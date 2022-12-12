Elektrikli otoda marka sayısı 24’e çıkıyor

Türkiye’de 17 markanın 30 modeli satışa sunuluyor. 2023’te yeni geleceklerle birlikte marka sayısı en az 24 olacak. Model sayısı ise 40’ın üzerine çıkacak

Türkiye'de elektrikli otomobil pazarında voltaj hızla yükseliyor. İki-üç yıl önce bir elin parmaklarını geçmeyen elektrikli marka ve model sayısı 2022'de ciddi şekilde arttı. Bugün itibarıyla Türkiye'de 17 markanın 30 modeli satışa sunuluyor. 2023'te yeni geleceklerle birlikte marka sayısı en az 24 olacak. Türkiye elektrikli otomobil pazarına girecek yeni markalar ve şu anda mevcut markaların yeni modelleriyle birlikte model sayısı ise 40'ın üzerine çıkacak. 2023'te Cupra, DS, Nissan, Skoda, Tesla ve Volkswagen gibi markalar elektrikli otomobillerini satışa sunacak. Bunun yanı sıra Çinli markalar da Türkiye pazarını radarlarına aldılar. Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk elektrikli SUV modeli ise 2023 Mart sonunda yollara çıkacak. Şu anda Türkiye'de satışa sunulan marka ve modeller şöyle: "Audi e-tron, BMW iX, i4, iX3, iX1, i7, Citroen Ami, E-C4, DFSK Seres3, Hyundai Kona, Ioniq 5, Jaguar I-Pace, Kia Niro, EV6, Mercedes-Benz EQA, EQB, EQC, EQE, EQS, MINI Electric, MG ZS EV, Opel Mokka-e, Corsa-e, Peugeot e-2008, Porsche Taycan, Renault ZOE, Skywell ET5, Subaru Soltera, Volvo C40 Recharge, XC40 Recharge."









LÜKS OTOLAR SATIYOR

Elektrikli otomobil pazarını lüks markalar domine ediyor. Ocak-Kasım aylarında elektrik motoru 160 Kw ve altındaki otomobillerin satışları 2 bin 270 adet olurken, 160 Kw'nın üzerinde elektrikli motora sahip modellerin satışları 3 bin 944 oldu. Elektrikli otomobillerin toplam pazar payı yüzde 1.2 olarak gerçekleşirken, lüks diye tanımlayabileceğimiz 160 Kw'ın üzerindeki söz konusu otomobillerin pazar payı yüzde 0.8 oldu. Bu tablo Türkiye'de satışa sunulacak modellerin sayısındaki artışla birlikte değişecek.



30 DAKİKADA YÜZDE 80 ŞARJ

Türkiye pazarındaki elektrikli otomobil atağını Mokka-e ile başlatan Opel, elektrikli Corsa modeli ile bu alandaki iddiasını ortaya koyuyor. Aralık itibarıyla sınırlı sayıda adetle ön satışa sunulan Corsa-e, 350 km'ye varan menzile sahip. 50 kWh kapasiteli batarya, 100 kw'lik DC hızlı şarj istasyonlarında 30 dakikada yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor









2023'TE VOLTAJI YÜKSELTECEK

PEUGEOT, 2023'te elektriklenmeye hazırlanıyor. Marka, 208 ve 308 modellerinin tamamen elektrikli versiyonları kademeli olarak satışa sunacak. Peugeot böylece, 2030'a kadar Avrupa'da tamamen elektrikli modeller sunma hedefine bir adım daha yaklaşacak.



OTOMOTİVDE ÜRETİM YÜZDE 6 ARTTI

YILIN ilk 11 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi yüzde 6 artarak 1 milyon 210 bin 331 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise ise yüzde 2 artışla 717 bin 368 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 255 bin 270 adedi buldu. Ocak-Kasım döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 25 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 11 arttı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 olarak gerçekleşti.









2023 ZOR GEÇEBİLİR

Otomotiv Sanayii Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, 2022 sonunda üretimin 1.36 milyon adet, ihracatın ise 1 milyon adet seviyesinde gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Eroldu, 2023 için ise "Öngörülmesi zor, belirsizliklerle dolu bir yıl olacak" yorumunu yaptı.



AMERİKA İÇİN PASLANMAZ ÇELİKTEN OTOBÜS

MERCEDES-Benz Türk, Kuzey Amerika pazarı için özel olarak geliştirilen Mercedes-Benz Tourrider için Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda özel bir üretim tesisi kurdu. 6.600 metrekarelik alana sahip tesiste üretilen Mercedes-Benz Tourrider, 'Hoşdere Otobüs Fabrikası'nın paslanmaz çelikten ürettiği ilk otobüs' unvanına sahip. Kuzey Amerika pazarındaki talepler doğrultusunda oluşturulan yeni otobüs projesinde hammadde olarak paslanmaz çelik seçildi. Daimler Buses otobüs geliştirme ağı içinde, tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen paslanmaz çelik gövdenin prototipleri Türkiye'de üretilirken, montaj testleri de Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda gerçekleştirildi. Ayrıca ilk defa bu otobüse özel, çok yüksek enerjileri sönümleme özelliği olan bir tampon geliştirildi.