Türkiye elektrikli otoya hazır

Elektrikli otomobiller konusunda emekleme döneminde olan Türkiye’de tüketiciler elektrikli teknolojisine şimdiden hazır. Türkiye’de her iki kişiden biri elektrikli otomobil almak istiyor

Türkiye elektrikli dönüşüme hazırlanıyor. Bir taraftan şarj altyapısı konusunda yatırımlar yapılıyor. Diğer taraftan Türkiye'nin otomobili Togg başta olmak üzere birçok marka elektrikli modellerini yollara çıkarmak için hazırlık yapıyor. Yapılan araştırmalar Türkiye'de tüketicilerin de elektrikli otomobil teknolojisine hazır olduğunu gösteriyor. Son olarak Castrol'ün yaptığı araştırmaya katılanların yarısı bir sonraki aracının elektrikli olacağını söylüyor. Türkiye'nin Almanya, Fransa ve ABD'deki tüketicilerden daha hevesli olduğu görülüyor. Castrol'ün Türkiye'nin de yer aldığı 10 ülkede 10 bin tüketici ve otomotive yön veren 100 sektör yöneticisiyle yaptığı 'Geleceğin dEVrini Yakalamak' araştırmasından ilginç sonuçlar çıktı. Araştırmaya göre, dünyadaki otomobil sahibi tüketicilerin yarısından fazlası bir sonraki aracının elektrikli olmasını istiyor. Çin yüzde 80 ile elektrikliye en sıcak bakan ülke. Bu oran elektriklilerin yüzde 85 pazar payına ulaştığı başta Norveç olmak üzere Kuzey Avrupa'da yüzde 69'a yükseliyor.







TÜRKLER HEVESLİ

Türkiye'deki tüketicilerin tercihinin küresel trendle aynı yönde olması dikkat çekiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 49'u bir sonraki araçlarının da elektrikli olacağını söylüyor. Türkiye, bu oranla Fransa (yüzde 48), Avustralya-Yeni Zelanda (yüzde 48), ABD (yüzde 46), Hindistan (yüzde 44) ve Almanya'nın (yüzde 42) önünde yer aldı. Elektrikli kullananların yüzde 99'u gelecek sefer de tercihin aynı yönde belirtiyor.







TÜKETİCİNİN İLGİSİ ARTIYOR

Türkiye'deki tüketicilerin elektrikli otoya ilgisinin en büyük nedeni yüzde 88 ile hava kirliliğini azaltmak olarak öne çıkıyor. Yeni elektrikli araç modellerinin piyasaya sürülmesi yüzde 85, elektrikli araçların benzinli ya da dizel araçlara kıyasla daha iyi bir teknolojiye sahip olduğuna inanılması yüzde 84 ve benzinli-dizel motorlu araçlara göre daha düşük karbon emisyonları yayması yüzde 82 diğer etkenler olarak sıralanıyor.