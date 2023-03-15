Milli gururumuz Togg piyasaya çıktı

16-27 Mart tarihleri arasında ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL’den başlayan fiyat etiketine sahip olacak. Togg bu fiyatla kendi sınıfının en rekabetçi otomobili oldu

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak amacıyla kurulan Togg, ilk modeli C-SUV aracını kullanıcılarla buluşturmaya hazırlanıyor. Togg, 'T10X' adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle ön siparişe sunuyor. Togg T10X, 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak. T10X'in uzun menzilli versiyonun satış fiyatı ise 1 milyon 215 bin TL olarak belirlendi.



EN CAZİP FİYATLA ÇIKTI

Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, daha önce yaptığı açıklamalarda Togg T10X'in rakiplerinin içten yanmalı motorlu C-SUV segmentindeki araçlar olduğunu açıklamıştı. Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan C-SUV modelleri dikkate alındığında, Togg'un satış fiyatının oldukça rekabetçi olduğu dikkat çekiyor. Togg'un fiyatlarının bu denli rekabetçi olmasının en önemli nedeni olarak geçen hafta elektrikli otomobillerin matrahlarında yapılan düzenleme sonucu, ÖTV'sinin yüzde 10'da kalması gösteriliyor.









ÇEKİLİŞLE TESLİMAT YAPILACAK

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X, çekiliş yöntemiyle belirlenecek kullanıcılarıyla 2023 boyunca buluşacak. 16-27 Mart tarihleri arasında T10X için togg.com.tr ve Trumore uygulaması üzerinden ön sipariş süreci gerçekleşecek. App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indiren veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, nakit ya da kredi kartı aracılığıyla cüzdanlarına aktardıkları 60 bin TL ön ödemeyi yaparak, çekiliş sürecine katılmaya hak kazanacak. Çekilişe katılan kullanıcılar, ön ödeme öncesi akıllı cihazlarını modelinden rengine konfigüre edebilecek. 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak dijital çekiliş sistemiyle de ön sipariş sahipleri belirlenecek. Noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.









ADIM ADIM İLERLEDİK SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

TOGG CEO'su M. Gürcan Karakaş, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazını mart sonunda kullanıcılarla buluşturacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şunları söyledi: "İlk günden itibaren, küresel boyutta rekabet edebilir ve fikri mülkiyeti yüzde 100 Togg'a, Türkiye'ye ait bir mobilite teknoloji markası geliştirmek ve kullanıcıyı merkeze alarak akıllı cihazımız ve dijital ürünlerimizin etrafında herkes için erişilebilir ve herkes tarafından geliştirilebilir bir ekosistem oluşturmak hedefiyle yola çıktık. Planlarımız doğrultusunda adım adım ilerledik ve söz verdiğimiz gibi mart ayında akıllı cihazımızı kullanıcılarla buluşturuyoruz. Kullanıcılarımız katılacakları çekiliş ile akıllı cihazımıza ön sipariş verme hakkını elde edebilecekler. Siparişleri bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere 2023 boyunca teslim edeceğiz. Kullanıcılarımıza bağlantılı bir akıllı cihazdan çok daha ötesini sunarak, konforlu ve sorunsuz bir mobilite deneyimi yaşatmayı hedefliyoruz."









MODEL ADI T10X OLDU

TOGG, 'doğuştan elektrikli', 'doğuştan sürdürülebilir', 'doğuştan dijital' ve 'doğuştan yeşil' kavramlarının altını çizdiği ilk akıllı cihazı C-SUV'u, 'T10X' adıyla kullanıcılarla buluşturacak. Model adındaki T'nin Türkiye'yi ve Togg'u, 10'un cihazın üzerine inşa edildiği C segmenti platformunu, X'in ise SUV gövde tipini ifade ettiği belirtildi. T10X, iki batarya seçeneğiyle kullanıcılara sunulacak.









MENZİL 523 KM

160 KW / 218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10X RWD (arkadan itiş), 314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olacak. T10X'in 52,4 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneği 16,7 kWh/100 km (WLTP) enerji tüketimi değeri sunarken, 88,5 kWh kapasiteye sahip batarya seçeneğinin tüketim değeri ise 16,9 kWh/100 km (WLTP).







RENK SEÇENEKLERİ TÜRKİYE'DEN

TOGG T10X'in dış renkleri, Türkiye'nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alıyor. Togg, Teknoloji Kampüsü'nün de yer aldığı Gemlik'in zeytin ağaçlarının gölgesindeki mavi sularını, Anadolu topraklarındaki cana yakınlık ve tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu taşının göz alıcı siyahlığını, parlak dokusunu, sağlam yapısını, Kula'nın doğal yapısı, kayaçları ve vadileriyle yerkürenin milyonlarca yıllık geçmişini günümüze taşıyan gri ihtişamını, Kapadokya'nın olağanüstü güzellikteki doğa harikası peri bacalarının toprak ve kum bejini, Pamukkale travertenlerinin göz kamaştıran beyazlığını, T10X'in dış renklerinde buluşturdu. Kullanıcılar, "Gemlik", "Anadolu", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" arasından bir seçim yapabilecek.









ÖZEL SERİ 29 EKİM'DE YOLLARDA

T10X'IN 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak olan '100'üncü Yıl Özel Seri' ile birlikte yollara çıkacak.



28 DAKİKADAN DAHA KISA SÜREDE YÜZDE 80 DOLULUK

TOGG T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. Kullanıcılar uzun yolculuklarda kısa bir kahve molası süresince dinlenirken, akıllı cihazları da hazır hale gelecek.