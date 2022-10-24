4 yılda hayalden gerçeğe dönüştü

Türkiye’nin otomobili hayali gerçek oluyor. Togg’un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü’nün resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı törenle 29 Ekim’de yapılacak

Türkiye'nin otomobilinde önemli bir kilometre taşı daha geride kalıyor. Türkiye'nin otomobili Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle 29 Ekim'de yapılacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV, ardından da C-Sedan modeli yola çıkacak. Bu iki modeli C-Hatchback ve B segmentinde bir SUV izleyecek. Son olarak C-MPV satışa sunulacak. Gemlik tesisinde üretim kapasitesi yıllık 175 bine ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak olan Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı modelde toplam 1 milyon araç üretmeyi planlıyor.







KİLOMETRE TAŞLARI

Türkiye'nin otomobili macerası 25 Haziran 2018'de Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (Togg) kurulmasıyla başladı. 29 Ekim 2022 tarihinde ise seri üretim başlayacak. Geçen dört yıl içinde gerçekleşen kilometre taşları şöyle: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) liderliğinde başlayan yatırımcı arayışı kısa sürede tamamlandı. 2 Kasım 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü; Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding ile imzalandı. Yerli Otomobil Projesi'nde TOBB da yüzde 5 hisseyle şirkete ortak oldu. Uzun yıllar otomotiv sektöründe çalışan Mehmet Gürcan Karakaş, Togg'un CEO'su oldu. "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" adıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen tanıtımda C-SUV, C-Sedan ön gösterim araçlarının özellikleri ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı 27 Aralık 2019'da yayımlandı. Togg'un, elektrikli otomobil üretimi için Bursa'nın Gemlik ilçesinde fabrika kuracağı açıklandı.









TASARIM PATENTİ ALINDI

Togg otomobillerinin iç ve dış tasarımları Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi (EUIPO) tarafından 12 Nisan'da tescil edildi. 24 Haziran'da ise Çin Patent Kurumu tarafından Togg adına tescillendi.

18 Temmuz 2020 tarihinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1.2 milyon metrekarelik alan üzerinde kurulacak fabrikanın temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla atıldı.

Avrupa Birliği ve Çin'den sonra Togg tasarımları, 18 Ağustos'ta Japon Patent Ofisi (JPO) da Togg'un C-SUV ve sedan tasarımlarını Togg adına tescil etti.









BATARYA ÜRETİMİNDE İŞBİRLİĞİ

Togg, batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretilmesi için dünyanın önde gelen Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis'i iş ortağı olarak seçti.

Tesisin üstyapı çalışmaları Ocak 2021'de başlatıldı. Şubatta boyahane, enerji ve gövde binalarının altyapı çalışmaları tamamlandı.

Almanya-Stuttgart'taki de:hub'da Avrupa ofisini açtı.

Togg, 996 milyon 774 bin lira ile Türkiye'de ödenmiş sermayesi en yüksek otomotiv şirketi olurken, şirketteki ortaklık payları da değişti.

Sermaye artırımına katılmayan Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş.'nin Togg'daki hisseleri, ortaklar tarafından satın alındı. Anadolu Grubu, BMC, Turkcell ve Vestel Elektronik'in hisseleri yüzde 23'e, TOBB'un hissesi ise yüzde 8'e yükseldi.

Togg ile Farasis ortaklığında, eylülde enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere Siro Silk Road Temiz Enerji Çözümleri A.Ş. kuruldu.

Yeni logo 18 Aralık 2021'de tanıtıldı. Logonun Doğu ve Batı kültürlerinin bir araya gelmesini simgelediği ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurguladığı belirtildi.









DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ

TOGG, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile "300+" ve "500+" kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, 200 beygir güç ile 7.6 saniye, 400 beygir güç ile de 4.8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.



160 ROBOT VAR

Gemlik'te ilk C-SUV gövdesinin deneme üretimi robot hatlarda gerçekleştirildi. Fabrikada 160 robot bulunuyor.

Togg, Trugo markasıyla şarj ağı işletmeci lisansını 1 Temmuz'da aldı. 81 ilde 600'ün üzerinde noktada, toplam 2 bin soketi olan 1000 adet hızlı şarj (DC) cihazının kurulumu yapılacak.

Siro, ağustosta Gebze'de ilk prototip bataryanın üretim ve testlerini tamamladı.

Eylülde Togg'un, İsveç'te başlayan kış testlerinin devamı Arjantin'in Ushuaia kentindeki merkezde yapıldı.



ABD'DE VİTRİNE ÇIKTI

Togg, dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2022'e katıldı. Fuardaki 2 bin 300 katılımcı arasından "CES'in En İyi 20 Markası"ndan biri olarak Togg seçildi. Nisanda Gemlik tesisinde 1.6 kilometrelik test pisti tamamlandı.