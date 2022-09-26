Elektrikli ticariler otolarla yarışıyor

Ticari araçlar elektriklide binek otolarla yarışıyor. Yapılan tahminlere göre ticari araç pazarında elektrikli modellerin payı 2025’te yüzde 35 olacak. 2030’da bu oran yüzde 50’ye çıkacak

Otomotiv sektöründe binek otomobillerle başlayan elektrik devrimi ticari araçlarla devam ediyor. Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen dünyanın en önemli ticari araç fuarı IAA Transportation, ticari araçlardaki elektrik devrimini gösterdi. Firmalar fuarda elektrikli hafif ticari ve ağır ticari araçlarını sergiledi. Ticari markaların elektrikli konusunda binek markalar kadar iddialı olduğu görüldü. Yapılan tahminlere göre ticari araç pazarında elektrikli modellerin payı 2025'te yüzde 35 olacak. 2030'da bu oran yüzde 50'ye, 2040'da ise yüzde 100'e çıkacak.







Fuarda ayrıca sergilenen araçları test imkânı da sunuldu. Test parkurunda bulunan 22 adeti ağır ticari, 39'u hafif ticari aracın yaklaşık 50'si alternatif enerjili motorlara sahip olması dikkat çekti. Bunların yüzde 90'ını tamamen elektrikli araçlar oluştururken, hidrojenle çalışanlar da vardı. MAN, fuarda 2020'de seri üretime başlayan ve bugüne kadar bin adetin üzerinde sipariş alan elektrikli otobüsü Lion's City E modelini sergiledi. Lion's City E'nin 10.5 metre uzunluğunda kısa midibüs versiyonu da ilk kez tanıtıldı. Ayrıca MAN Lion's City E, 2023 Yılın Otobüsü' seçildi. Scania'nın full elektrikli şehir içi dağıtım kamyonu öne çıkan model olarak dikkat çekti. Kamyon, 450 kw elektrik motorlu 4x2 çekici ile dört saatlik çalışma süresinde ortalama 80 km süratle 350 km ye kadar menzile sahip. 45 dakikalık sürücü molasında yüzde 80'e varan şarj ile 300 km daha mesafe kazanabiliyor.







HİDROJENLE ÇALIŞIYOR

ABD'li Nicola Corp. Tre elektrikli uzun yol kamyonunu (BEV) ön siparişe açtı. Ayrıca Iveco işbirliğinde geliştirilen 800 bg gücündeki yakıt hücreli elektrik motorlu kamyonunu tanıttı. Hannover'deki fuarda sergilenen elektrikli ID. Buz Cargo, bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Yılın Ticari Aracı Ödülleri'nde büyük ödüle layık görüldü. ID. Buzz Cargo, 425 km'ye kadar menzil ve 30 dakika gibi bir sürede hızlı şarj özellikleriyle dikkat çekiyor. ID. Buzz Cargo sonbaharda Avrupa, 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren de Türkiye yollarında kendini gösterecek.



TÜRK FİRMALAR ŞOV YAPTI

ANADOLU ISUZU, Türk mühendislerin geliştirdi Big.e dışında, 12 metrelik elektrikli CitiVolt otobüsünü ilk kez tanıttı. Ayrıca elektrikli midibüs NovoCiti VOLT da büyük ilgi gördü.

FORD OTOSAN, 2023'de üretimi başlayacak E-Transit Custom'ı dünyaya tanıttı. Şirketin fuardaki bir başka sürprizi ise elektrikli kamyon oldu. Ford Otosan'ın global markası Ford Trucks tarafından fuarda ilk kez tanıtılan araç Türkiye'de geliştirildi.

KARSAN, hidrojen yakıtlı e-ATA Hydrogen otobüsünün dünya lansmanını yaptı.

TEMSA, yeni elektrikli araç modeli olan LD SB E'yi tanıttı. LD SB E, Avrupalı bir şirket tarafından üretilen ilk elektrikli şehirlerarası otobüs oldu.