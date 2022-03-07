Otoyu çipten sonra füze vurdu

Otomotiv sektörünün önemli hammadde ve parça imalatçısı Rusya ve Ukrayna’dan tedarikin durması, Avrupa’daki üretimi de olumsuz etkiledi. Şavaş nedeniyle küresel üretim yaklaşık 500 bin adet düşecek

Son iki yıldır pandemi, çip krizi, lojistik gibi sorunların olumsuz etkilediği otomotiv sektörünü şimdi de Rusya-Ukrayna savaşı vurdu. Rusya'nın işgali nedeniyle Ukrayna'da üretim tamamen dururken, Rusya'da da üretimle ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Bazı fabrikalarda parça sıkıntısı gibi nedenlerden dolayı üretime ara verilirken, bazıları ise yaptırımlar nedeniyle ülkedeki operasyonlarını askıya aldı. Otomotiv sektörünün önemli hammadde ve parça imalatçısı olan Rusya ve Ukrayna'dan tedarikin durması, Avrupa'daki üretimi de olumsuz etkiledi. Savaş nedeniyle tedarik sorunu yaşamaya başlayan fabrikalar şalter indirdi. Aralarında Audi, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Ford, Cupra, Renault, BMW ve MINI gibi markaları etkileyen son gelişmeler, 2022'de üretim ve satış kaybına neden olacak. Yapılan tahminlere göre küresel satışlar yaklaşık 400-500 bin adet düşecek. Çatışmanın şiddetine ve süresine bağlı olarak tablonun daha da ağırlaşabileceği konuşuluyor. Son iki yıldır otomobil tedariki konusunda sorun yaşayan Türkiye otomotiv sektörü de, savaştan olumsuz etkilenecek gibi görünüyor. Sektör, 2020 ve 2021'de olduğu gibi 2022'de de yurtdışından yeterli araç alamama durumuyla karşı karşıya kalabilir. Avrupa'daki otomobil fabrikalarında kısıtlı üretim, yeni modellerin Türkiye'ye geliş tarihlerini etkileyebilir.







PAZAR TAHMİNİ REVİZE EDİLİYOR

Otomotiv sektörü bu durumun satış rakamlarına olumsuz yansımasından endişe ediyor. Çip krizinin 2022'nin ikinci yarısından itibaren çözüleceği beklentisiyle yıla başlayan sektörde, Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte planlar gözden geçirilmeye başlandı. Çip krizi nedeniyle zaten yüksek olmayan 2022 pazar tahminleri ise şimdiden aşağı yönlü revize ediliyor.







SAKARYA'DA ÇİP NEDENİYLE ÜRETİM DURDU

2021'DE çip krizi nedeniyle Türkiye'deki fabrikalar üretimlerine birkaç kez ara vermek zorunda kalmıştı. Çip krizinin yol açtığı sorunlar 2022'de de görülmeye devam ediyor. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 7-12 Mart 2022 tarihleri arasında yarı iletken parça problemi sebebiyle üretime ara veriyor.



RUSYA 10'UNCU BÜYÜK İHRACAT PAZARI

RUSYA, Türkiye otomotiv sanayisinin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında onuncu sırada bulunuyor Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye, 2021'de Rusya'ya 574 milyon 788 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Ocak 2022'de Rusya'ya ihracat yüzde 33 artışla 39.3 milyon dolara yükseldi. 2021'de Ukrayna'ya yapılan otomotiv ihracatı ise 166 milyon 590 bin dolar oldu. Ocak 2022'de de Ukrayna'ya ihracat yüzde 66.6 artışla 14.7 milyon dolara çıktı.