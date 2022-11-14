Türkiye elektrikli dönüşüme hazırlanıyor

Türkiye bir taraftan şarj altyapı yatırımları ile elektrikli otomobillerdeki dönüşümüne hazırlanırken diğer taraftan da elektrikli araçların bakım-onarımı için yeni nesil ustalar yetiştiriliyor

Otomotiv dünyasında büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Benzinli ve dizel motorlu araçların yerini çevreci hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobiller alıyor. Özellikle elektrikli otomobillere olan talepteki büyük artış dikkat çekiyor. Türkiye'de de benzer gelişmeler var. Satış rakamları dünya ortalamalarına kıyasla düşük olsa da Türkiye'de son yıllarda hızlı yükseliş yaşanıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, 2022 Ocak- Ekim aylarında 4 bin 939 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Satışlar yüzde 148 arttı. Yılın ilk 10 ayında elektrikli otomobillerin pazar payı yüzde 1.1 oldu. Şu anda Türkiye'de Audi, BMW, Citroen, DFSK, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, MINI, Peugeot, Porsche, Renault, Skywell, Subaru ve Volvo markalarının elektrikli modelleri satılıyor. Cupra, DS, Nissan, Opel, Skoda ve Volkswagen gibi markalar da elektrikli modellerini satışa sunmak için gün sayıyor. Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk elektrikli SUV modeli ise 2023'ün ilk yarısında yollara çıkacak. Daha sonra Togg'un diğer elektrikli modelleri satışa çıkacak. Ayrıca Tesla da elektrikli modellerini Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.









SERVİS İÇİN YATIRIM

Türkiye bir taraftan şarj altyapı yatırımları ile elektrikli otomobillerdeki dönüşümüne hazırlanırken diğer taraftan markaların dışında da elektrikli araçların bakım-onarımı için alt yapı çalışmaları yapılıyor. Her marka ve model araca hizmet verebilen Bosch Car Service de hazırlık yapan firmalar arasında. Halen 63 kentte 350 servis noktasıyla hizmet veren Bosch Car Service, 2023'de yedi bölgede elektrikli araçlara hizmet veren ilk bağımsız servis organizasyonu olmayı hedefliyor. Bosch Car Service, böylece Togg da dahil olmak üzere tüm markaların elektrikli otomobillerine garantili olarak servis hizmeti verebilecek. Bağımsız servis hizmetinde Bosch Car Service'i öne çıkaran en önemli özellik ise elektrikli otomobillerde çok sayıdaki parçanın Bosch tarafından üretilmesi. Bosch Car Servise Otomotiv Yedek Parça Türkiye, İran & Orta Doğu Bölge Direktörü Arda Arslan, Türkiye'yi bakım-onarım konusunda elektrikli araç için hazırladıklarını söyledi. Uzman ekiplerini, elektrikli aracın nüfusa göre en yoğun olduğu iki ülke olan Norveç ve Danimarka'da eğitime gönderdiklerini belirten Arslan, "Onlarda Bosch Car Service teknisyenlerine eğitim veriyor" dedi.



YENİ NESİL USTALAR YETİŞİYOR

BOSCH Car Service, kendi sektöründe yeni nesil ustaların yetişmesine destek olmak amacıyla Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı ve Bursa, Eskişehir, Balıkesir Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hayata geçirilen Elektrikli ve Hibrit Araçlar Eğitim Laboratuvarı'na, Bosch Otomotiv Eğitim Merkezi aracılığıyla destek veriyor.



İSTİHDAM YÜZDE10 ARTAR

SEKTÖRÜ, bu dönüşüme hazırlamak için özellikle gençlerin eğitimine yatırım yaptıklarını belirten Arslan, şöyle devam etti: "Türkiye'de elektrikli araç sayısının artmasıyla elektrik ve elektronik teknisyenine ihtiyaç da artacak. Her servisin istihdamında ilk etapta yüzde 10 artış olacağını öngörebiliriz. Biz de Bosch olarak, sektörümüzün donanımlı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için eğitime yatırım yapıyoruz. Bu çalışmalara, öncelikle otomotiv sanayinin lokomotifi olan İstanbul ve Bursa'dan başladık. Daha sonra da adım adım Türkiye geneline yayacağız."