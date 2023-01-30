Otomotivde hibrit dönemi

Kabuk değiştiren Türkiye otomotiv sanayisi tam ve yarım hibrit araçlardan sonra şarj edilebilir hibrit üretimine de başlıyor. Toyota Sakarya’daki fabrikasında ikinci nesil C-HR’ın şarj edilebilir hibrit versiyonunu da üretecek. Şirket 317 milyon euro yatırım yapacak

Türkiye otomotiv sanayisi büyük bir değişim yaşıyor. Düne kadar benzin ve dizel motorlu araç üreten fabrikalar artık çevreci otomobiller üretiyor. Toyota, Oyak Renault, Fiat, Hyundai Assan, bugün full hibrit ve yarım hibrit araç üretimi gerçekleştiriyor. Togg ve Ford Otosan gibi markalar ise tamamen elektrikli araçlar üretiyor. Bugün Türkiye otomotiv sanayisinde bir ilk daha gerçekleşiyor. Toyota Otomotiv Sanayi, Türkiye'nin ilk şarj edilebilir hibrit (plug-in hibrit) üretimine hazırlanıyor. İkinci nesil yeni C-HR, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından Sakarya'da üretilecek. Hibrit ve şarj edilebilir versiyonlardan oluşan yeni C-HR Türkiye'de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit otomobil olacak. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, sarj edilebilir C-HR'ı dünyada ilk kez Türkiye'deki fabrikasında üretecek ve Toyota'nın Avrupa'daki fabrikaları arasında şarj edilebilir otomobil üreten ilk fabrika olacak.









317 MİLYON EURO YATIRIM

Üretilecek yeni C-HR için gerçekleşen 317 milyon euroluk yatırım ile şirketin toplam yatırım tutarı da 2.3 milyar euroya ulaşacak. Yeni C-HR'ın, Toyota'nın Avrupa'da 2025'e kadar 1.5 milyon adet otomobil satış hedefine önemli bir katkıda bulunması bekleniyor. Böylelikle Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, markanın Avrupa elektrifikasyon dönüşümünde de kritik rol oynayacak. Sakarya'daki fabrika bir ilke daha ev sahipliği yapacak ve ayrıca Toyota Avrupa bölgesindeki ilk batarya üretim hattı da Türkiye'de kurulacak. Batarya üretim hattı, yıllık 75 bin adet batarya kapasitesi ile üretimi destekleyecek olup, alanında uzman 60 çalışan ek olarak istihdam edilecek.









SAKARYA GLOBAL AKTÖR

Türkiye'deki batarya üretim hattı, bu alanda yetişmiş nitelikli iş gücü ve know-how ile Toyota'nın diğer fabrikalarının elektrifikasyon dönüşümüne destek vererek, markanın Avrupa'nın hedeflerine ulaşılmasında önemli bir katkı sağlayacak. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO'su Erdoğan Şahin, söz konusu projenin Sakarya'nın global anlamda önemli aktörlerinden biri olduğunu bir kez daha teyit ettiğini söyledi. Şahin, "Bu gelişme, farklı beklentilere cevap verebilecek nitelikte araçlar üretme anlamında yüklendiğimiz sorumluluklar açısından bize duyulan güvenin yeni bir göstergesidir" dedi.



150 ÜLKEYE 185 BİN ARAÇ İHRAÇ ETTİ

TOYOTA'NIN Avrupa'daki en yüksek üretim hacmine sahip fabrikası konumundaki Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2022'de ürettiği 220 bin aracın 185 binini 150'den fazla ülkeye ihraç etti. Fabrika, bugüne kadar 3 milyon adetten fazla üretim gerçekleştirdi. Üretilen araçların yüzde 85'i ihraç edildi. Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçısı konumundaki şirkette, 5 bin 500 kişi istihdam ediliyor. Fabrikada üretim 6 gün 3 vardiya devam ediyor.



TÜRKİYE'YE ÖNEMLİ ROL

TOYOTA Motor Avrupa Üretimden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Marvin Cooke da, "Avrupa'da ilk batarya üretimiyle Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Toyota Avrupa'nın elektrifikasyon planında önemli bir rol üstlenmiş olup bu bizim için stratejik bir dönüm noktasıdır" dedi.