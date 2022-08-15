Sedan oto eski günlerini arıyor

Sedan ülkesi Türkiye’de Ocak 2022’de bir ilk gerçekleşti. SUV araçlar sedan otoları solladı. Bu durum diğer aylarda da devam etti. İlk yedi ayda SUV araçların pazar payı yüzde 39.6, sedan araçların payı ise yüzde 36.7 oldu

Otomobil tercihleri hızla değişiyor. SUV araçlar tüm dünyada satış rekorları kırıyor, pazar payı hızla yükseliyor. 2021'de dünyada SUV satışları yüzde 10 artarak 35 milyon adetin üzerine çıktı. Pazar payı ise yüzde 45 seviyesinde gerçekleşti. Dünyanın en çok SUV satılan ülkesi Çin'de SUV araçların pazar payı yüzde 50'lere çıktı. Sedan ülkesi olarak bilinen Türkiye'de de benzer bir durum yaşanıyor. Uzun yıllar yüzde 50'nin üzerinde pazar payına sahip olan sedan araçlar son birkaç yıldır kan kaybediyor. Ocak 2022'de bir ilk gerçekleşti ve SUV araçların satışları sedan otoları solladı. SUV'ların liderliği diğer aylarda da devam etti.









SUV'LARIN PAYI YÜZDE 39.6

Otomotiv Distribütörleri Derneği (OSD) verilerine göre, 2022 Ocak- Temmuz aylarında toplam 126 bin 606 adet SUV, 117 bin 316 adet sedan, 68 bin 909 adet hatchback satıldı. İlk yedi ayda SUV araçların payı yüzde 39.6 oldu. SUV araçları yüzde 36.7 pay ile sedan ve yüzde 21.6 pay ile hatchback otomobiller izledi. Yılın ilk yedi ayında en çok satan SUV model 15 bin 128 adetle Dacia Duster oldu. Fiat Egea Cross 14 bin 125 adetle ikinci, Hyundai Bayon 7 bin 768 adetle üçüncü, Opel 6 bin 363 adetle dördüncü, Volkswagen T-Roc 6 bin 52 adetle beşinci sırada yer aldı. Sedan pazarında yerli model rekabeti devam ediyor. 2022 Ocak- Temmuz aylarında en çok satan beş sedan arasında üç yerli model bulunuyor. Bursa'da üretilen Fiat Egea Sedan 36 bin 102 adetle birinci, Sakarya'da üretilen Toyota Corolla 18 bin 961 adetle ikinci, Oyak Renault Bursa tesislerinde üretilen Renault Megane ise 11 bin 854 adetle üçüncü sırada yer aldı. Volkswagen Passat 5 bin 996 adetle dördüncü, 2021 Eylül'ünden bu yana Tayland'dan ithal edilmeye başlanan Honda Civic ise beşinci oldu.









SUV SATIŞLARI 7 YILDA YÜZDE 110 ARTTI

GLOBAL SUV araç pazarı son yedi yılda yüzde 110.8 büyüdü. 2014'de 16.6 milyon adet olan satışlar, 2016'da 27 milyon, 2017'de 30.3 milyon, 2018'de 32.1 milyon adete çıktı. 2021'de ise 35 milyon adete yükseldi.