Togg yolda kazandıracak

Türkiye’nin otomobili Togg, yollara çıktığında dünyada bazı ilklere imza atacak. Togg kullanıcıları, THY’den mil kazanabilecek, kazandıkları millerle seyir halinde online alışveriş yapabilecek. Araçtan çıkmadan şarj ücretini ödeyebilecek

Türkiye'nin otomobili 2023'ün ilk çeyreği sonunda satışa sunulacak. Togg'un yollara çıkacak ilk modeli elektrikli C-SUV olacak. Ardından 2025'in ilk yarısında sedan, 2026'da C-X Coupe modeli otomobil severlerin beğenisine sunulacak. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, beş modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak. Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren markası Togg, yollara çıktığında bazı ilklere imza atacak. Ulaşım aracı olmanın yanı sıra aynı zamanda kullanıcılarına da kazandıracak. Togg kullanıcıları Türk Hava Yolları'ndan mil kazanabilecek, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunan mobil uygulama Hopi'nin özel teklif ve kampanyalarından yararlanabilecek.



DÜNYADA İLK OLACAK

Türk Hava Yolları ile yapılan iş birliğiyle Togg, dünyada kullanıcılarına karayolunda statü mil kazandıran ilk şirket olacak. Türk Hava Yolları Miles&Smiles üyesi olan Togg üst donanım seviyesi akıllı cihazı kullanıcıları statü Mil kazanabilecek. İş birliği kapsamında Türk Hava Yolları Yolcu Programı Miles&Smiles üyeleri, Togg ekosisteminin kullanıcıya sunacağı navigasyon ya da e-cüzdan gibi tüm ürün ve servisler üzerinden mil kazanabilecek. Kazanılan millerle üyeler ödül bilet düzenleyebilir, Cash&Miles özelliği ile bilet satın alırken bilet tutarının bir kısmını milleri ile alabilir ve shopandmiles. com web sitesinden alışveriş yapabilirler. Statü Mili için ise Togg akıllı cihazına sahip olmak gerekecek. Togg ile Türkiye'nin alışveriş uygulaması Hopi, kullanıcılara kesintisiz bir deneyim yaşatmak için niyet mektubu imzaladı. Bu iş birliği ile kullanıcılar, kendilerine özel kişiselleştirilmiş özel teklif ve kampanyaları Togg'un mobilite ekosistemi içinde görebilecekler.









SEYİR HALİNDEYKEN ALIŞVERİŞ

Togg ile Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, kullanıcılara kesintisiz bir deneyim sağlamak üzere niyet mektubu imzaladı. İşbirliği ile kullanıcılar mevzuata uygun biçimde hem Togg'un hem de Trendyol'un hizmetlerinden yararlanabilecek. Otomobilden alışverişlerini yapabilecekler. Kapıdan kapıya e-ticaretin yanı sıra, kapıdan Togg akıllı cihaza, Togg akıllı cihazdan rota olarak belirlenen adrese gibi seçenekler ortaya çıkacak.







ARAÇTAN İNMEDEN ÖDEME İMKÂNI

TOGG ile yeni nesil ödeme platformu Paycell, mobil ödeme alanında iş birliğine gitti. Togg kullanıcıları, Paycell'in sağladığı elektronik cüzdan, kart saklama ve sanal pos altyapısı sayesinde, yine mobilite sektöründe bir ilk olan kendi 'Togg Cüzdan'larını oluşturarak, seyir halindeyken bile Togg'un anlaşmalı üye iş yerlerinin ürün, servis ve hizmetlerini satın alabilecek. Ayrıca kullanıcılar, Togg'un navigasyon sistemi üzerinden söz konusu iş yerlerinde ve elektrikli araç şarj istasyonlarında ödemelerini araçtan inmeye gerek kalmadan kolayca yapabilecek.









SADECE OTO DEĞİL TEKERLEKLİ BİLGİSAYAR

TOGG sadece A noktasından B noktasına ulaşımı sağlayan bir otomobil değil, tekerlekli bir bilgisayar gibi olacak. Zaten Togg CEO'su da fabrikada banttan inen araçları otomobil değil "Akıllı Cihaz" olarak tanımlıyor. Ağa bağlı, elektrikli ve otonom akıllı cihazlar evde ve ofisteki pek çok işimizi yapabileceğimiz yeni yaşam alanları haline geliyor.









PİLDE İTHALAT BAĞIMLILIĞINI BİTİRECEK PROJE

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği'nin (OİB) düzenlediği 11'inci Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nda büyük ödül, çevreci ve uzun ömürlü CR2032 tip düğme pil üretimi yapan "Tayko Pil" projesi ile Dr. Tayfun Koçak'ın oldu. Koçak, OİB'in 140 bin TL nakdi ödülünün sahibi oldu. OİB'in OGTY ve İTÜ Big Bang yarışması ile girişimci projelere bu yıl verdiği nakdi ödül tutarı toplamda 1.5 milyon TL'ye ulaşıyor. Proje, başta otomobillerin uzaktan kumandası olmak üzere oyuncaklarda, saatlerde, bilgisayarlarda ve birçok elektronik cihazda kullanılan CR2032 tipi lityum piller konusunda Türkiye'nin ithalata bağımlılığını tamamen ortadan kaldırma vaadiyle öne çıkıyor.





DÜNYA DEVLERİ YERLİLİĞİ TARTIŞMIYOR

Togg'un yerliliği tartışması yeniden ısıtılmaya başlandı. Herkes fikir sahibi, bilen bilmeyen konuşuyor. Son 10 yılda globalleşme ile birlikte otomotiv firmaları parçaları dünyanın dört bir yanından alıyor. Asıl önemli olan otomotiv sektöründe fikri mülkiyet hakkı

Türkiye'nin otomobili Togg'un üretileceği Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni gerçekleşti. Ayrıca üretilecek ilk elektrikli C-SUV modeli seri üretim bandından indi. Togg için önemli bir kilometre taşı daha geride kaldı. Şimdi sırada homologasyon testleri var. Bu süreç tamamlandıktan sonra ilk araçlar 2023 Mart sonunda yollara çıkacak. İşte tam bu gelişmelerin yaşandığı günlerde yeniden Togg'un yerliliği tartışılmaya başlandı. Herkes fikir sahibi, bilen bilmeyen konuşuyor. Togg'un yerli olmadığını, parçalarının yurtdışından geldiğini söylüyorlar. İçlerinde otomotiv sektörüne hakim olanlar da var. Çok az sayıda insan objektif değerlendirme yapıyor. 36 yıllık ekonomi gazeteciliğinin yaklaşık 30 yılını otomotiv sektöründe uzmanlaşan biri olarak Togg'un yerli olup olmadığını tartışmanın gereksiz olduğunu söylemeye hakkım var. Tartışmaya girmeden başka bir pencere açmak istiyorum. Evet Togg'da kullanılan birçok parça yurtdışından geliyor. 2023'te satışa sunulduğunda yerlilik oranı yüzde 51 olacak. Daha sonra yani 2025'te bu oran yüzde 65'e yükselecek. Bu arada yerlilik oranının yükselmesi ekonomiye katma değer yaratacağı için gerekli. Umarım yerlilik daha da artar. Ancak bir konuya açıklık getirelim. Otomotiv dünyasının dev markaları da bütün parçaları kendileri üretmiyor. Kim daha iyi kim daha uygun üretiyorsa oradan alıyor. Togg gibi… Türkiye'de de Audi'den BMW'ye Porsche'den Volkswagen'e, Dacia'dan Renault'ya, Ford'dan Fiat'a birçok markaya parça ihracat yapıyor. Bu durum yukarıdaki markaları Alman, Fransız, Amerikan ya da İtalyan olmaktan çıkarıyor mu? Elbette hayır. Sonuç olarak otomotiv dünyasında her parçayı kendi üreten bir marka yok. Asıl önemli olan aracın fikri mülkiyet hakkının kimde olduğu. Türk mühendislerce geliştirilen araçların fikri mülkiyeti Togg'a ait. Markanın geleceğiyle, üretimiyle ilgili tek söz sahibi Togg. İşte bu Togg'u tartışmasız yerli marka yapıyor.