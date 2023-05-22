Hafif ticari araçta elektrikli dönemi

Sadece otomobiller değil, hafif ticari araçlar da elektrikleniyor. Transit Courier, Doblo’nun elektrikli versiyonları satışa sunulacak. Çinli elektrikli ticari araçlar da yolda

Otomotiv dünyasında büyük bir dönüşüm yaşanıyor. İçten yanmalı motorlu otomobiller yerini elektrikli otomobillere bırakıyor. Ancak bu dönüşüm sadece binek otomobillerle sınırlı değil. Hafif ticari araçlarda elektrikleniyor. Şu anda Türkiye otomotiv pazarında Ford Otosan'ın Kocaeli'ndeki fabrikasında ürettiği elektrikli aracı e-Transit satılıyor. Şirket, Transit Courier'in elektrikli versiyonunu da satışa sunacak. Tofaş da, Fiat'ın hafif ticari araç modeli Doblo'nun elektrikli versiyonunu yollara çıkarmayı planlıyor.









TÜRKİYE İMZASI

Ayrıca Çinli hafif ticari araç markaları da Türkiye pazarına giriş için gün sayıyor. Doğan Otomotiv Trend, Çinli SAIC'in hafif ticari araç markası Maxus'u Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor. Geliştirme, tasarım ve mühendislik süreçlerinde Ford Otosan imzası taşıyan yeni Tourneo Courier ilk olarak 2023 son çeyrekte benzinli manuel ve otomatik modelleriyle pazara sunulacak. Yüzde 100 elektrikli E-Tourneo Courier, 2024'ün ikinci yarısından itibaren Ford Otosan'ın Romanya'daki Craiova fabrikasında üretilip, 2024 sonunda satışa sunulması planlanıyor. 100 kW (136 bg) gücünde elektrikli motorunun bulunduğu E-Tourneo Courier'in bataryası, normal şarjda 5.7 saatte yüzde 10-100 doluluk oranına ulaşıyor. E-Tourneo Courier'in DC hızlı şarj özelliğiyle kullanıcılar araçlarını sadece 10 dakikada 87 km menzil ekleyebiliyor. Hızlı şarjda ise 35 dakikada yüzde 10-80 arasında şarj edilebiliyor.







ÇİNLİLER GELİYOR

Türkiye'de satışa sunulacak Çinli Maxus'un iki elektrikli aracı bulunuyor. Mifa 9 yedi koltuklu elektrikli minibüs. T90 ise elektriki bir pikap. Mifa 9, 5,27 metre uzunluğunda, 2 metre genişliğinde ve 1,84 metre yüksekliğinde. 93 kW bataryası bulunan aracın menzili 520 km. T90'nın 80 kW'lık bir bataryası hızlı şarjla 45 dakikada yüzde 20'den 80'e çıkabiliyor. Elektrikli kamyonetin menzili, 1.000 kg'a kadar maksimum yük ile 354 km.









DOBLO ELEKTRİKLENDİ

Tofaş'ın Bursa fabrikasında üretilen Doblo'nun beşinci nesli bundan sonra Stellantis'in İspanya'daki Viga tesislerinde üretilecek. İki dizel ve bir benzinli motor seçeneği olan yeni Doblo'nun bir de elektrikli versiyonu var. Elektrikli e-Doblo ise 100 kW elektrik motoru ve 50 kW'lık bataryası ile 280 kilometre menzil sunacak. Yeni motoruyla 260 Nm maksimum tork sunacak olan e-Doblo'nun azami hızı da 130 km/s olacak. 100 kW dc hızlı şarj desteğine sahip olan batarya, 30 dakikada yüzde 80 dolum seviyesine ulaşacak. Doblo, Stellantis çatısı altındaki Peugeot Rifter, Citroen Berlingo, Opel Combo ve Toyota ProCity ile aynı platformu kullanacak.