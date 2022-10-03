Yeni modeller gün sayıyor

Otomotiv pazarında yeni model canlılığı yaşanıyor. Markalar yeni modellerini birbiri ardına satışa sunuyor. Yılın son üç ayında da yeni model yağmuru devam edecek

Türkiye otomotiv pazarında ilk dokuz ayda 458 bin 446 adet araç satıldı. Başta çip krizi ve tedarik sorunları nedeniyle araç bulunurluluğu konusunda yaşanan sıkıntılar satışları olumsuz etkiledi. Bu duruma fiyatlardaki artış ile krediye ulaşma konusundaki sorunlar da eklenince pazar yüzde 8.5 daraldı. Buna rağmen otomotiv pazarında yeni model canlılığı yaşanıyor. Markalar yeni modellerini birbiri ardına satışa sunuyor. Geçtiğimiz günlerde Alfa Romeo ilk SUV modeli Tonale'yi, BMW makyajlı 3 serisi ile yeni X1'i, DS Automobiles DS4'ü, Hyundai Ioniq 5, Peugeot 308 modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Yılın geri kalan üç ayında da yeni model yağmuru devam edecek. BMW, Citroen, Dacia, Kia, Opel, Toyota yeni modellerini yollara çıkaracak.







ULUSLARARASI TANITIM

BMW yenilenen 7 serisini, Citroen elektrikli C4'ü, Dacia 5 ve 7 koltuklu Jogger'ı, Opel elektrikli Corsa ve Mokka'yı, Kia elektrikli ve hibrit versiyonları bulunan Niro'yu, Toyota ise Corolla Cross modellerini satışa sunacak. Alfa Romeo'nun elektrikli dönüşümünü işaret eden kompakt SUV'u Tonale'nin hibrit ve dizel motor seçeneklerinin lansmanı uluslararası basının da katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Alfa Romeo Türkiye Marka Direktörü Özgür Süslü, Türkiye'de kompakt SUV'ların premium otomobil pazarının yüzde 21.5'lik pay ile en büyük segmentini oluşturduğunu söyledi. Süslü, "Türkiye pazarının müşteri taleplerine ve vergi sistemine uygun küçük hacimli motorları ile Tonale, Alfa Romeo'nun iddiasını ortaya koyacak. Yılın ilk dokuz ayında geçtiğimiz yılın satış rakamını geride bıraktık. Bu yıl sonunda ise geçen yılın beş katından fazla satış adedine ulaşacağımızı öngörüyoruz. Alfa Romeo markası için Türkiye'de yeni ve büyümeye işaret eden bir dönem, Tonale ile başlıyor" dedi.



AVRUPA'DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

AVRUPA otomotiv pazarı çip krizinden olumsuz etkileniyor. Otomotiv pazarı ilk dokuz ayda yüzde 13 daraldı ve 8.5 milyon adet satış gerçekleşti. Ağustosta ise satışlar yüzde 1.1 düşüşle 884 bin adet oldu.