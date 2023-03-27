Bayiye gitmeden oto alma dönemi

Türkiye otomotiv pazarında pandemi döneminde başlayan online satış yaygınlaşıyor. Klasik bayilik sistemi yerini online satışa bırakıyor. Türkiye’nin otomobili Togg da online satışı tercih eden markalar arasında yer alıyor

Türkiye otomotiv pazarında online satış yaygınlaşıyor. Pandemi döneminde bazı markalar tarafından uygulanan online satış büyük ilgi görmeye başladı. Artık birçok marka elektrikli modeller başta olmak üzere otomobillerini online satıyor. Online satış yapan markalar arasında Mercedes-Benz, Citroen, Peugeot, Fiat gibi markalar var. Tüketiciyle doğrudan temas için bayilik sistemi kurmayan Türkiye'nin otomobili Togg da, online satış yöntemini tercih eden markalar arasında yer alıyor. Citroen elektrikli Ami, e-C4 ve e-C4 X modellerini online olarak satışa sunuyor. Peugeot, yeni 408 modeline özel ilk defa sınırlı sayıdaki aracın satışını online yaptı. Tofaş kısa bir süre önce tanıttığı elektrikli Fiat 500e modelini online olarak satıyor. Mercedes-Benz de online satış yöntemini Türkiye'de de uygulamaya başladı. Marka, online satış yöntemini ilk olarak iki yıl önce Almanya'da başlatmıştı. Mercedes-Benz 2025'e kadar bütün satışlarının yüzde 25'inin online olarak gerçekleşmesini bekliyor.







EVDE TESLİMAT

Online satış yönteminde tüketici satın almak istediği otomobilin modelini, rengini, versiyonunu seçtikten sonra ödemeyi gerçekleştiriyor. Tescil, ruhsat ve plaka işlemleri bayi tarafından yapılıyor. Tüketici otomobilini isterse bayiden teslim alıyor. Eve teslimat seçeneğinde araç ruhsatıyla tüketiciye teslim ediliyor. Böylece tüketici yetkili satıcıya adımını atmadan otomobiline kavuşuyor.







TÜRKİYE DÜNYADA İLK

Dünyada ve Türkiye'de online satış yöntemini uygulayan şirket 2000'de Volkswagen Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv oldu. Volkswagen'in küçük modeli Lupo'nun satış ve pazarlamasını internet üzerinden gerçekleştirdi. Tüketici internet sitesi üzerinden kredi kartı ile ön ödeme yaparak siparişi oluşturuyordu. Araç kısa bir süre sonra tüketicinin belirlediği şehirdeki en yakın bayiden teslim ediliyordu. Ancak o dönem online satış beklenen ilgiyi görmedi.



YETKİLİ SATICISI YOK

Otomotiv sektöründe online satışı en yaygın şekilde uygulayan ilk marka ise Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla oldu. Klasik markalardaki gibi yetkili satıcı sistemi olmayan Tesla, otomobillerini 13 yıldır online olarak satıyor. Togg'da da benzer bir sistem uygulanıyor. Yetkili satıcılar yerine deneyim merkezleri var. Yakın gelecekte online satışların otomotiv sektöründe yaygınlaşması bekleniyor.