Çinliler voltajı yükseltiyor

Çin 2022'de dünyanın en büyük elektrikli otomobil pazarı konumunu korudu. 2022'de 7 milyon adet elektrikli otomobil yollara çıktı. Çin'de üretilen elektrikli araç sayısı da yüzde 93.4 artışla 6.8 milyon adete ulaştı.

Çin'in elektrikli otomobillerdeki atağı bu yıl 20'incisi düzenlenen Şangay Otomobil Fuarı'nda gözler önüne serildi. 18 Nisan'da basın mensuplarına kapılarını açan fuarda tanıtımı yapılan modellerin yüzde 90'ından fazlası elektrikli oldu. 2021'deki fuarda bu sayı yüzde 90'nın altındaydı. Bugün Çin'de çok sayıda elektrikli otomobil üreticisi bulunuyor. Düne kadar iç pazarda varlıklarını sürdüren üreticiler, artık yurtdışı pazarlarda da boy gösteriyor. Çinli üreticilerin ihraç pazarları artarken, ihracat adetleri de her geçen gün yükseliyor. 2022'de Çin'in ihraç ettiği elektrikli araç sayısı yüzde 100'ün üzerinde artışla 679 bin adete yükseldi.

"Otomotiv Sanayinin Yeni Çağını Kucaklamak" sloganıyla düzenlen fuar, 20-27 Nisan tarihleri arasında tüketiciler tarafından ziyaret edilebilecek. 360 bin metrakera alan üzerinde 13 salona yayılan fuarda, 9 salon yalnızca binek araçlar için ayrıldı. Diğer salonlarda otomotiv tedarik sanayi şirketleri ve otomobil teknolojileri üreten markalara ayrıldı. Fuara bu yıl 1.000'in üzerinde firma katıldı.







BATILI MARKALARDAN ELEKTRİKLİ ATAK

Çin'de fabrikası bulunan Asyalı ve Avrupalı markalar da fuarda yeni elektrikli modellerini sergiledi. Çin'in en çok satan markası Volkswagen elektrikli ID modelini sergiledi. Model, 2023'te Avrupa ve Çin'de 2024'ten itibaren Kuzey Amerika ve Türkiye'de satışa sunulacak. 600 km menzile sahip Mercedes-Maybach EQS modelinin dünya tanıtımı da yapıldı. Ayrıca Maserati'nin SUV modeli Grecale'nin de elektrikli versiyonu tanıtıldı.



GÖVDE GÖSTERİSİ YAPTI

Türkiye'ye yeni giren Chery de fuarda gövde gösterisi yaptı. Tiggo 7 ve Tiggo 8'in makyajlı modellerinin yanı sıra Omoda 5'in elektrikli versiyonunu tanıttı. Ayrıca sedan Arrizo8'in plug-in hibrit modelini sergiledi. Exeed'in makyajlı hali de ilk kez tanıtıldı.



YENİ MODELİYLE AVRUPA YOLCUSU

Çinli premium elektrikli otomobil üreticisi HiPhi, fuarda Y modelini sergiledi. Markanın Avrupa'ya açılmasında anahtar rol oynayacak Y'nin satış fiyatının 75 bin sterlin civarında olması bekleniyor.