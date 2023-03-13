3 yılda yüzde 108 büyüdü

Satış fiyatları daha ekonomik olan B-SUV’lara ilgi artıyor. Son üç yılda B-SUV’ların binek otomobil pazarından aldığı pay yüzde 9.6’dan yüzde 20’ye çıktı

Türkiye otomotiv pazarında SUV araçlara ilgi devam ediyor. 2023 Ocak-Şubat aylarında en çok tercih edilen gövde tipi yine SUV'lar oldu. SUV'ların pazar payı yüzde 48.9 olarak gerçekleşti. SUV modelleri yüzde 28.2 ile sedan modeller izledi. SUV pazarında C-SUV araçların ağırlığı var. Ancak son üç yılda daha uygun satış fiyatlarıyla dikkat çeken B-SUV'ların payı hızla artıyor. Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2020'de B-SUV araçların payı yüzde 9.6 seviyesindeydi. 2021'de bu oran yüzde 12.6'ya, 2022'de yüzde 17.3'e yükseldi. 2023'ün ilk iki ayında ise yüzde 20'ye çıktı. Böylece B-SUV'ların binek otomobil pazarından aldığı pay son üç yılda yüzde 108 arttı. 2022'de Türkiye'nin en çok satan B-SUV modeli ise Hyundai Assan İzmit tesislerinde üretilen Hyundai Bayon oldu. Diğer B-SUV modellerini sollayan yerli üretim Bayon, 12 bin 535 adet sattı. Bayon'u 10 bin 433 adetle Opel Crossland, 9 bin 30 adetle Kia Stonic, 8 bin 108 adetle Dacia Stepway izledi. Hyundai'nin B-SUV segmentinde Bayon dışında Kona modeli var. Marka, yenilenen Kona ile B-SUV segmentindeki iddiasını artırmayı planlıyor. İkinci nesil Kona, temmuzda satışa sunulacak. Kona'nın benzinli, hibrit ve elektrikli versiyonları bulunuyor.







İDDİASINI ARTIRIYOR

Yeni Kona'nın Almanya'da yapılan tanıtım toplantısında konuşan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Türkiye'de de SUV'lara olan talebin her geçen gün arttığını söyledi. Özelikle B-SUV araçlara olan ilgiye dikkat çeken Berkel, "Son 2-3 yıl içinde hızla büyüyen B-SUV segmentinde yerli ürettiğimiz Bayon modelimiz, 2022'de segmentinin en çok tercih edilen aracı oldu. 2018'de satışına başladığımız Kona da segmentinin en çok talep edilen modellerinden biri olmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.







YILIN İKİNCİ YARISINDA TÜRKİYE'DE

Yenilenen Kona ile birlikte Hyundai'nin B-SUV segmentindeki iddiasını artırarak devam ettireceğini söyleyen Berkel, şöyle devam etti: "Baştan aşağı yenilenen platformu, tasarımı ve özellikleriyle ikinci nesil Kona modelimizin de beğenileceğini ve iyi bir satış grafiği yakalayacağına inanıyoruz. Yeni Kona'yı Avrupa pazarlarıyla eşzamanlı olarak temmuz itibarıyla Türkiye'de de satışa sunacağız. İlk olarak benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle yollara çıkacak olan Kona'nın tamamen elektrikli olan versiyonunu ise yine Avrupa ile aynı zamanda yılın son çeyreğinde satmaya başlayacağız."