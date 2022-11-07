Hibrit rekabeti SUV’a taşındı

Yılın ilk 10 ayında toplam pazarda 43 bin 897 adet hibrit satışı gerçekleşti. Hibrit araçların payı yüzde 9.8 oldu. Sedan ve hatchback modellerde daha yaygın olan hibrit teknolojisi SUV modellerde de kendini gösteriyor

Türkiye'de SUV araçların payı yılın ilk 10 ayında yüzde 40.9 olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2022 Ocak- Ekim aylarında 100 bin 175 adet C-SUV satıldı. B-SUV'lar ise 65 bin 457 adetle ikinci sırada yer aldı. SUV pazarında en çok C segmenti yani kompakt araçlar satılıyor. Açık ara en çok satan C-SUV segmentinde büyük rekabet yaşanıyor. Her markanın yer aldığı bu segmente ikinci modeliyle girenler de var. Son olarak Toyota, CH-R'dan sonra Corolla Cross modelini satışa sundu. Kadjar'la daha önce bu segmentte yer alan Renault ise bu sefer şansını Austral ile deneyecek. Kadjar'ın yerini alan Austral, 2023'ün ilk yarısında Türkiye'de yollara çıkacak.







PAZAR PAYI YÜZDE 9.8

Hibrit teknolojisine sahip bu iki yeni model C-SUV segmentinde rekabeti farklı bir boyuta taşıyacak. Corolla Cross'da tam hibrit, Austral'de ise hem yarım hem tam hibrit versiyonları var. Son yıllarda C-SUV segmentinde hibrit modellerin sayısı artıyor. Ancak ağırlıklı olarak yarım hibrit versiyonlar bulunuyor. Tam hibrit modellerin sayısı ise çok az. ODD'nin verilerine göre yılın ilk 10 ayında toplam pazarda 43 bin 897 adet hibrit satışı gerçekleşti. Hibrit araçların payı yüzde 9.8 oldu. Yani Türkiye'de otomobil satın alan 100 kişiden 10'u hibrit tercih etti. Bu rakamlar SUV'daki rekabetin yeni hibritlerle daha da artacağına işaret ediyor.







ŞİRKETLERİN MELEZ SEVDASI

Türkiye otomotiv pazarında hibrit araçlara talep artıyor. Ağırlıklı olarak filo müşterileri hibrit tercih ediyor. Şirketler yüksek akaryakıt faturalarını düşürmek ve karbon ayak izini azaltmak için çevreci hibrit araçları filosuna dahil ediyor. Hibrit tercih eden şirketler arasında bankalar çoğunlukta bulunuyor.

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ÇOK SATAN 1 NUMARA DEĞİŞECEK

Türkiye'de yılın ilk 10 ayında SUV'ların payı yüzde 35.2'den yüzde 40.9'a çıktı. Sedan'ların payı ise yüzde 39.6'dan yüzde 37.3'e düştü. SUV araçlar arayı açıyor

Son yıllarda hızla büyüyen SUV pazarı, sedan ile arasını açmaya devam ediyor. Yılın ilk 10 ayında SUV'ların payı yüzde 35.2'den yüzde 40.9'a çıktı. Sedan'ların payı ise yüzde 39.6'dan yüzde 37.3'e düştü. İşte bu tablo markaların satış stratejilerinin değişmesine yol açtı. Hatchback ya da sedan modelleriyle tanınan markalar, artık SUV modelleriyle öne çıkmaya başladı. Toyota'da da benzer bir gelişme yaşanacak gibi görünüyor. Corolla Cross Hybrid lansmanında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt da bu duruma işaret ediyor. Yeni modelin SUV segmentine büyük bir hareket getireceğini ve kısa zamanda tüm dengeleri alt üst edeceğini söyleyen Bozkurt, "2017'de 117 binli seviyelerde olan SUV segmentinin bu yıl 200 bin civarında gerçekleşmesini bekliyoruz ve sadece 5-6 yıl içerisinde hacmin neredeyse ikiye katlandığını söyleyebiliriz. Sedan segmenti konumunu kaybetmeye devam ediyor. Bu trend artarak devam edecek" dedi.







HEDEF 10 BİN ADET

Bozkurt, şöyle devam etti: "Son iki ayda Corolla Cross satış adedimiz 2 bin 700 olacak. Önümüzdeki yıl ise 10 bin satış hedefliyoruz. Bu rakam bizim talebimizin neredeyse yarısı. Çünkü müşterilerimizden, araçları daha görmeden 10 binin üzerinde oldukça ciddi bir talep aldık. Corolla Cross gelecek yıldan itibaren en çok satan ikinci model konumuna yükselecek. Hatta orta vadede en çok satan modelimiz haline gelmesi bizi şaşırtmayacak. Toyota'nın Türkiye'de SUV liderliğine giden yoldaki en önemli modelimiz olacak" dedi.



BEŞİNCİ JENERASYON HİBRİT

TOYOTA Corolla Cross Hybrid, Türkiye'de Flame, Flame X-Pack, Passion ve Passion X-Pack olmak üzere dört donanım seviyesiyle satışa sunuldu. Corolla Cross modelinde global olarak ilk kez beşinci jenerasyon hibrit teknolojisi kullanıldı. Yeni nesil sistem yüzde 15 daha fazla güç üretiyor. 1.8 litre hibrit motorla sunulan araç, 140 bg güç ve 185 Nm tork üretiyor.

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YENİ NESİL ARAÇLARLA PREMİUM ALGISI

RENAULT Kadjar'ın yerini alacak yeni modeli Austral ile marka algısını yükseltmeyi hedefliyor. İspanya'da düzenlenen lansmanda konuşan MAİS A.Ş. Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Renault'da yeni nesil araçlar geliyor. Elektrikli Megane e-tech ve Austral ile büyük bir teknolojik dönüşüm yaşanıyor. Renault'un bugüne kadar ürettiği en yüksek donanımlı ve teknolojili araçlar bunlar.







Türkiye'de buna paralel algıyı değiştirecek çalışmalar yapacağız" dedi. Austral'in en üst versiyonu E-Tech Full Hybrid, bu sınıfta yeni sürüş özellikleri sunuyor. 1.2 lt hacimli, 3 silindirli 131 beygirlik benzinli motor, 50 kW (68 beygir) üreten iki elektrik motoruyla birlikte çalışıp, 200 beygirlik gücü kullanıma sunuyor. Boyu 4.5 metre olan Austral'ın arka tekerlekleri de 5 derecelik açıyla dönüyor ve 10.1 metrelik dönüş çapı sunulmasını sağlıyor. 4Control Advanced olarak adlandırılan bu sistem yardımıyla araç, hızlı girilen virajları güvenle almaya istekli görünüyor, temiz bir şekilde dönüyor, neredeyse hiç savrulma yapmayıp dengesini koruyor.