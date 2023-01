Elektrikli oto satışı %172 arttı

2022’de Avrupa’da yüzde 20 artışla 1.2 milyon adet elektrikli oto satıldı. Türkiye’de ise elektrikli otomobil satışları yüzde 171.7 artışla 7 bin 733 adete yükseldi. 2023’de Togg’un da devreye girmesiyle pazarın 30 bin adetleri zorlaması bekleniyor

Avrupa otomobil pazarında elektrikli dönüşüm son hızla devam ediyor. Özellikle plugin hibrit ve yüzde 100 elektrikli modellerin satışları artıyor. 2022'de hibrit otomobillerin satışları yüzde 17 artttı. Satışlar 856 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Elektrikli otomobillerin satışlarındaki artış ise yüzde 20 oldu. Toplam 1 milyon 273 bin adet elektrikli otomobil satıldı. Türkiye'de de elektrikli dönüşüm hızla devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2022'de tamamen elektrikli otomobil satışları yüzde 171.7 artışla 7 bin 733 adete yükseldi.







Elektrikli otoların payı ise yüzde 1.3'e ulaştı. Hibrit otomobil satışları ise yüzde 30 artışla 64 bin 387 adet oldu. Hibrit otomobillerin pazar payı bu dönemde yüzde 10.9 seviyesinde gerçekleşti. Elektrikli otomobil pazarını daha önceki yıllarda olduğu gibi lüks otomobil markaları domine etti. 2022'de 160 kW üstü elektrikli lüks otomobillerin satışı 4 bin 768 adet oldu.







160 kW altı elektrikli otomobiller ise 2 bin 965 adet satıldı. Bu sonuçlara göre Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı lüks markalarla büyüdü. 2023'de Türkiye'de elektrikli otomobil pazarında büyük dönüşüm yaşanacak. Togg başta olmak üzere birçok markanın elektrikli otomobilleri satışa sunulacak. Mart sonunda yollara çıkacak Togg, 2023'de tek başına 10 bin adet satış hedefliyor. 2023 sonunda elektrikli otomobil pazarının en az 30 bin adete çıkması bekleniyor.







HİBRİT ARAÇLAR

Avrupa pazarına detaylı baktığımızda 2021'e göre artış hızında belirgin bir yavaşlama görüldü. Bunun nedeni tedarik sorunlarının artarak devam etmesi. 2021'de hibrit otomobil satışları yüzde 29 artarak 710 bin adet olmuştu. 2020'de hibrit otomobil satışları 507 bin adet seviyesindeydi. Aynı dönemde elektrikli otomobil satışları yüzde 44 artışla 1 milyon 21 bin adet gerçekleşmişti. 2020'de elektrikli otomobil satışları ise 569 bin adetti. 2022'de plug in hibrit otomobil satışlarında ise yaşanan düşüş dikkatleri çekti. 2021'de yüzde 46 artışla 930 bin adete çıkan plug in hibrit otomobillerin satışları, 2022'de yüzde 7 düşüşle 869 bin adete geriledi. 2020'de plug in hibrit otomobil satışları 502 bin adet seviyesinde gerçekleşmişti. Bu düşüşte plug in hibrit teşviklerinin azalması etkili oldu.