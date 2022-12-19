Y ve Z kuşağının tercihi kiralama

Avrupa ve Amerika’da Y ve Z kuşağı otomobil satın almaya hevesli değil. Gençler otomobil kiralamayı tercih ediyor. Türkiye’de de benzer bir durum yaşanıyor

Dünyada paylaşım ekonomisi yaygınlaşıyor. Araç sahipliği artık yeni kuşağın öncelikleri arasında yer almıyor. Avrupa ve Amerika'da 'Y' kiralamayı tercih ediyor. 'Z' kuşağı ile araç sahipliğine ilgi hızla azalıyor. Türkiye'de de benzer bir durum yaşanıyor.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı İnan Ekici, Türkiye'de 'Z' kuşağının yüzde 56'sının otomobili yalnızca bir ulaşım aracı olarak gördüğünü söyledi. Ekici, yeni nesil tüketicilerin mobilitede "kullanıma dayalı ödeme" tercih ettiğini, paylaşımlı bisiklet, elektrikli bisiklet, scooter/motorlu scooter kullanımı arttığını kaydetti.







Ekici, şöyle devam etti: "Araç paylaşım sektörünü 10 seneden kısa bir sürede beş kat gibi inanılmaz bir büyüme bekliyor. Küresel rakamlara bakarsak, 2017'de araç paylaşım pazarının 36 milyon olan üye sayısı 2021'de 47.5 milyona ulaştı. 2026 ise bu sayının 60 milyonu aşacağı tahmin ediliyor. Mega trendlerin yarattığı etkiler sonucu mobilite ekosistemi evrilerek araç paylaşımı, üyelik modelleri, filo yönetimi, platform hizmetleri sağlayıcıları vb. yeni iş modelleriyle zenginleşecek."







2022'DE YÜZDE 20 BÜYÜME

2022'de günlük kiralamada işlerin iyi gittiğini anlatan Ekici, "Pandeminin seyrindeki olumlu gelişmeler ve turizmdeki canlanmaya bağlı olarak, oldukça iyi bir yaz sezonu geçirdiğimizi söyleyebilirim. 2021'ye göre yüzde 15-20 seviyelerinde bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. 2023'de ise yüzde 10-15 oranında bir büyüme beklentimiz var" şeklinde konuştu.







FİLOLARDA TOGG BOY GÖSTERECEK

Türkiye'nin mobilitede elektrifikasyona hızla hazırlandığını anlatan Ekici, şöyle devam etti: "Gerek yerli elektrikli otomobilimiz Togg'un gelecek yıl yollara çıkacak olması gerekse şarj istasyonu sayısının günden güne yaygınlaşması bu yolda atılan önemli adımlardan bazıları. Ülkemizde elektrikli otomobillerin kullanımının yaygınlaşmasında Togg'un önemli bir rolü olacağı yadsınamaz bir gerçek. Bu nedenle araç kiralama sektörünün Togg'a, müşterilerinin talepleri doğrultusunda filosunda mutlaka yer vereceğini düşünüyorum."