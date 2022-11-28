Togg kaporasız sipariş alacak

Togg, şubatta sipariş almaya başlayacak. İlk yıl 20 bin araç üretilecek. Ancak şimdiden büyük talep var. CEO Karakaş, 100 dolar depozito alıp sipariş sayısını açıklayanlar gibi reklam peşinde olmadıklarını söyledi

Geçen hafta Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Gemlik Kampüsü'nü dolaştık. 29 Ekim'de seri üretime başlayan fabrikada gövde, montaj ve boya tesislerini inceledik. 7 saat süren ziyaretin yansımalarını geçen cuma SABAH Gazetesi'nde okudunuz. Ancak, gördüklerimiz anlatacaklarımız sayfalara sığmadı. O yüzden kalan bilgi notlarını ikinci bölümde paylaşıyoruz. Togg CEO'su Gürcan Karakaş, fabrika ziyareti sırasında çok merak edilen sipariş ve satış işlemlerin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi verdi. Mart sonunda ilk araçları satışa sunacaklarını söyleyen Karakaş, ön siparişlerin ise Şubat 2023 itibarıyla alınmaya başlanacağını açıkladı.



ONLİNE SİPARİŞ

Fiyatın ve donanımların şubatta belli olacağını araç satın almak isteyenlerin online ve Togg deneyim merkezlerinden siparişlerini verebileceğini ifade eden Karakaş, "İlk yıl 20 bin adet üreteceğiz. Ancak talep bundan daha çok. Şimdiden telefonla, maille araç almak isteyenler bize ulaşmaya çalışıyor. Biz bazı araç üreticilerinin yaptığı gibi 'Ya sen gel 100 dolar depozito bastır. Üç gün sonra araç gelecek' deyip, sonra şu kadar sipariş aldık şeklinde reklam yapmanın peşinde değiliz" dedi. Karakaş, bu sözleriyle Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil markası Tesla'yı kastetti. Cybertruck modeli için 100 dolar depozito alan Tesla, 1.5 milyon sipariş almıştı. Ayrıca Hummer ve Ford Lightning de benzer bir uygulama yapmıştı. Karakaş, şubatta siparişlerin bireysel kullanıcılar öncelikli olmak üzere alınacağını ve 2023 boyunca teslim edileceğini söyledi.









MODEL İSMİ RAKAM VE HARFTEN OLUŞACAK

MODEL adı konusunda da çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Karakaş, "Kesinlikle bir kelime gibi bir şey olmayacak. Harf ve sayılardan ya da sadece sayılardan oluşabilir" açıklamasını yaptı.



RAKİPLERE BATARYA SATACAK

TOGG'UN Çinli Farasis Energy ile beraber yüzde 50-50 ortak girişimle kurduğu Siro, 2023 başından itibaren Batarya Teknoloji Merkezi binasında batarya modül ve paketlerinin seri üretimine başlayacak. 2024 sonunda kendi fabrikasında üretime başlayacak olan Siro, 2026'da batarya hücresi de dahil olmak üzere entegre bir enerji depolama üreticisi haline gelecek. Karakaş, Siro'nun farklı şirketlere batarya tedarik edebileceğinin altını çizdi.









2023 SONU İTİBARİYLE YATIRIM 1.8 MİLYAR EURO

TOGG, 15 seneye yayılmış 3.5 milyar euroluk bir yatırımla gerçekleşiyor. Karakaş, "2023 sonu itibarıyla Togg için 1.8 milyar euroluk kaynak harcanacak. Bu kaynağa akıllı cihaz, kampüs ve teknoloji geliştirmek için yapılan yatırımlar dahil. Togg 4.33 milyar lira ile Türkiye'de mobilite alanında faaliyet gösteren şirketler arasında ödenmiş sermayesi en yüksek şirket."



AVRUPA'NIN EN ÇEVRECİ BOYAHANESİ

AVRUPA'NIN en temiz boyahanesi Gemlik'e kurulmuş. 5 gr/m2'den az "uçucu organik bileşen" salımı ile Türkiye'deki yasal sınırın 9'da 1'i, Avrupa'daki yasal sınırın ise 7'de 1'i bir değerle Avrupa'nın en temizi.



TÜRKLER ONLİNE SATIŞA HAZIR

TOGG, bayilik sistemi olmadan online satış yapacak. Gürcan Karakaş, yaptıkları araştırmaya göre tüketicilerin online satışa hazır olduğunun ortaya çıktığını belirterek, "İstanbul ile Erzurum arasında e-ticarette fark yok. Teknoloji her bölgede yaygın" sözleriyle özetliyor.