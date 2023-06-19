Çinli otoların payı yüzde 2.7’ye çıktı

Çinli otomobil markalarının pazar payı kısa sürede yüzde 2.7’e çıktı. Yeni gelecek markalarla birlikte Çinli otoların, Türkiye otomotiv pazarında iddiası artacak

Çin dünyanın en büyük otomobil üreticisi konumunda bulunuyor. 2022'de toplam otomobil üretimi yüzde 3.4 artışla 27 milyon 21 bin adet oldu. Elektrikli otomobil üretimi ise yüzde 93.4 artışla 6.8 milyon adete ulaştı. Düne kadar iç pazarda varlıklarını sürdüren üreticiler, artık yurtdışı pazarlara açılıyor. Özellikle Avrupa ülkelerini radarına alan Çinli markalar, Türkiye'ye de büyük ilgi gösteriyor.



9 BİN ADET SATIŞ

İlk olarak 2021'de DFSK ve Skywell Türkiye pazarına girdi. Ardından 2022'de MG satışa sunuldu. 2023 ilk çeyreğinde Chery Türkiye'de yollara çıktı. Hemen sonrasında ise Leapmotor geldi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2023 Ocak-Mayıs aylarında Türkiye otomobil pazarında toplam 340 bin 37 adet otomobil satıldı. İlk beş ayda satılan Çinli otomobil sayısı ise 9 bin 128 adet olarak gerçekleşti. Çinli otomobillerin pazar payı yüzde 2.68 oldu.









YENİ MARKALAR GELİYOR

Çin'in en büyük elektrikli araç üreticisi BYD'de ise 2023'ün ikinci yarısında Türkiye'de satışa sunulacak. Ancak elektrikliler başta olmak üzere başka Çinli markalar da Türkiye'ye gelmek istiyor. Ancak ilgi tek taraflı değil. Türk yatırımcılar da Çinli markaların distribütörlüğünü almak için birbirleriyle yarışıyor. Nisanda düzenlenen Şanghay Otomobil Fuarı, distribütörlük almak isteyen Türk yatırımcıların akınına uğramıştı.



D-SUV SEGMENTİNİN LİDERI OLDU

2023 Mart sonunda Türkiye pazarına giriş yapan Çin'in en büyük otomotiv üreticisi Chery, kısa sürede adından söz ettirmeye başladı. Markanın, Tiggo 8 Pro modeli, Mayıs 2023'de 2 bin 917 adet satış yapılan D-SUV segmentinde lider oldu. Mayısta 1098 adet Tiggo 8 Pro satıldı. İlk beş ayda ise 9 bin 4 adetlik büyüklüğe erişen D-SUV segmentinde sadece 2.5 ayda 1528 adetle sınıfının en çok satan modeli oldu.