönetilen araç geliştirme süreçlerinde 'kalite algısına' önem verildi.



15 MİLYON SATILDI

Bugüne kadar dünyada 15 milyondan fazla satan Opel Astra, markanın en çok satan modeli. Türkiye'de ise 2003-2021 arasında 350 bin adet satıldı. Yeni Astra'nın mayıs sonu haziran başı gibi Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. Astra, Edition, Elegance ve GS Line seçenekleriyle gelecek. Otomobilde 1.2 lt 130 bg benzinli ve 1.5 lt 130 bg dizel motor seçenekleri bulunuyor. Astra, Avrupa'da plug-in hibrit motor seçeneği ile de tercih edilebiliyor. Elektrikli Astra ise 2023'te yollara çıkacak. Astra'nın bir sonraki nesli ise tamamen elektrikli olacak.







TÜRKİYE'DE YÜZDE 10'U KADIN

2020 verilerine göre toplam 5 bin 312 kadın, otomotiv sanayiinde saha görevlerinden üst yönetime farklı kademelerde görev yapıyor. Toplam çalışanlar içinde kadınların oranı yüzde 10. Bu oran ofis çalışanları arasında yüzde 25, saha çalışanları arasında ise yüzde 6 seviyesinde. Avrupa ve Amerika'ya kısayla otomotiv sektöründe kadınların temsiliyetinin az olması dikkat çekiyor.



LASTİK SEKTÖRÜNDE SAYI ARTIYOR

LASTİK sektöründe kariyer yapan kadınların sayısı artıyor. Sektörde öncülük yapan şirketlerden biri olan Continental'de toplam kadın istihdamı yaklaşık yüzde 30 seviyesine çıktı. Şirket, orta ve üst yönetim kadrolarında kadın oranını 2025'e kadar yüzde 25'e çıkarmayı hedefliyor.