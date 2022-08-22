Üretilen 10 aracın 7’si ihraç edildi

Yılın yedi ayında otomotiv üretimi 742 bin 969 adet oldu. Toplam üretimin yüzde 71'ini oluşturan 526 bin 601 adet taşıt yurtdışı pazarlara ihraç edildi

Otomotiv 16 yıl sonra ihracat şampiyonluğunu kimya sektörüne devretmiş olsa da, ihracatın lokomotifi olmaya devam ediyor. 2022 Ocak-Temmuz aylarında Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 12'sini tek başına otomotiv sanayi gerçekleştirdi.

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) verilerine göre, bu dönemde 298 bin 333 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 71'ini oluşturan 526 bin 601 adet taşıt ihraç edildi. Yani Türkiye'deki fabrikalarda üretilen her 100 araçtan 71 adedi yurtdışı pazarlarına gönderildi. Yurt içi pazarda satılan araç sayısı ise 29 oldu. 2019'da toplam üretimin yüzde 85.4'i ihraç edildi. Rekor yılın ardından pandemi ile birlikte ihracatın oranı 2020'de yüzde 69.6'ya geriledi. 2021'de yeniden yükselişe geçerek yüzde 71.6'ya çıktı.







7 AYDA 17.6 MİLYAR DOLAR

Ocak-Temmuz aylarında toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 5 arttı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 17.6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 7 azalarak 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk yedi ayında tedarik sanayi ihracatı yüzde 7 oranında artışla 9 milyar 875 milyon dolara yükseldi.

Yılın ilk yedi ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 742 bin 969 adet, otomobil üretimi ise yüzde 4 azalarak 434 bin 190 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 770 bin 279 adedi buldu.



KAPASİTE KULLANIMI % 66

Otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 66 oldu. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 66, kamyon grubunda yüzde 84, otobüs-midibüs grubunda yüzde 33 ve traktörde yüzde 62 seviyesinde gerçekleşti.







İHRACATIN KİLOSU 10.62 DOLAR

Türkiye otomotiv sanayisinin ihracat katma değeri artmaya devam ediyor. 2021'de kilogram başına ihracat fiyatı 10.62 dolara yükselerek bugüne kadar ki en yüksek seviyeye ulaştı. 2015'te kilogram başına ihracat geliri 7.97, 2016'da 8.36, 2017'de 8.88, 2018'de 9.53 dolar seviyesindeydi. 2019'da 9.37 dolara gerileyen bu rakam 2020'de 10.18 dolara çıktı.

Böylece son altı yıldaki artış 2.65 dolar oldu. Türkiye'nin toplam ihracat geliri ise 2021'de kilogram başına 1.29 dolara yükseldi.

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KİRALAMA SEKTÖRÜNE YABANCI TURİST DOPİNGİ

Yaz aylarıyla birlikte başlayan kısa dönemli otomobil kiralama talebi, eylül ve ekim aylarında da artarak devam ediyor. Özellikle yabancı turistlerin rezervasyonunda iki kat artış olduğu görülüyor

KISA dönem otomobil kiralama sektöründe büyük bir canlılık yaşanıyor. Yoğunluğun yurtdışından gelen taleplerle arttığını belirten Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, "Yurt dışından gelen talep noktasında 2021'e göre neredeyse iki katı artış var. 2021-2022 karşılaştırmasına baktığımızda eylül ve ekimde de ciddi bir rezervasyon artışı söz konusu" diyen Tangün, "Enterprise Türkiye'yi, bu sene 2019'a göre yurt dışından daha fazla müşteri tercih etti" dedi.







YÜZDE 45'İ ELEKTRİKLİ

Elektrikli araçlara yönelik talebe de değinen Tangün, "Türkiye'de filosunda en çok elektrikli ve hibrit araç olan marka, Enterprise. Türkiye'deki filomuzun yaklaşık yüzde 45'i hibrit ve elektrikli araçlardan oluşuyor. Müşterilerimize elektrikli araçları test etmeleri için fırsatlar sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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CENEVRE FUARI DOHA'YA TAŞINDI

Pandemi nedeniyle 2020'den beri düzenlenmeyen Cenevre Otomobil Fuarı, bir kez daha iptal edildi. Fuar, 2023'te Cenevre yerine Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek.

Fuar Başkanı Maurice Turrettini, 2023 Otomobil Fuarı'nın, 'küresel ekonomideki belirsizlikler ve Kovid-19 salgınının yayılmasıyla bağlantılı riskler nedeniyle' Cenevre'de yapılmayacağını bildirdi. Nisan'da, 2023 Cenevre Otomobil Fuarı'nın 14-19 Şubat tarihleri arasında düzenleneceği açıklanmıştı