Otomotiv 2023’te gaza basacak

2023’deki ilk yenilik Togg'la başlayacak. Türkiye’nin elektrikli otomobili Togg mart sonunda satışa sunulacak. Oyak Renault Bursa’da Mitsubishi Colt üretecek. Ford Otosan elektrikli E-Transit Custom ile yeni nesil Courier modelinin üretimine başlayacak

Türkiye otomotiv sektörünü bu yıl hareketli günler bekliyor. Yeni yatırım ve üretim planlarının açıklanacağı 2023, değişim ve dönüşümün yılı olacak. Yılın ilk yeniliği "Türkiye'nin Otomobili" Togg ile başlayacak. 2022 sonunda Gemlik Kampüsü'nde seri üretime başlayan Togg, homologasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilk elektrikli SUV modelini mart sonunda satışa sunacak.

Tüm ön siparişler Şubat 2023 itibarıyla alınmaya başlanacak. İlk yıl 20 bin adet üretim olacak. Siparişler bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere alınacak ve 2023 boyunca teslim edilecek.

Togg, satış stratejisinde kullanıcılara doğrudan temasla ulaşacak. Bunun için deneyim merkezleri açacak. Deneyim merkezlerinin ilkini Zorlu Center'da açan Togg, bu sayıyı 2023 sonuna kadar 12'ye, 2025'de de 35 noktaya çıkaracak.







FİYAT ŞUBATTA

Şirket aynı zamanda kullanıcıların taleplerine göre esnek teslimat noktaları oluşturmak üzere de çalışmalarını sürdürüyor. Online sipariş verecek olan tüketiciler araçlarını istedikleri yerden teslim alabilecek Yani isteyen tüketicinin evinde, işyerinde ya da yazlığında otomobil teslimatı yapılabilecek.

Togg'un fiyatı da şubatta açıklanacak. Elektrikli Togg, içten yanmalılar dahil kendi sınıfındaki araçlarla rekabet edecek bir fiyata sahip olacak.

Bu arada model adı konusunda da çalışmalar sürüyor. Şubattan önce model adının açıklanması bekleniyor. Model adının harf ve sayılardan ya da sadece sayılardan oluşabileceği açıklanmıştı.

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ELEKTRİKLİ TİCARİ ÜSSÜ OLUYOR



Ford Otosan Kocaeli tesislerinde elektrikli E-Transit Custom'u üretecek. Üretim 2023 sonbaharına planlanıyor. Avrupa'nın en çok satan ticari aracının tam elektrikli versiyonu olan yeni E-Transit Custom, Ford'un elektrik dönüşümünde stratejik önem taşıyor. Ayrıca Ford Otosan, Romanya'da satın aldığı Craiova fabrikasında yeni nesil Courier'in üretimine başlayacak. Ford Otosan, Courier üretimi için önümüzdeki üç yıl içerisinde mühendislik harcamalarını da içeren 490 milyon euro yatırım yapacak. Craiova fabrikasında araç üretim kapasitesi yıllık toplam 272 bin adete yükselecek.







200 MİLYON EURO EK FİNANSMAN

Bu arada Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Ford Otosan'ın tamamen elektrikli ve hibrit elektrikli PHEV (Plug-In Hybrid) araçlar da dahil olmak üzere yeni nesil ticari araç yatırımlarına finansal destek vermek üzere şirkete 200 milyon euroluk ek kredi sağlayacak.

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MÜHENDİSLİK MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRECEK



Renault, Türkiye'yi üretim merkezi dışında mühendislik merkezine dönüştürmek için adım atıyor. Yeni yılla birlikte mühendislik ekibini artırmayı planlıyor. İlk aşamada 300 mühendis işe alınacak. Böylece mühendis sayısı 600'e yaklaşacak. Hakan Doğu, "Artık otomobili mümkün olduğunca Türkiye'de geliştirmeye çalışacağız. Ar-Ge için ikinci bir 300 mühendis için de çalışabiliriz. Benim şahsi hedefim önümüzdeki yıllarda Ar-Ge'de 1.000 mühendise ulaşmak" dedi.

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7 YILLIK YATIRIM PLANI



2023'e yeniliklerle girecek bir başka firma da Oyak Renault olacak. Şirket, Bursa'daki tesislerinde Mitsubishi Colt üretimine eylülde başlayacak. Yılda 30-40 bin adet üretilecek Colt, yurtdışına ihraç edilecek. Ancak Oyak Renault'nun yenilikleri bununla sınırlı değil. Oyak Renault, Bursa'da Clio ve Mitsubishi Colt dışında Megane Sedan modelinin Karsan'a aktarılması sonrasında boşalan kapasiteyi yeni modelle doldurulacak. Renault Group Otomotiv CEO'su Hakan Doğu, yeni yatırım projelerinin şubat sonuna kadar açıklanacağını söyledi. Doğu, şöyle konuştu:







"Sürpriz modellerle geliyoruz. Bir yıldır üzerinde çalıştığım şey, tamamen Türk halkının beklentilerine uygun bir ürün gamı. Oyak ile görüşmelerimiz yüzde 90 bitti. Devletle de görüştükten sonra Türkiye'ye güvenimizi bir kez daha gösterip neler yapacağımızı göstereceğiz. Önümüzdeki 7 yılın planlarını duyuracağız. 2030'a kadar ne üreteceğiz ne lanse edeceğiz onu açıklayacağız. Yeni üreteceğimiz araç Clio platformunda B sedan veya SUV olacak. Yeni Clio makyajlandıktan sonra 2025'e kadar devam edecek. 2024'te yeni bir model daha koyacağız sonra 2026'da yepyeni bir gama geçeceğiz."

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ÇİNLİ MARKA İÇİN KÖPRÜ OLACAK



Çinli marka Chery, Türkiye pazarına yeniden giriş yapıyor. Chery'nin ilk etapta 1.6 litre benzinli motor ve 7 ileri otomatik şanzımana sahip üç farklı SUV modeli, 2023 nisan ayında satışa sunulacak. Chery OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve markanın amiral gemisi TIGGO 8 PRO pazarda satışa sunulacak ilk üç model olacak. 2024'den itibaren ise Chery'nin hibrit ve elektrikli motorizasyonlu model versiyonları pazardaki yerini alacak.







Tanıtım toplantısında konuşan Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si, "Türkiye, hem Asya hem Avrupa'da yer alıyor. Ayrıca hem AB adayı hem de NATO üyesi olmak üzere iki kimliğe sahip. Coğrafi avantajları ve büyüyen ekonomisiyle Türkiye, Chery için her zaman önem verdiği stratejik bir pazar oldu ve Chery'nin Avrupa pazarına girmesi için bir köprü görevi de görüyor" dedi.







Türkiye'nin, Chery'nin de uzun zamandır odağında olduğunu söyleyen Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan ise, "Chery son dört yıldır yaptığı araştırma sonucunda Türkiye pazarına kendi yatırımı ile gelme kararı aldı. 2023'de 25 yetkili satıcı ile hizmete başlıyoruz" şeklinde konuştu.

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AVRUPA'DA 46 ÜLKEYE YAYILDI



Ağır ticari sektöründe 60 yıllık mirası ile öne çıkan Ford Otosan'ın global markası Ford Trucks, Avrupa'daki büyümesine Kuzey ülkelerine açılımda stratejik öneme sahip Estonya ile devam ediyor.







Doğu ve Orta Avrupa genişlemesinin ardından Batı Avrupa'da İspanya, Portekiz, İtalya, Belçika, Lüksemburg, Almanya ve Fransa'da arka arkaya açılışlar gerçekleştiren Ford Trucks, Estonya ile kıta genelinde 46 ülkeye ulaşmış oldu. Sırada Hollanda, Danimarka ve İsviçre var. Şirketin 2025 hedefi pazar sayısını 55'e çıkarmak.

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TÜRKİYE OTOBÜS DÜNYASINA YÖN VERİYOR



Türkiye otomotiv sektörü Ar-Ge çalışmalarında öne çıkıyor. 2009'da faaliyetlerine başlayan Mercedes-Benz Türk Hoşdere Ar-Ge Merkezi, yaptığı çalışmalarla otobüs dünyasında yenilikçi fikirlerin hayat bulmasını sağlıyor. Otobüs Ar-Ge ekibi ile tüm dünyadaki Mercedes-Benz ve Setra marka otobüslerin iç donanım, karoser, dış kaplama, elektrik altyapısı, teşhis sistemleri ve donanımsal dayanıklılık testleri için yetkinlik merkezi olarak çalışıyor.







Mercedes-Benz Türk Otobüs Ar-Ge ekibi, Kuzey Amerika pazarına özel olarak geliştirilen Mercedes-Benz Tourrider'ın Ar-Ge faaliyetlerinde önemli sorumluluklar üstlendi. Pazarın beklentilerine uygun olarak hammaddenin paslanmaz çelik olarak seçildiği Mercedes-Benz Tourrider'da, yüksek korozyon dayanıklılığı elde edildi.



İKİ YIL TEST EDİLDİ

Mercedes-Benz'in elektrikli şehir otobüsü eCitaro'nun Ar-Ge faaliyetleri de Mercedes-Benz Türk Hoşdere Ar-Ge Merkezi tarafından yürütüldü. eCitaro; yol testleri kapsamında farklı iklim ve müşteri kullanım koşullarında, tüm sistem ve ekipmanlarının fonksiyon ve dayanıklılık açısından denenmesinin ardından yollara çıktı.