Otoda kadına öncelik

Pandemi otomotiv sektöründe zaten düşük oranlarda seyreden kadın çalışan istihdamını olumsuz etkiledi. Tedarik sanayisi kadın istihdamını artırmak için seferberlik başlattı

Otomotiv sektöründe kadın çalışan oranlarında düşüş yaşanıyor. Pandemi ile birlikte iş gücüne katılım rakamlarında yaşanan değişim, sektörde zaten düşük olan kadın çalışan sayısını olumsuz etkiledi. Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre; 2020'de dünyada, kadın istihdamı yüzde 4.2 azaldı. 54 milyon iş kaybı yaşandı. Kadın çalışan sayısının 2019'a göre 13 milyon azalması öngörülüyor. Türkiye'de ise kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 34.2 iken istihdam oranının yüzde 28.9'da kaldığı görülüyor. 2020 verilerine göre 5 bin 312 kadın, otomotiv sanayiinde çalışıyor. Toplam çalışanlar içinde kadınların oranı yüzde 10. Bu oran ofis çalışanları arasında yüzde 25, saha çalışanları arasında yüzde 6. Tedarik sanayisinde ise kadın çalışan oranı yüzde 19'u buluyor. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'nin (TAYSAD) otomotiv tedarik sektöründeki kadın çalışan istihdamını artırmak amacıyla önemli bir projeye imza attı. TAYSAD, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Arbor Impact iş birliği ile hayata geçirdiği "Fırsatı Eşitle Yeteneği Çeşitle" isimli proje ile toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemeyi amaçlıyor. TAYSAD Denetleme Kurulu Başkanı Özge Özen Kural, "Otomotiv sektöründe rol model olacak bir toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımıyla sektördeki kadın çalışan oranını artırmayı amaçlıyoruz" dedi.







YENİ İŞE ALIMLARDA ÖNCELİK VERİYOR

Kadın istihdamı konusunda sektörün öncüleri arasında bulunan Ford Otosan, işe alımlarda saha çalışanlarında her dört, ofis çalışanlarında ise her iki kişiden birinin kadın olmasını hedefliyor.



4 YILDA 5.300 KADINI ISTİHDAM ETTİ

Shell de kadın istihdamına yönelik projeler yürütüyor. 2018'de "Shell'de Kadın Enerjisi" Özge Özen projesine başlayan şirket, istasyonlarında 5 bin 300 kadına istihdam fırsatı verdi.



OTOMOTİV KREDİLERİ YÜZDE 55 ARTTI

BİREYSEL ve ticari kredi stoğu 2021'de yüzde 37 büyüyerek toplam 4 trilyon 901 milyar TL'ye ulaşırken otomotiv kredileri stoğu ise yüzde 55 artarak 104 milyar 688 milyon TL olarak gerçekleşti. ALJ Finans CEO'su Betügül Toker, toplam otomotiv kredileri stoğunun yüzde 36'lık diliminin finansman şirketleri tarafından sağlandığını, bireysel otomotiv kredilerinde ise bu oranın yüzde 45 olduğunu söyledi.







2022 HEDEFİ % 50 BÜYÜME

ALJ Finans'ın 2021 yılını değerlendiren Toker, şöyle konuştu: "Finansman şirketleri otomotiv kredi stoğu yüzde 38 büyürken ALJ Finans'ın kredi stoğu yüzde 56 büyüdü; 2020'de yüzde 4.5 olan pazar payı 2021 sonunda yüzde 5.03'e yükseldi. Yeni kredi üretim hacmimizde bir önceki yıla göre yüzde 64'lük, yeni kredi üretim adedinde ise yüzde 19'luk bir artış yakaladık. Kredi üretim hacmimizin yüzde 60'ı ikinci el araç kredileri için gerçekleşirken yüzde 20'si yeni araç kredileri, yüzde 20'si ise stok finansmanı oldu. Yeni araç kredilerinde ortalama kredi tutarı 144 bin seviyelerindeyken ikinci el araç kredilerinde 93 bin seviyelerinde gerçekleşti. Kredi vadesi olarak ortalamada 33 ay seviyeleri tercih edildi. 2022 yılı için kredi portföyümüzün yüzde 50'nin üzerinde büyümesini öngörüyoruz."







ELEKTRİKLİ MODELLER YOLDA

2021'I 29 bin civarında binek otomobil satışı ve yüzde 5.2 pazar payıyla kapatan Peugeot, 2022'de yüzde 20 büyümeyi hedefliyor. Marka çip krizi, tedarik sıkıntısına rağmen 2021'e göre pazar payını 1 puan artırmayı istiyor. Yenilenen 308'i yılın son çeyreğinde satışa sunmayı planlayan Peugeot, elektrikli modelleri de getirmeye hazırlanıyor. Yıl sonunda gelecek ilk elektrikli 2008 olacak. 2023'den itibaren diğer modellerin elektrikli versiyonları satışa sunulacak. Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, "Elektrikli araç işine başlıyoruz. SUV 2008 ile ilk elektrikli aracımızın lansmanını yapmış olacağız. Bayilerin alt yapısını elektrikli araçlar için hazırlıyoruz. Bu konuda ciddi yatırım yapılıyor. Elektrifikasyon önümüzdeki dönemde daha sık konuşacağımız bir konu olacak hep beraber. " dedi.