Otobüsler de elektriklendi

Otomotiv sanayisinde elektrikli dönüşüm heyecanı yaşanıyor. Binek otomobillerin yanı sıra hafif ticari araçlar, minibüs, otobüs ve kamyonlarda da elektrikli modeller geliştiriliyor

Türkiye otomotiv sanayisi elektrikli dönüşümü başladı. Klasik motordan, hibrit teknolojisine geçen sanayi, şimdi de elektrikli araç üretimine hazırlanıyor. Binek otomobilde elektrikli dönüşüme Türkiye'nin otomobili Togg, öncülük yapıyor. İlk elektrikli modelinin seri üretimine başlayan Togg, martta yollara çıkacak. Ancak, Türkiye'deki elektrikli dönüşüm binek otomobillerle sınırlı değil. Hafif ticari araç ile otobüs ve kamyon üreticileri de elektrikli araç geliştiriyorlar. Hafif ticari araçta elektrikli dönüşümü ise Ford Otosan başlattı. Şirket, Kocaeli tesislerinde elektrikli E-Transit Custom'u üretecek. Üretim 2023 sonbaharına planlanıyor. Ford Otosan, elektrikli kamyonla ilgili çalışmalar da yapıyor. Bunun yanı sıra minibüs ve otobüs firmaları da elektrikli araç geliştiriyor. Bu firmalar arasında Anadolu Isuzu, Karsan, Otokar, Temsa bulunuyor. Yani Avrupa'nın en büyük otobüs üreticisi Türkiye, iddiasını elektrikli otobüslerde de sürdürüyor. Türkiye'de geliştirilen elektrikli otobüsler, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.









AVRUPA'DA EMİSYON BASKISI

Ticari araç üretiminde 40 yıllık tecrübeye sahip olan Anadolu Isuzu, yeni otobüs ve minibüs modellerini 2022 sonunda düzenlenen IAA Transportation fuarında tanıttı. Şirket, 12 metrelik tam elektrikli otobüs CitiVolt ve tam elektrikli minibüs NovoCiti VOLT'un yanı sıra fuarda yeni Big.e modelini de ilk kez vitrine çıkardı. Anadolu Isuzu'nun elektriklifikasyon çalışmaları hakkında bilgi veren Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, 8 ve 12 metrelik tam elektrikli otobüslerin ardından, 18 metrelik otobüsün de devreye gireceğini söyledi. Elektrikli otobüslerden sonra elektrikli midibüs ve kamyonun devreye gireceğini anlatan Arıkan, 2024'de mikro mobilite için geliştirilen Big.e modelinin 2024'de satışa sunulacağını kaydetti. Arıkan, "2024'de Avrupa'da devreye girecek güvenlik regülasyonu ve Euro 7 ile birlikte filoların emisyon seviyesinin düşürme baskısı gelecek. Onun için biz hem otobüs hem kamyon tarafında elektrikli portföyünü tamamlamaya gayret ediyoruz. 2024-2025 yıllarında bütün portföyümüz hazır olacak" dedi.









YERLİLİK PAYI YÜZDE 70

Türkiye'de üretilen otobüs ve kamyonlarda yerlilik oranının yüzde 60-70'lerin üzerinde olduğunu ifade eden Arıkan, "Elektrikli araçlarla birlikte otobüslerin ve kamyonların elektronik parçalarının sayısı artıyor. Bu parçaları yerli kaynaklarla geliştirilmezse, yerlilik payının bir anda tersine dönme ihtimali var" şeklinde konuştu.



TOPLU ULAŞIMIN GELECEĞİ

Anadolu Isuzu'nun geleceğin toplu taşıma trendlerine uygun olarak tasarladığı tam elektrikli midibüsü NovoCiti VOLT, dünyanın en prestijli tasarım yarışmaları arasında olan ABC Design Award'da "Transportation" kategorisinde ödüle layık görüldü. ovo- Citi VOLT, 350 km'ye varan menzile sahip.



2022'DE 8.346 ADET ÜRETİLDİ

TÜRKİYE otomotivde hem dünyada hem de Avrupa'da sayılı ülkelerden biri. Otomobil üretiminde 6'ncı, ticari araç üretiminde 2'inci, toplamda ise Avrupa içinde 4'üncü sıradayız. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre 2022'de 8 bin 346 adet otobüs üretimi gerçekleşti. Bunun 6 bin 579 adedi ise ihraç edildi.