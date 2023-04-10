Türkiye elektrikli otoda öncelikli ülke

Türkiye elektrikli otomobil pazarındaki büyük potansiyel otomotiv firmalarının iştahını kabartıyor. Markalar, elektrikli otomobil modellerini Avrupa’da ilk olarak ülkemizde satışa sunmaya hazırlanıyor

Yılın ilk üç ayında yüzde 335.2 artışla toplam 4 bin 670 adet elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 2.7'ye çıktı. Türkiye elektrikli otomobil pazarı adet bazında Avrupa ülkelerine göre henüz oldukça küçük. Ancak, artış hızına bakıldığında gelecek 2-3 yıl içinde Türkiye, Avrupa'nın en büyük beş pazarından biri olacak potansiyele sahip. Pazarın bu yıl 50 bin adeti zorlaması, 2024 yılında ise ise 60 bin adet seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Togg'un ilk SUV aracı T10X için ön sipariş verenlerin sayısının 177 bin olması bunun açık göstergesi. 2023'de 12 bin adet araç teslim etmeyi planlayan Togg, talep nedeniyle bu sayıyı 20 bin adete yükseltmişti. Şirketin üreteceği araç sayısı ilk yıl 28 bin adete ulaşacak.

Benzer bir durum elektrikli Tesla için de yaşandı. Türkiye'de satışa sunulan Tesla, ilk siparişleri mayısta teslim etmeyi planlamıştı. Ancak yüksek talep nedeniyle teslimatları ötelemek zorunda kaldı.







İLK ÜÇ ÜLKE ARASINDA

İşte bu tablo üreticilerin dikkatini çekiyor. Opel, Türkiye'de başlayan elektrifikasyon geçiş hareketinde öncü olmak istiyor. Marka, bu yüzden yeni Astra'nın elektrikli versiyonunu satışa sunacağı üç ülkeden biri olarak Türkiye'yi seçti. Opel CEO'su Florian Huettl, İstanbul'da düzenlenen toplantıda elektrikli Astra'nın Avrupa'da ilk olarak Almanya, İngiltere ve Türkiye'de aynı zamanda lanse edileceğini söyledi. Huettl, "Türkiye bizim için önemli bir pazar. Ana pazarlarımızdan biri. Türkiye'de başlayan elektrifikasyona geçiş hareketinin öncüsü olmak istiyoruz. Elektrikli Astra, önümüzdeki aylarda çok büyük hareketlilik getirecek" dedi.







2024'TE GELECEK

Opel'in elektrikli planı Astra ile sınırlı değil. CEO Huettl, B-SUV segmentinde yer alan Crossland'in devamı olacak modelin elektrikli versiyonunun da 2024 yılında ilk olarak Türkiye'de lansmanını yapacaklarını açıkladı. Bu aracın Türkiye pazarı için ilgi çekici bir araç olacağını anlatan Huettl, 2024'ün ikinci yarısında tanıtılacak yeni Grandland'in içten yanmalı motorlu versiyonunun yanı sıra elektrikli versiyonunun da Türkiye'de satışa sunulacağını açıkladı.







PAZAR ÇOK HIZLI ŞEKİLDE BÜYÜYOR

Türkiye'de elektrikli otomobillerin toplam pazardaki payının yüzde 2'nin üzerine ulaştığını söyleyen Huettl, "Çok hızlı şekilde büyüme devam ediyor. Küçük ama dinamik pazarda Opel'in payı ise mart sonu itibarıyla yüzde 5'in üzerinde. Her yeni satılan elektrikli araç müşteri tabanımızın artması ve Opel'in daha önemli hale gelmesi anlamına geliyor. Yani 2023 için çok ciddi ve yüksek beklentilerimiz var" dedi.







TOGG'UN İLK TESLİMATLARI BAŞLADI

TOGG'un SUV modeli T10X'in ilk teslimatı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'a yapıldı. Daha sonra ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teslimat gerçekleşti. Ardından bakanların kullanımı için Devlet Malzeme Ofisi'nin siparişleri gönderildi. Ön sipariş verenler arasında yapılan çekilişte ismi çıkan kullanıcılarla temasa geçildi. Satış işlemleriyle ilgili çalışmalar başlatıldı. Teslimatlar ise gelecek haftadan itibaren başlayacak. Togg, 2023 sonuna kadar 20 bin kişiye elektrikli SUV modeli T10X'in teslimatını yapacak.