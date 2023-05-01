Kamyonda 4 ay sıra

Yılın ilk üç ayında ağır ticari araç pazarı yüzde 58 büyüdü. Üreticiler talebi karşılamakta zorlanıyor. Ağır ticari araçta da binek otomobilde olduğu gibi 3-4 aya varan bekleme süreleri var

Türkiye otomotiv pazarında yüzler gülüyor. Binek otomobil ve hafif ticari araç satışları yılın ilk üç ayında yüzde 55.2 artışla 235 bin 971 adete çıktı. Otomobil satışları yüzde 50.1, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 71.9 arttı. Pazardaki büyüme nisanda da devam etti. Sadece otomobil ve hafif ticari araç değil, ağır ticari araç pazarı da büyüyor. 2023 Ocak-Mart aylarında ağır ticari araç pazarında yüzde 58 artış yaşandı. Bu dönemde satılan toplam araç sayısı 10 bin 436 adet oldu. TAİD (Ağır Ticari Araçlar Derneği) verilerine göre çekici satışları, ilk üç ayda yüzde 51 artışla 6 bin 265 adet, 16 ton ve üstü kamyon satışları yüzde 63 artışla 2 bin 618 adet, 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 77 artışla 1.553 adete çıktı.







3 AYDA 8.883 SATIŞ

Ağır ticari araç pazarında satışlar ocakta 1.771, şubatta 2.769, martta ise 4 bin 337 adet seviyesinde gerçekleşti. İlk üç aydaki satışların toplamı 8 bin 883 adet oldu. Geçen yılın toplamın neredeyse 3'te 1'i 2023'ün ilk üç ayında satıldı. 2022'de ağır ticari araç pazarı toplam 32 bin 388 adet seviyesinde gerçekleşmişti. Otomobilde olduğu gibi ağır ticari araçlarda da tedarik sorunu var. Çip krizi ve parça tedariği nedeniyle markalar geçen yıl üretimlerine ara vermek zorunda kaldılar. 2023'de fabrikalar tam kapasite olmasa da üretime başladı. Ancak, ötelenen talep nedeniyle siparişlere yetişemiyorlar. Ağır ticari araçlarda da binek otomobillerdeki gibi bekleme süreleri var. Ticari aracını yenilemek isteyenler 3-4 ay sıra bekliyor.



2023'TE SATIŞLAR 32 BİNİ GEÇER

Tahminlere göre 2023 sonunda toplam pazar 32 bin adet civarında gerçekleşecek. Eğer tedarik sorunu yaşanmazsa pazarın 2022'nin yüzde 10-15 üzerinde kapanacağı düşünülüyor.

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OTOCULAR BREZİLYA'YI RADARINA ALDI

Türk otomotiv sanayisi 16 milyar dolarlık ithalat yapan Brezilya'ya çıkarma yaptı. 21 Türk firması 147 yabancı firma ile görüşmeler gerçekleştirdi



Türkiye otomotiv sanayisi, Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında yer alan 18 ülkeden biri olan Brezilya'yı radarına aldı. Program kapsamında stratejik önemi olan Brezilya'da 25-29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen "Automec Feira" fuarına Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından milli katılım yapıldı. Fuara katılan 21 Türk firması 147 yabancı firma ile B2B görüşmeler gerçekleştirdi. OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, Brezilya'nın dünya çapında büyük otomobil pazarlarından birine ev sahipliği yaptığına dikkat çekti. Brezilya'nın dünyanın 8'inci büyük motorlu araç üreticisi konumunda olduğunu hatırlatan Sabuncu, "Brezilya'nın otomotiv ithalatı pandemi döneminde 10 milyar doların altına gerilerken, sonrasında toparlanarak 2022 yılında 16 milyar doların üzerine yükseldi" dedi.







YÜZDE 1.6 PAY

Sabuncu, şu bilgileri verdi: "Brezilya'ya geçen yıl yaptığımız otomotiv ihracatımız ise 119 milyon dolar oldu. 2022'de ana sanayi ihracatımız yaklaşık 700 bin dolar olurken, tedarik sanayi ihracatımız 118.3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brezilya, Güney Amerika'daki en büyük pazar. Özellikle tedarik sanayi ihracatçılarımız açısından önemli bir alternatif pazar konumunda yer alıyor. Brezilya'nın geçen yıl tüm ürün grupları bazından en fazla ithal ettiği 5'inci ürün grubu tedarik sanayi ürünleri oldu. Bu ürün grubunda yaklaşık 7.5 milyar dolarlık alım yaptı. Brezilya'ya yaptığımız ihracatla ülkenin bu ürün grubundaki ithalatından yüzde 1.6 pay almayı başardık."



RAKAMLARLA BREZİLYA PAZARI

Otomotiv ithalatı: 16.4 milyar dolar

Türkiye'nin Brezilya'ya otomotiv ihracatı: 119 milyon dolar

Brezilya'nın tedarik sanayi ürünleri ithalatı: 7.5 milyar dolar

Türkiye'nin Brezilya'ya tedarik sanayi ürünleri ihracatı: 118.3 milyon dolar

Türkiye'nin Brezilya'nın tedarik sanayi ürünleri ithalatından aldığı pay: Yüzde 1.58

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ELEKTRİKLİ OTO İÇİN 11 KİŞİLİK TİM KURDU

Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı yeni marka ve modellerle hızla büyüyor. Bilinen markalar elektrikli otomobillerini satışa sunarken, yeni markalar da Türkiye'ye geliyor. Çinli SAIC Motor'un sahibi olduğu İngiliz otomobil markası MG gibi. MG'nin elektrikli modeli ZS EV'i 2021'de satışa sunan Türkiye distribütörü Doğan Trend Otomotiv, elektrikli otomobilleri tanıtmak için 11 kişiden oluşan bir ekip kurdu. Doğan Trend Otomotiv CEO'su Kağan Dağtekin, o dönemde ürünü değil, elektrikli araçla yaşamı anlattıklarını söyledi. Elektrikli MG satın alan ilk 400 kişiye yönelik bir sadakat programı yaptıklarını anlatan Dağtekin, "Kurduğumuz 11 kişilik ekip, elektrikli araçla yaşamı anlattı. O süreçte müşterilerimizin çok büyük bir çoğunluğu 'bu işin arkasında siz varsanız, biz size güveniyoruz' diyerek soğuk suya atladılar. Bize güvendiler. Bizim onları görmemiz lazımdı. Bir sadakat programı yaptık. Yüzde 1 indirim gibi klasik bir sadakat programı değil. Oldukça hatırı sayılır avantajları var" dedi.







İKİNCİ MODELLE VOLTAJI YÜKSELTTİ

Doğan Trend Otomotiv, Türkiye pazarında en bilinen elektrikli modeli yeni ZS EV'nin yanına ikinci modeli MG4'ü de ekledi. Çin'den gelen elektrikli otomobillere getirilen ek vergiye rağmen ana firmanın desteğiyle rekabetçi bir fiyat yakalayan marka, MG4'ü Comfort ve Luxury olmak üzere iki donanımla satıyor. Comfort 350 km, Luxury ise 435 km menzile sahip.

