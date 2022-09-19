Yeni modellerle voltaj yükseliyor

Elektrikli araçların pazar payı ağustosta yüzde 2.1'e çıktı. Yeni satışa sunulacak modellerle birlikte elektrikli otomobillerin pazar payının iki yıl içinde katlanması bekleniyor

Otomotiv dünyası büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Benzinli ve dizel motorlu araçların yerini çevreci hibrit, plugin hibrit ve elektrikli otomobiller alıyor. Özellikle elektrikli otomobillere olan talepte büyük artış görülüyor. Türkiye'de de benzer bir gelişme var. Satış rakamları dünya ortalamalarına kıyasla az olsa da Türkiye'de de son bir yıldır hızlı yükseliş dikkat çekiyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre ağustosta Türkiye'de elektrikli otomobil satışları yüzde 324 arttı. İlk sekiz ayda yüzde 174 artışla 3 bin 382 adet elektrikli satıldı. Elektrikli araçların pazar payı yüzde 0.9'a çıktı. Ağustosta ise yüzde 2.1 oldu. Yeni satışa sunulacak modellerle birlikte elektrikli otomobillerin pazar payının iki yıl içinde katlanması bekleniyor. Son olarak Hyundai, yeni elektrikli modeli Ioniq 5'i satışa sundu. Citroen C4 modelinin elektrikli versiyonunu ekimde yollara çıkaracak.







2035'DE PAZARIN HAKİMİ

Şu an Türkiye'de BMW, Hyundai, Jaguar, Kia, Mercedes-Benz, MINI, DFSK, Porsche, Renault, Skywell, Volvo olmak üzere 11 markanın elektrikli modelleri satılıyor. Elektrikli otomobil pazarında en büyük hareket 2023 ve 2024 yıllarında yaşanacak. Audi, Cupra, Nissan, Opel, Peugeot, Skoda, Volkswagen gibi markalar yüzde 100 elektrikli otomobillerini Türkiye'de satışa sunmayı planlıyor. Ayrıca Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk elektrikli SUV modeli de 2023'ün ilk çeyreğinde yollara çıkacak. Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla da elektrikli modellerini Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Türkiye'de bataryalı elektrikli araçlarının 2035 itibariyle pazarın hakimi olması bekleniyor.







ELEKTRİKLİ VERSİYONU GELİYOR

CITROEN, C4 modelinin tamamen elektrikli versiyonu e-C4'ü ekimde ülkemizde yollara çıkarmaya hazırlanıyor. 100 kW elektrikli motora sahip e-C4, 136 bg güç üretiyor. Menzili 350 km. 30 dakikada bataryanın yüzde 80'i şarj edilebiliyor.



HEDEF ÖNCÜ OLMAK

HYUNDAI'NIN 45 yıl önce piyasaya sunduğu ilk seri üretim modeli Pony'den ilham alınarak tasarlanan Ioniq 5, Türkiye'de yollara çıktı. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de elektrikli otomobiller alanında öncü olmayı hedeflediklerini söyledi. Ioniq 5'dde 72.6 kWh'lik batarya seçeneği bulunuyor. Aracın elektrik motoru 225 kWh (305 bg) ve 605 Nm gibi bir performans değeri sunuyor. 0 'dan 100 km/s hıza 5.2 saniyede çıkabiliyor. Dört tekerden çekiş sistemine sahip Ioniq 5'in ortalama menzili 430 km.