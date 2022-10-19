Benzinli ve dizel otoların son fuarı

Benzin kuyruklarının gölgesinde düzenlenen Paris Otomobil Fuarı’nda elektrikli otomobiller şov yaptı. Fuar, benzinli ve dizellerin son fuarı oldu

Bu yıl 89'uncusu düzenlenen Paris Otomobil Fuarı kapılarını açtı. Fransa'daki grev nedeniyle benzin kuyruklarının gölgesinde düzenlenen fuarda, elektrikli otomobiller şov yaptı. Sergilenen otomobillerin yüzde 90'dan fazlası hibrit, elektrikli ve hidrojenli modellerden oluştu. İçten yanmalı motora sahip otomobillerin sayısı bir elin parmaklarını geçmedi. Bu haliyle fuar benzinli ve dizel otomobillerin son fuarı oldu. Fuarda Fransız markalar gövde gösterisi yapıyor. Ev sahibi Fransızların dışında ise Asyalı markalar dikkat çekiyor. Fuarda Çinli BYD, Great Wall ve Vietnamlı VinFast modellerini Avrupalı tüketicilere tanıtıyor.



YAKIT TÜKETİMİ 0.4 LT

Fuarda Çinli Great Wall Motor, Avrupa'ya özel elektrikli markası Ora ve WEY'i tanıttı. Ora'nın B hatchback modelleri Funky Cat, The Next Ora Cat, fuarda yer aldı. WEY de plug-in hibrit Coffee 01'i sergiledi. Coffee 01, sadece elektrikli motoruyla 145 km yol katedebiliyor. 100 km'de ortalama 0.4 lt yakıt harcıyor.







TOGG FRANSIZ KALMADI

Fuara Türkiye'nin Otomobili Togg katılmadı. Ama otomotiv dünyasındaki gelişmeleri incelemek için bazı Togg yöneticileri Paris'e geldi.



MACRON VIP GÜNÜNDE GELDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, fuarı ziyaret etti. Fransız Renault, Peugeot ve DS markalarının stantlarını dolaşan Macron'un fuara basın ve VIP gününde gelmesi gündem oldu. Daha önceki fuarlara açılış gününde katılan Macron'un, yaşanan akaryakıt sıkıntısı ve grevler nedeniyle protesto ile karşılaşmamak için az sayıda gazeteci ve özel davetlinin olduğu günde geldiği öne sürüldü.



İKONİK MODEL YOLLARA DÖNÜYOR

Renault'nun 1960'lara damga vuran Renault 4 hatchback modeli, fuarda konsept olarak yeniden hayat buldu. Fransız marka, Renault 4ever Trophy konseptini tam elektrikli ve kompakt bir SUV olarak tasarladı. 2025'te üretilecek Renault 4'ü temsil eden konseptin yüzde 95 oranında üretime hazır araçla aynı göründüğü açıklandı. Renault CEO'su Luca De Meo, "4EVER Trophy, elektrikli gelecek yolunda bize ipuçları veriyor" dedi.



1000 EURO DEPOZİTO İLE HİDROJENLİ ARAÇ

Fuarda yeni hidrojenliler öne çıktı. Bunlardan biri NamX oldu. Pininfarina'nın tasarladığı marka NamX'te 6 hidrojen kapsülü yer alıyor. 800 km gidebilen aracın kapsülleri, hidrojen istasyonlarında değiştirilebilecek. 8 kg ağırlığındaki kapsül, 30 saniye içinde yenilenebilecek. 1.000 euro depozito ödeyenler, sıraya girebiliyor