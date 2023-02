10 ilde 3 milyon araç var

Depremin etkilediği şehirlerde trafiğe kayıtlı araç sayısı 3 milyon adet. Binlerce otomobilin hasar gördüğü depremdeki zararın milyarları bulması bekleniyor. Ancak kaskosu olmayan birçok depremzede Ankara’dan yardım bekliyor

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremlerde can kaybı 40 bini, yaralı sayısı ise 100 bini aştı. Tüm Türkiye'yi derinden sarsan depremler can kayıplarının yanı sıra büyük bir yıkımı da beraberinde getirdi. Depremin etkilediği 10 şehrin alt yapısında zarar meydana geldi. On binlerce bina yıkıldı. Aynı şekilde binlerce otomobil hasar gördü. Birçok otomobil enkaz altında kalırken çoğu kullanılamaz hale geldi. Depremin etkilediği şehirlerde trafiğe kayıtlı araç sayısı 3 milyon adet civarında. Bu rakamın içinde binek otomobil ve hafif ticari araçlarla birlikte otobüs, kamyon, motosiklet ve traktörler de var. En çok motorlu araç 745 bin adetle Adana'da bulunuyor. Gaziantep'de 598 bin, Hatay'da 554 bin, Şanlıurfa'da 272 bin, Kahramanmaraş'da 270 bin, Malatya'da 201 bin, Osmaniye'de 187 bin, Diyarbakır'da 134 bin, Adıyaman'da 121 bin, Kilis'de 53 bin adet araç var.









SİGORTASIZ ARAÇLAR

Depremin etkilediği şehirlerde hasarlı araçların tespiti için çalışmalar yapılıyor. Yakın zamanda hasarlı araç sayısı ve maddi kayıplar belli olacak. Sigorta şirketleri poliçesi olan araçlar için tazminat ödeyecek. Ancak depremin etkilediği şehirlerde sigorta poliçesi olmayan çok sayıda otomobil var. Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Adana Türkiye'nin en çok kaskosu olmayan şehirleri arasında yer alıyor. Bu şehirlerde poliçesi olmayan araçların sayısı yüzde 40'a kadar çıkıyor. Yani 10 araçtan 4'ünün sigortası yok. Bu oldukça yüksek bir oran. Binek otomobili, ticari aracı, traktörü zarar gören depremzedeler Ankara'dan yardım bekliyor.









TAZMİNAT NASIL ÖDENİYOR?

Depremzedelerin tazminatlarını alabilmesi için sigortalarının doğal afet ve deprem teminatının olması gerekiyor. Çoğu kasko sigortasında deprem teminatı bulunuyor. Hasarlı araçlar için sigorta şirketlerine ihbarda bulunması gerekiyor. Ekspertiz işlemlerinin ardından ödeme yapılıyor. Tamamen kullanılamaz hale gelen pert araçların rayiç bedelleri ödeniyor. Otomobilin sahibi hayatını kaybettiyse ödeme varislere yapılıyor. Veraset ilamı yapıldıktan sonra da sigorta şirketine başvurulması gerekiyor.





OTOMOTİVDEN DEV SEFERBERLİK



Otomotiv sektörü deprem bölgesi için seferber oldu. Maddi yardımlar dışında, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları yapt



Yaşanan deprem felaketinden sonra tüm Türkiye'ye seferber oldu.

Yediden yetmişe destek için yardıma koştu. Özel sektör de tüm imkânlarını deprem bölgesi için organize etti. Maddi yardımlar dışında, deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.

Ayrıca depremzedelerin sağlık, barınma gibi ihtiyaçları için çalışmalar yaptı.

Oyak Renault'nun arama kurtarma timi bölgede çalıştı. Renault MAİS de iş ortakları ve ailelerinin barınma, ısınma, gıda başta olmak üzere temel ihtiyaçların karşılıyor.

Doğuş Grubu, 13 TÜVTÜRK muayene istasyonunun bahçesine konulan konteynerlerde binden fazla depremzedeyi misafir ediyor.

Doğan Trend Otomotiv, arama-kurtarma, beslenme, barınma, iletişim ve akaryakıt tedariği alanında desteklerini sürdürüyor.

Tofaş, 15 kişilik arama kurtarma ekibini sevk etti. Çalışanlarının desteği ile toplanan yardım malzemeleri depremin ilk günlerinde bölgeye gitti. Yetkili satıcıları bölgeye yardım malzemesi yolluyor.







KONTEYNER BAĞIŞI

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış ve Lexus Türkiye koordinasyonunda organize edilen yardım kampanyası ile yetkili satıcılar, bayi çalışanları, ajansları ve ALJ Türkiye şirketleri çalışanlarının desteğiyle 20 milyon TL toplandı.

Bu sayede 500 konteyner-ev ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek.

Ford Otosan, arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Ford Otosan'ın doktor ve hemşireleri, Kahramanmaraş'ta sahra hastanesi kurarak tıbbi destek vermeye başladı.

Otokar'ın arama kurtarma ekibi ODAK çalışmalara destek verdi. Şirket çalışanları ve bayileri ile birlikte bölgeye çadır, gıda, hijyenik malzeme, jeneratör gönderdi.

Anadolu Isuzu, içerisinde termal ve polar battaniye, atkı, bere, uyku tulumu, soba, gıda ile çadırın yer aldığı malzemeleri bölgeye ulaştırdı. Ayrıca şirketin arama kurtarma ekibi enkaz altında kalanları kurtarmaya çalıştı.

Stellantis Türkiye, 1.200'i aşkın kişiyi deprem bölgesinden tahliye etti.

Grup, Antalya'da 350 odalı bir otel tutarak yetkili satıcılarının tüm çalışanlarını ve ailelerini misafir ediyor.

Nissan Türkiye, battaniye, su, kuru gıda ve bebek mamalarını iki TIR ile deprem bölgesine yolladı. Ayrıca Kızılay'a 1 milyon euro yardımda bulundu.









ÜCRETSİZ YOL YARDIMI

Mercedez-Benz Türk, deprem bölgesine giden tüm Mercedes-Benz kamyon ve çekicilere ücretsiz yol yardımı hizmeti sunuyor.

Honda Türkiye, jeneratör ve acil ihtiyaçları karşılayabilecek destek paketlerini bölgeye gönderdi.

Toyota Japonya, Toyota Avrupa, Toyota Finansal Hizmetler ve Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak çalışanların da katılımları ile toplam 1.9 milyon dolar desteği depremzedeler için kullanılmaya başlanacak.

Hyundai Assan, kurtarma ekipmanları ve temel ihtiyaçları kapsayan 10 milyon TL değerinde desteği AFAD'a bağışladı.

Chery Türkiye, 100 bin dolar değerinde ısıtıcı, battaniye, kışlık yorgan, içme suyu, hazır yiyecek gibi üzere acil durum malzemesini içeren yardım TIR'ı bölgeye yolladı.

Borusan Otomotiv Grubu, bölgeye dokuz TIR gıda, kıyafet, çadır, ısıtıcı gibi yardım malzemeleri gönderdi.

Ayrıca nakdi yardım yapıldı. Şirket arama kurtarma çalışmalarına da katıldı.

Karsan, battaniye, kışlık kıyafet, hijyenik ürün ve gıda gibi ihtiyaç malzemelerini bölgeye yolladı.



YURTDIŞI YARDIMLAR

Volkswagen Grubu, 1 milyon euro yardım yaptı.

Hyundai Motor, Türkiye'ye 1.8 milyon dolar bağışladı.

Mercedes-Benz AG, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 1 milyon euro destek sağladı.

MAN, 1 milyon euro bağışladı.

Kia, 2 milyon dolar yardım yaptı.