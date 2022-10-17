Asyalı otocuların Fransa çıkarması

Paris Otomobil Fuarı, 2 yıllık pandemi arasından sonra kapılarnı ı açıyor. Fransız markaların gövde gösterisi yapacağı fuara birçok Avrupalı marka katılmıyor. Avrupalıların yerini Asyalılar alıyor

Pandemi ile birlikte 2020'de iptal edilen Paris Otomobil Fuarı (Le Mondial de L'Auto) iki yıl sonra 17 Ekim 2022'de kapılarını açıyor. 23 Ekim'e kadar sürecek fuarda Fransız markalar gövde gösterisi yapacak. Birçok Avrupalı marka ise fuara katılmıyor.







Ev sahibi Fransızların dışında ise Asyalı markalar dikkat çekiyor. Bir süredir Avrupa pazarlarını radarlarına alan Asyalı markalar Paris'e çıkarma yapacaklar. Fuarda Çinli BYD, Great Wall ve Vietnamlı VinFast modellerini Avrupalı tüketicilere tanıtacak. Ev sahibi markalardan Peugeot, Paris Otomobil Fuarı'nda yeni modeli 408 ve yeni E-208'in dünya lansmanlarını yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca 9X8 Hybrid Hypercar ve 508 PSE de performans tutkunlarını kendine çekecek.







Fuarda yeni bir Fransız marka dikkat çekiyor. Fransız NamX, dört yılı aşkın geliştirme sürecinin ardından yeni SUV modelini tanıtacak. X şeklindeki ızgarasıyla öne çıkan model hidrojenle çalışıyor. 300 bg gücündeki aracın menzili 800 kilometre.







ELEKTRİKLİ MODELLER

Çinli Great Wall Motor, Ora Cat modelini Paris'te sergileyecek. Elektrikli Ora Cat 126 kW güç ve 250 Nm tork sunuyor. Aracın menzili 400 km.

Vietnamlı VinFast, Paris Otomobil Fuarı'na dört yıl sonra yeniden katılıyor. Ancak Vietnamlı marka bu sefer elektrikli otomobilleriyle fuarda yerini alacak. VinFast, B segmentinden E segmentine kadar toplam dört modeli Fransız tüketicilere tanıtacak. VF 6 ve VF 7, VinFast ve Torino Design tarafından ortaklaşa tasarlandı. Pinanfarina tarafından tasarlanan VF 8 ve VF elektrikli SUV modeller. Ev sahibi markalardan Peugeot, Paris Otomobil Fuarı'nda yeni modeli 408 ve yeni E-208'in dünya lansmanlarını yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca 9X8 Hybrid Hypercar ve 508 PSE de performans tutkunlarını kendine çekecek.







İLK ELEKTRİKLİ MODELİ

Jeep markası, tamamen elektrikli modeli Avenger'ı tanıtacak. Wrangler, Compass ve Renegade'in 4xe modelleriyle birlikte elektrikli Jeep ürün gamına katılacak olan Jeep Avenger, tam 400 kilometrelik elektrik menzil sunacak. Jeep, yıl sonuna kadar Avrupa kıtasındaki büyük pazarlarda sadece elektrikli SUV modelleri satışa sunmayı hedefliyor.







6 DÜNYA LANSMANI

Renault, Dacia, Alpine ve Mobilize markaları, altı dünya lansmanı ile 2022 Paris Otomobil Fuarı'nda gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Renault, ikonik modellerinden biri olan Renault 4'ün yeniden yorumlanan versiyonunu ve Kangoo E-Tech elektrikli modelinin dünya lansmanını yapacak. Renault fuarda kamuoyuna ilk kez yeni Renault Megane E-Tech yüzde 100 elektrikli ve yeni Austral E-Tech hybrid modellerini de sergileyecek. Alpine, bugünün ve yarının spor otomobillerini, Dacia ise kısa bir süre önce tanıtılan Manifesto konsept otomobili ve yeni marka kimliğini sergileyecek.