17 ülke elektrikli otoya yatırım yapıyor

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 17 ülke elektrikli araçlara yatırım yapıyor. En fazla yatırım yapan ülkelerin başında ise Çin, ABD, Japonya, Almanya, Fransa, Hindistan geliyor

Otomotiv dünyasında büyük bir değişim yaşanıyor. İçten yanmalı motorlu otomobiller yerini hibrit ve elektrikli otomobillere bırakıyor. Otomotiv markaları 2030'a kadar içten yanmalı motor üretimini sonlandırmayı ve yerine elektrikli araçlarını üretmeyi planlıyor. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 17 ülke elektrikli araçlara yatırım yapıyor. En fazla yatırım yapan ülkelerin başında ise Çin, ABD, Japonya, Almanya, Fransa, Hindistan, İsveç geliyor. Son yıllarda Türkiye'de de benzer bir değişim görülüyor. Türkiye'de üretim yapan fabrikaların hemen hepsi hibrit otomobiller üretmeye başladı. Sırada elektrikli araçlar var. Ford Otosan elektrikli Ford e-Transit'i nisanda bantlardan indirdi. Türkiye'nin otomobili Togg ise geçen hafta Gemlik'te inşaatı biten fabrikasında elektrikli C-SUV modelinin deneme üretimine başladı.









ELEKTRİKLİ DÖNÜŞÜM

Otomotiv tedarik firmaları da boş durmuyor. Elektrikli dönüşüme hazırlanıyor. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, elektriklifikasyonun her zaman gündemlerinde olduğunu belirterek, "Tedarik sanayicileri olarak hedefimiz şu anda yakalamış olduğumuz bir aracın yüzde 80'ini üretebilme yetkinliğimizin 2030'da da aynı şekilde olması" dedi. Elektrikli dönüşüm konusunda bir adım önde olan markaların, Türkiye'de partner arayışı içinde olduğunu ifade eden Saydam, şunları söyledi: "Türkiye'de şu anda başlayan yatırımların yakın zamanda arkasının geleceğini öngörüyoruz. Zaten yoğun görüşmeler var. Bunun olumlu sonuçlarının önümüzdeki dönemde yatırım olarak döneceğini biliyoruz."



691 MODEL YOLLARA ÇIKACAK

DÜNYADAKİ 114 marka 2030'a kadar 691 yeni elektrikli modelini yollara çıkarmayı hedefliyor. Toyota'nın 51, Stellantis'in 33, BMW'nin 31, Volkswagen Grubu'nun 29, Hyundai'nin 25, Honda'nın 25, Mercedes-Benz'in 25, Hyundai'nin 23, Renault'nun 18 elektrikli model yatırım bulunuyor.







START-UP FİRMALAR

OTOMOTİV markalarının yanı sıra start-up firmaları da elektrikli araç işine girdi. TAYSAD Başkanı Saydam, "Sadece Çin'de start-up olarak şu anda hiç araç üretmemiş ve ilk araç üretimini de elektrikli olarak planlayan 500'ün üzerinde start-up olduğu tahmin ediliyor. Elektrikleşme son zamanlarda olduğu gibi ana odak noktası olacak" dedi.



İHRACAT HEDEFİ 13 MİLYAR DOLAR

OTOMOTİV tedarik sanayisi ilk altı ayda 6.5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Saydam, euronun dolar karşısında değer kaybetmesine rağmen yıl sonunda 13 milyar dolarlık ihracat geliri öngördüklerini söyledi.