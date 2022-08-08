Türkiye’nin otomobiline yerli batarya

Türkiye'nin otomobili Togg'un bataryalarını üretecek Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro), deneme üretimine başladı. Togg ve Farasis Energy ortaklığıyla kurulan Siro, yönetim merkezinin de bulunduğu Gebze'de ki Batarya Geliştirme Merkezi'nde ürettiği ilk batarya tüm testlerden başarıyla geçti. Siro, geliştirilen batarya modül ve paketlerinin seri üretimine ise 2023'den itibaren başlayacak. Siro, 15 Gigawatt saat kapasiteli batarya hücresinin yanında, 19.8 GWs kapasiteli batarya-modül paketi üretecek. 2023 ilk çeyrekte satışa sunulacak ilk Togg modeli C-SUV, yerli bataryayı kullanacak. Togg tesisi, hem kendi aracı hem de bataryasını üretebilen dünyadaki sayılı fabrikalardan biri olacak.







30 MİLYARLIK YATIRIM

30 milyar liralık yatırımın yapılacağı tesis, 2 bin 200 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. Gemlik'te kurulumu devam eden seri üretim hatlarının devreye alınmasıyla birlikte, Gebze'deki Batarya Geliştirme Merkezi'nde yeni jenerasyon batarya modül ve paketlerinin yanında batarya hücrelerinin de geliştirilmesi planlanıyor. İki merkez arasında bir sinerji oluşturularak bataryalar için teknoloji geliştirmesinden seri üretime kadar olan süreçler tamamlanmış olacak. Seri üretimin ardından ikinci aşamada Siro, Batarya Geliştirme Merkezi ile Farasis Energy'nin en son teknolojisine dayalı Li-Ion NMC batarya hücreleri geliştirecek ve üretecek. Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak. Siro, 2031 itibarıyla yıllık 20 GWs'lık üretim kapasitesiyle bölgenin lider enerji depolama oyuncularından biri olacak. Temiz enerjinin yaygınlaştırılmasına, karbon emisyonlarının azaltılmasına ve dolayısıyla sürdürülebilir dünyaya önemli katkılarda bulunacak.